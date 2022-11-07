https://ria.ru/20221107/netanyakhu-1829824022.html

СМИ: Нетаньяху пообещал Зеленскому серьезно изучить украинский вопрос

СМИ: Нетаньяху пообещал Зеленскому серьезно изучить украинский вопрос - РИА Новости, 07.11.2022

СМИ: Нетаньяху пообещал Зеленскому серьезно изучить украинский вопрос

Лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху сказал Владимиру Зеленскому, что после вступления в должность премьер-министра "серьезно изучит украинский вопрос",... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T23:26

2022-11-07T23:26

2022-11-07T23:47

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ликуд

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноя — РИА Новости. Лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху сказал Владимиру Зеленскому, что после вступления в должность премьер-министра "серьезно изучит украинский вопрос", сообщает радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ".ЦИК Израиля 3 ноября сообщил о завершении подсчета голосов, отданных на выборах в кнессет 25-го созыва, по результатам которых блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса. Таким образом, Нетаньяху может сформировать праворелигиозную коалицию со своими традиционными партнерами, опирающуюся на парламентское большинство в 64 депутатских голоса, у блока его противников — 46 голосов, 10 — у арабских партий.

https://ria.ru/20221104/politika-1829045939.html

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в мире, биньямин нетаньяху, израиль, владимир зеленский, кнессет израиля, армия обороны израиля, ликуд, украина