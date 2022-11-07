https://ria.ru/20221107/neft-1829560745.html
Стоимость нефти снизилась на фоне новостей из Китая
Стоимость нефти снизилась на фоне новостей из Китая - РИА Новости, 07.11.2022
Стоимость нефти снизилась на фоне новостей из Китая
Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются, поскольку инвесторы оценивают новости, связанные с коронавирусными ограничениями в Китае, следует из данных РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T08:17
2022-11-07T08:17
2022-11-07T08:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
китай
пекин
цены на нефть
wti (нефть)
brent
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_aabbf4dc5a5b114513c7869789cb1266.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются, поскольку инвесторы оценивают новости, связанные с коронавирусными ограничениями в Китае, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.По состоянию на 7.45 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,02%, до 97,56 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,28%, до 91,44 доллара.На прошлой неделе инвесторы ожидали, что власти Китая снимут в ближайшей перспективы коронавирусные ограничения. Однако на выходных Пекин заявил, что Китай будет придерживаться своей политики нулевой терпимости к вирусу, напоминает глава отдела стратегии сырьевых товаров в ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), чьи слова приводит агентство Блумберг."Сегодня все зависит от Китая - дебаты о том, ослабит ли он вирусные ограничения, будут диктовать динамику цен", - сказал агентству старший стратег по сырьевым товарам в Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Дэниел Хайнс (Daniel Hynes).В случае, если КНР ослабит ограничения, цены на нефть могут вырасти на фоне увеличения спроса.
https://ria.ru/20221105/neft-1829299975.html
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b273a47b169cb65eaea42faf8b23d053.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, пекин, цены на нефть, wti (нефть), brent
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Китай, Пекин, Цены на нефть, WTI (нефть), Brent
Стоимость нефти снизилась на фоне новостей из Китая
Стоимость нефти снизилась на фоне новостей вокруг коронавирусных ограничений в Китае