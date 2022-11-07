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Противостоящих России натовских солдат замучили голод и клопы - РИА Новости, 07.11.2022
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Противостоящих России натовских солдат замучили голод и клопы
Противостоящих России натовских солдат замучили голод и клопы - РИА Новости, 07.11.2022
Противостоящих России натовских солдат замучили голод и клопы
Условия жизни французских солдат, дислоцированных в Румынии в рамках укрепления восточного фланга НАТО, являются "недостойными", об этом, как передает газета Le РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T01:08
2022-11-07T09:20
в мире
румыния
франция
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Условия жизни французских солдат, дислоцированных в Румынии в рамках укрепления восточного фланга НАТО, являются "недостойными", об этом, как передает газета Le Figaro, заявили депутаты от партии "Непокоренная Франция" Бастьян Лашо и Орельян Сантул.По словам парламентариев, французские военнослужащие "мерзнут и голодают", при этом функционирование контингента "сталкивается с серьезной проблемой с точки зрения логистики". Военные "крайне скромно" питаются, палатки, где они проживают, не всегда отапливаются, их мучают постельные клопы, также имеются проблемы с санитарными условиями.Как заявили депутаты, ситуация с условиями французского контингента серьезна и по причине того, что с момента их размещения в Румынии прошло уже более восьми месяцев. Также они задались вопросом, какой "сигнал" может посылаться России, если "натовские" солдаты на восточном фланге мерзнут и голодают.Парламентарии запланировали поднять данный вопрос в Национальном собрании (нижней палате парламента) страны.Как ранее сообщила газета Le Monde, Франция столкнулась со сложностями при обустройстве военной базы для своих солдат в Румынии. Часть военных вынуждена жить под тентами, на базе отсутствует плацдарм и имеются трудности с водоснабжением. По данным издания, сложности возникли также при транспортировке в Румынию военной техники, в частности, танков "Леклерк".На прошлой неделе глава минобороны Франции Себастьян Лекорню посетил Бухарест, чтобы открыть новую военную базу в городке Чинку в Румынии, где будут базироваться 750 французских солдат для укрепления восточного фланга НАТО. В Румынии Франция также осуществляет командование операцией НАТО "Орел" (Aigle), которая была запущена вскоре после начала специальной военной операции России на Украине. На военную базу недалеко от города Констанца на берегу Черного моря были направлены 500 французских военных и 300 бельгийских солдат. Позже к ним присоединились военные из Нидерландов.
https://ria.ru/20221106/voennyy-1829526131.html
https://ria.ru/20221102/nato-1828620991.html
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в мире, румыния, франция, нато
В мире, Румыния, Франция, НАТО
01:08 07.11.2022 (обновлено: 09:20 07.11.2022)
 
Противостоящих России натовских солдат замучили голод и клопы

Le Figaro: депутаты из Франции пожаловались на условия для контингента НАТО в Румынии

© Фото : Сергей Сафронов, Владимир ДобровольскийФранцузские солдаты
Французские солдаты - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : Сергей Сафронов, Владимир Добровольский
Французские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Условия жизни французских солдат, дислоцированных в Румынии в рамках укрепления восточного фланга НАТО, являются "недостойными", об этом, как передает газета Le Figaro, заявили депутаты от партии "Непокоренная Франция" Бастьян Лашо и Орельян Сантул.
По словам парламентариев, французские военнослужащие "мерзнут и голодают", при этом функционирование контингента "сталкивается с серьезной проблемой с точки зрения логистики". Военные "крайне скромно" питаются, палатки, где они проживают, не всегда отапливаются, их мучают постельные клопы, также имеются проблемы с санитарными условиями.
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Французского солдата нашли мертвым в румынском отеле, сообщили СМИ
Как заявили депутаты, ситуация с условиями французского контингента серьезна и по причине того, что с момента их размещения в Румынии прошло уже более восьми месяцев. Также они задались вопросом, какой "сигнал" может посылаться России, если "натовские" солдаты на восточном фланге мерзнут и голодают.
Парламентарии запланировали поднять данный вопрос в Национальном собрании (нижней палате парламента) страны.
Как ранее сообщила газета Le Monde, Франция столкнулась со сложностями при обустройстве военной базы для своих солдат в Румынии. Часть военных вынуждена жить под тентами, на базе отсутствует плацдарм и имеются трудности с водоснабжением. По данным издания, сложности возникли также при транспортировке в Румынию военной техники, в частности, танков "Леклерк".
На прошлой неделе глава минобороны Франции Себастьян Лекорню посетил Бухарест, чтобы открыть новую военную базу в городке Чинку в Румынии, где будут базироваться 750 французских солдат для укрепления восточного фланга НАТО. В Румынии Франция также осуществляет командование операцией НАТО "Орел" (Aigle), которая была запущена вскоре после начала специальной военной операции России на Украине. На военную базу недалеко от города Констанца на берегу Черного моря были направлены 500 французских военных и 300 бельгийских солдат. Позже к ним присоединились военные из Нидерландов.
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