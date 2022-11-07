https://ria.ru/20221107/novgorod-1829628712.html

В Нижнем Новгороде задержали банду наркоторговцев, сообщил источник

В Нижнем Новгороде задержали банду наркоторговцев, сообщил источник - РИА Новости, 07.11.2022

В Нижнем Новгороде задержали банду наркоторговцев, сообщил источник

В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков и пресекли канал их распространения, сообщил РИА РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:26

2022-11-07T12:26

2022-11-07T12:42

происшествия

нижний новгород

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков и пресекли канал их распространения, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По словам собеседника агентства, сотрудники областного УФСБ задержали организатора нарколаборатории по производству мефедрона и двух ее сотрудников."В самой нарколаборатории изъято более 30 килограммов мефедрона, при обыске у членов банды также обнаружили 5 килограммов марихуаны, 4 тонны реактивов для производства наркотиков и целый арсенал, а также золотые монеты, около 20 миллионов рублей, в том числе в долларах, и криптокошельки, на которых хранилось 40 биткоинов [около 50 миллионов рублей на сегодня]", – добавил собеседник агентства.Кроме того, во время автомобильной погони был задержан межрегиональный наркокурьер, у которого обнаружили еще 20 килограммов мефедрона и 5 килограммов гашиша.Синтетический наркотик мефедрон популярен среди молодежи, его описывают тремя эпитетами - "дешевый, доступный, смертельно опасный". "Меф", как называют его на сленге, поражает нервную систему, вызывая необратимые изменения: мефедроновый наркоман постоянно испытывает необъяснимый страх и тревогу, ведет себя как больной шизофренией.

https://ria.ru/20221107/natsizm-1829620562.html

https://ria.ru/20221027/afera-1827154994.html

нижний новгород

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происшествия, нижний новгород, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия