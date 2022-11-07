https://ria.ru/20221107/novgorod-1829628712.html
В Нижнем Новгороде задержали банду наркоторговцев, сообщил источник
В Нижнем Новгороде задержали банду наркоторговцев, сообщил источник - РИА Новости, 07.11.2022
В Нижнем Новгороде задержали банду наркоторговцев, сообщил источник
В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков и пресекли канал их распространения, сообщил РИА РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:26
2022-11-07T12:26
2022-11-07T12:42
происшествия
нижний новгород
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153169/44/1531694455_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e96e4a27682914a2aecd0855b70ea34.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков и пресекли канал их распространения, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По словам собеседника агентства, сотрудники областного УФСБ задержали организатора нарколаборатории по производству мефедрона и двух ее сотрудников."В самой нарколаборатории изъято более 30 килограммов мефедрона, при обыске у членов банды также обнаружили 5 килограммов марихуаны, 4 тонны реактивов для производства наркотиков и целый арсенал, а также золотые монеты, около 20 миллионов рублей, в том числе в долларах, и криптокошельки, на которых хранилось 40 биткоинов [около 50 миллионов рублей на сегодня]", – добавил собеседник агентства.Кроме того, во время автомобильной погони был задержан межрегиональный наркокурьер, у которого обнаружили еще 20 килограммов мефедрона и 5 килограммов гашиша.Синтетический наркотик мефедрон популярен среди молодежи, его описывают тремя эпитетами - "дешевый, доступный, смертельно опасный". "Меф", как называют его на сленге, поражает нервную систему, вызывая необратимые изменения: мефедроновый наркоман постоянно испытывает необъяснимый страх и тревогу, ведет себя как больной шизофренией.
https://ria.ru/20221107/natsizm-1829620562.html
https://ria.ru/20221027/afera-1827154994.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153169/44/1531694455_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e5d2c24e6de111aa24ce85b331272564.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Происшествия, Нижний Новгород, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
12:26 07.11.2022 (обновлено: 12:42 07.11.2022)
В Нижнем Новгороде задержали банду наркоторговцев, сообщил источник
Источник в силовых структурах сообщил о ликвидации нарколаборатории в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков и пресекли канал их распространения, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, сотрудники областного УФСБ задержали организатора нарколаборатории по производству мефедрона и двух ее сотрудников.
"В самой нарколаборатории изъято более 30 килограммов мефедрона, при обыске у членов банды также обнаружили 5 килограммов марихуаны, 4 тонны реактивов для производства наркотиков и целый арсенал, а также золотые монеты, около 20 миллионов рублей, в том числе в долларах, и криптокошельки, на которых хранилось 40 биткоинов [около 50 миллионов рублей на сегодня]", – добавил собеседник агентства.
Кроме того, во время автомобильной погони был задержан межрегиональный наркокурьер, у которого обнаружили еще 20 килограммов мефедрона и 5 килограммов гашиша.
Синтетический наркотик мефедрон популярен среди молодежи, его описывают тремя эпитетами - "дешевый, доступный, смертельно опасный". "Меф", как называют его на сленге, поражает нервную систему, вызывая необратимые изменения: мефедроновый наркоман постоянно испытывает необъяснимый страх и тревогу, ведет себя как больной шизофренией.