https://ria.ru/20221107/neft-1829560745.html

Стоимость нефти снизилась на фоне новостей из Китая

Стоимость нефти снизилась на фоне новостей из Китая - РИА Новости, 07.11.2022

Стоимость нефти снизилась на фоне новостей из Китая

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются, поскольку инвесторы оценивают новости, связанные с коронавирусными ограничениями в Китае, следует из данных РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T08:17

2022-11-07T08:17

2022-11-07T08:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

китай

пекин

цены на нефть

wti (нефть)

brent

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются, поскольку инвесторы оценивают новости, связанные с коронавирусными ограничениями в Китае, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.По состоянию на 7.45 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,02%, до 97,56 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,28%, до 91,44 доллара.На прошлой неделе инвесторы ожидали, что власти Китая снимут в ближайшей перспективы коронавирусные ограничения. Однако на выходных Пекин заявил, что Китай будет придерживаться своей политики нулевой терпимости к вирусу, напоминает глава отдела стратегии сырьевых товаров в ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), чьи слова приводит агентство Блумберг."Сегодня все зависит от Китая - дебаты о том, ослабит ли он вирусные ограничения, будут диктовать динамику цен", - сказал агентству старший стратег по сырьевым товарам в Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Дэниел Хайнс (Daniel Hynes).В случае, если КНР ослабит ограничения, цены на нефть могут вырасти на фоне увеличения спроса.

https://ria.ru/20221105/neft-1829299975.html

китай

пекин

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, пекин, цены на нефть, wti (нефть), brent