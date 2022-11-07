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Число погибших при обрушении балкона в Сочи увеличилось до трех - РИА Новости, 07.11.2022
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Число погибших при обрушении балкона в Сочи увеличилось до трех
Число погибших при обрушении балкона в Сочи увеличилось до трех - РИА Новости, 07.11.2022
Число погибших при обрушении балкона в Сочи увеличилось до трех
Число погибших в результате обрушения балкона в Сочи увеличилось до трех после того, как в больнице от травм умер мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T09:43
2022-11-07T10:21
происшествия
сочи
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 7 ноя – РИА Новости. Число погибших в результате обрушения балкона в Сочи увеличилось до трех после того, как в больнице от травм умер мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК по Краснодарскому краю."Пострадавший 46-летний мужчина скончался", — сказала собеседница агентства.По данным регионального главка МЧС, в Центральном районе Сочи по улице Донская накануне вечером обвалился балкон на четвёртом этаже пятиэтажного дома. Управление СК по Краснодарскому краю предварительно установило, что там находились трое, от полученных травм 60-летний мужчина и 37-летняя женщина скончались, ещё один человек пострадал, попав к медикам в тяжёлом состоянии.По информации сочинской мэрии, многоквартирный дом был построен в 1958-м году, в аварийном состоянии не находился.Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Кадры обрушенного балкона в многоквартирном доме в Сочи
Два человека погибли при обрушении балкона в многоквартирном доме в Сочи, один в больнице, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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происшествия, сочи, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Следственный комитет России (СК РФ)
09:43 07.11.2022 (обновлено: 10:21 07.11.2022)
 
Число погибших при обрушении балкона в Сочи увеличилось до трех

СК: число погибших при обрушении балкона в Сочи увеличилось до трех

Читать ria.ru в
СОЧИ, 7 ноя – РИА Новости. Число погибших в результате обрушения балкона в Сочи увеличилось до трех после того, как в больнице от травм умер мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК по Краснодарскому краю.
"Пострадавший 46-летний мужчина скончался", — сказала собеседница агентства.
По данным регионального главка МЧС, в Центральном районе Сочи по улице Донская накануне вечером обвалился балкон на четвёртом этаже пятиэтажного дома. Управление СК по Краснодарскому краю предварительно установило, что там находились трое, от полученных травм 60-летний мужчина и 37-летняя женщина скончались, ещё один человек пострадал, попав к медикам в тяжёлом состоянии.
По информации сочинской мэрии, многоквартирный дом был построен в 1958-м году, в аварийном состоянии не находился.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
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