https://ria.ru/20221107/natsizm-1829620562.html

Жителя Чукотки заподозрили в реабилитации нацизма

Жителя Чукотки заподозрили в реабилитации нацизма - РИА Новости, 07.11.2022

Жителя Чукотки заподозрили в реабилитации нацизма

Следователи возбудили уголовное дело на жителя столицы Чукотки из-за публикации в соцсети фотографии военного преступника Третьего рейха с подписью,... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:06

2022-11-07T12:06

2022-11-07T12:06

происшествия

чукотка

анадырь

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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на жителя столицы Чукотки из-за публикации в соцсети фотографии военного преступника Третьего рейха с подписью, оправдывающей идеологию нацизма, сообщает региональное СУСК РФ."По версии следствия, с января 2015 года по октябрь 2021 года на персональной странице в социальной сети обвиняемого была размещена фотография военного преступника нацистской Германии с надписью, содержащей в себе публичное оправдание идеологии нацизма, которая продолжительное время была доступна неограниченному количеству лиц", - говорится в сообщении.По итогам предварительного следствия, на 41-летнего жителя Анадыря возбуждено дело по ст. 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма".Расследование уголовного дела продолжается. У подозреваемого прошел обыск.

https://ria.ru/20221105/oon-1829304890.html

чукотка

анадырь

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, чукотка, анадырь