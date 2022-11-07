https://ria.ru/20221107/natsizm-1829620562.html
Жителя Чукотки заподозрили в реабилитации нацизма
Жителя Чукотки заподозрили в реабилитации нацизма - РИА Новости, 07.11.2022
Жителя Чукотки заподозрили в реабилитации нацизма
Следователи возбудили уголовное дело на жителя столицы Чукотки из-за публикации в соцсети фотографии военного преступника Третьего рейха с подписью,... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:06
2022-11-07T12:06
2022-11-07T12:06
происшествия
чукотка
анадырь
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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на жителя столицы Чукотки из-за публикации в соцсети фотографии военного преступника Третьего рейха с подписью, оправдывающей идеологию нацизма, сообщает региональное СУСК РФ."По версии следствия, с января 2015 года по октябрь 2021 года на персональной странице в социальной сети обвиняемого была размещена фотография военного преступника нацистской Германии с надписью, содержащей в себе публичное оправдание идеологии нацизма, которая продолжительное время была доступна неограниченному количеству лиц", - говорится в сообщении.По итогам предварительного следствия, на 41-летнего жителя Анадыря возбуждено дело по ст. 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма".Расследование уголовного дела продолжается. У подозреваемого прошел обыск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чукотка, анадырь
Происшествия, Чукотка, Анадырь
Жителя Чукотки заподозрили в реабилитации нацизма
Жителя Чукотки заподозрили в реабилитации нацизма из-за подписи к фото в соцсетях
ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на жителя столицы Чукотки из-за публикации в соцсети фотографии военного преступника Третьего рейха с подписью, оправдывающей идеологию нацизма, сообщает региональное СУСК РФ.
"По версии следствия, с января 2015 года по октябрь 2021 года на персональной странице в социальной сети обвиняемого была размещена фотография военного преступника нацистской Германии с надписью, содержащей в себе публичное оправдание идеологии нацизма, которая продолжительное время была доступна неограниченному количеству лиц", - говорится в сообщении.
По итогам предварительного следствия, на 41-летнего жителя Анадыря
возбуждено дело по ст. 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма".
Расследование уголовного дела продолжается. У подозреваемого прошел обыск.