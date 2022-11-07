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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 07.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T14:55
2022-11-07T14:55
2022-11-07T14:55
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
макеевка
сцкк
нато
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.30 - населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 13.24 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки шесть снарядов калибром 155 миллиметров, в 14.20 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 14.25 по Петровскому району Донецка - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221107/kiev-1829665294.html
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донецк, горловка, макеевка, сцкк, нато, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Макеевка, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
СЦКК сообщил об обстреле Донецка, Горловки и Макеевки украинскими войсками