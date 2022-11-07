https://ria.ru/20221107/obrushenie-1829574252.html

Число погибших при обрушении балкона в Сочи увеличилось до трех

Число погибших при обрушении балкона в Сочи увеличилось до трех - РИА Новости, 07.11.2022

Число погибших при обрушении балкона в Сочи увеличилось до трех

Число погибших в результате обрушения балкона в Сочи увеличилось до трех после того, как в больнице от травм умер мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T09:43

2022-11-07T09:43

2022-11-07T10:21

происшествия

сочи

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 7 ноя – РИА Новости. Число погибших в результате обрушения балкона в Сочи увеличилось до трех после того, как в больнице от травм умер мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК по Краснодарскому краю."Пострадавший 46-летний мужчина скончался", — сказала собеседница агентства.По данным регионального главка МЧС, в Центральном районе Сочи по улице Донская накануне вечером обвалился балкон на четвёртом этаже пятиэтажного дома. Управление СК по Краснодарскому краю предварительно установило, что там находились трое, от полученных травм 60-летний мужчина и 37-летняя женщина скончались, ещё один человек пострадал, попав к медикам в тяжёлом состоянии.По информации сочинской мэрии, многоквартирный дом был построен в 1958-м году, в аварийном состоянии не находился.Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

https://ria.ru/20221102/kotelnaya-1828616318.html

сочи

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры обрушенного балкона в многоквартирном доме в Сочи Два человека погибли при обрушении балкона в многоквартирном доме в Сочи, один в больнице, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре 2022-11-07T09:43 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сочи, следственный комитет россии (ск рф)