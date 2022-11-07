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В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 07.11.2022
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Туризм
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В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 07.11.2022
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 ноября, сообщает Росавиация. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T09:03
2022-11-07T09:03
туризм
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
анапа
белгород
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 ноября, сообщает Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 ноября 2022", - говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.
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новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, анапа, белгород
Туризм, Новости - Туризм, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Анапа, Белгород
09:03 07.11.2022
 
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 15 ноября

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили такси на территории международного аэропорта Симферополь имени И. К. Айвазовского
Автомобили такси на территории международного аэропорта Симферополь имени И. К. Айвазовского - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили такси на территории международного аэропорта Симферополь имени И. К. Айвазовского. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 ноября, сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 ноября 2022", - говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.
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