https://ria.ru/20221107/netanyakhu-1829824022.html
СМИ: Нетаньяху пообещал Зеленскому серьезно изучить украинский вопрос
СМИ: Нетаньяху пообещал Зеленскому серьезно изучить украинский вопрос - РИА Новости, 07.11.2022
СМИ: Нетаньяху пообещал Зеленскому серьезно изучить украинский вопрос
Лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху сказал Владимиру Зеленскому, что после вступления в должность премьер-министра "серьезно изучит украинский вопрос",... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T23:26
2022-11-07T23:26
2022-11-07T23:47
в мире
биньямин нетаньяху
израиль
владимир зеленский
кнессет израиля
армия обороны израиля
ликуд
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноя — РИА Новости. Лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху сказал Владимиру Зеленскому, что после вступления в должность премьер-министра "серьезно изучит украинский вопрос", сообщает радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ".ЦИК Израиля 3 ноября сообщил о завершении подсчета голосов, отданных на выборах в кнессет 25-го созыва, по результатам которых блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса. Таким образом, Нетаньяху может сформировать праворелигиозную коалицию со своими традиционными партнерами, опирающуюся на парламентское большинство в 64 депутатских голоса, у блока его противников — 46 голосов, 10 — у арабских партий.
https://ria.ru/20221104/politika-1829045939.html
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в мире, биньямин нетаньяху, израиль, владимир зеленский, кнессет израиля, армия обороны израиля, ликуд, украина
В мире, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Владимир Зеленский, Кнессет Израиля, Армия обороны Израиля, Ликуд, Украина
23:26 07.11.2022 (обновлено: 23:47 07.11.2022)
СМИ: Нетаньяху пообещал Зеленскому серьезно изучить украинский вопрос
"Гаалей ЦАХАЛ": Нетаньяху пообещал Зеленскому серьезно изучить украинский вопрос