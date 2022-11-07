https://ria.ru/20221107/obstrel-1829676157.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 07.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T14:55

2022-11-07T14:55

2022-11-07T14:55

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

макеевка

сцкк

нато

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.30 - населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 13.24 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки шесть снарядов калибром 155 миллиметров, в 14.20 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 14.25 по Петровскому району Донецка - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221107/kiev-1829665294.html

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горловка

макеевка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, горловка, макеевка, сцкк, нато, донецкая народная республика, украина