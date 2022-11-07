https://ria.ru/20221107/most-1829613126.html

Орлов: мост в Хэйхэ сохранит грузооборот с КНР в межсезонье

Орлов: мост в Хэйхэ сохранит грузооборот с КНР в межсезонье - РИА Новости, 07.11.2022

Орлов: мост в Хэйхэ сохранит грузооборот с КНР в межсезонье

Мост Благовещенск–Хэйхэ через Амур позволит сохранить в период межсезонья грузооборот между Китаем и Амурской областью, сообщает правительство Приамурья. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:48

2022-11-07T11:48

2022-11-07T12:09

китай

амур (река)

россия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя - РИА Новости. Мост Благовещенск–Хэйхэ через Амур позволит сохранить в период межсезонья грузооборот между Китаем и Амурской областью, сообщает правительство Приамурья.Работу международного моста Благовещенск–Хэйхэ и реализацию проекта "Сухой порт Благовещенск" обсудили на совещании под руководством губернатора Василия Орлова."Сухой порт Благовещенск" в связке с международным мостом через Амур расширит логистический потенциал региона как на импортном, так и на экспортном направлениях. Скоро закроется навигация на реке, и мост на время станет единственным наземным международным транспортным коридором с КНР в области. Раньше в период межсезонья грузообмен между Китаем и Россией у нас на территории прекращался", - сказал Орлов.По его словам, за пять месяцев работы по международному мосту границу пресекли более 4900 автомобилей. Это были фуры с грузом и импортируемая техника, которая перегоняется своим ходом.Как рассказала генеральный директор Агентства развития проектных инициатив (ГК "Регион") Валерия Репкова, в настоящее время продолжается строительство таможенно-логистического терминала Каникурган. В зоне таможенного оформления дополнительно введено в работу 5 тысяч квадратных метров склада временного хранения, завершается оборудование контейнерной площадки и административно-бытового комплекса, строительство передаточных комплексов."Сухой порт Благовещенск" создают в районе железнодорожной станции "Березовский-Восточный". Первые этапы его строительства обеспечат рост грузооборота до 1,2 миллиона тонн в год, в перспективе он может быть увеличен до 2,5 миллиона тонн.По данным властей, консолидация экспортных и импортных грузов на территории сухого порта позволит формировать регулярные железнодорожные, морские, автомобильные и авиамаршруты в РФ и в КНР. В 2023 году планируется начало строительства объектов первой очереди, также запланировано включение сухого порта в территорию опережающего развития "Приамурская".Движение по первому трансграничному российско-китайскому автомобильному мосту через Амур было открыто 10 июня 2022 года. Мост двухполосный, его длина – 1080 метров, общая ширина проезжей части – 11 метров. Общая протяженность перехода – около 20 километров. Сюда входят шесть километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую. По мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.

https://ria.ru/20221104/katyusha-1829223900.html

https://ria.ru/20221104/import-1829272997.html

китай

амур (река)

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, амур (река), россия