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Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 17 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 17 снарядов - РИА Новости, 07.11.2022
Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 17 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 17 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:13
2022-11-07T13:13
2022-11-07T13:13
специальная военная операция на украине
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 17 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.02 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.09 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 12.25 и 12.50 по Киевскому району Донецка - семь снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 12.23 украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221107/nastuplenie-1829644714.html
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донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 17 снарядов
СЦКК: украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 17 снарядов