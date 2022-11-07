https://ria.ru/20221107/morpekhi-1829627682.html
Губернатор Приморья опроверг сообщения о больших потерях у морпехов в ДНР
Губернатор Приморья опроверг сообщения о больших потерях у морпехов в ДНР - РИА Новости, 07.11.2022
Губернатор Приморья опроверг сообщения о больших потерях у морпехов в ДНР
Бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты понесли гораздо меньшие потери в боях за село Павловка в ДНР, чем утверждалось в обращении в соцсетях,... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:25
2022-11-07T12:25
2022-11-07T13:26
специальная военная операция на украине
олег кожемяко
общество
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
россия
приморский край
ситуация в днр и лнр
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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя — РИА Новости. Бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты понесли гораздо меньшие потери в боях за село Павловка в ДНР, чем утверждалось в обращении в соцсетях, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко."Связались с командирами. Да, потери есть. Идут тяжелые бои. Но они (потери. — Прим. ред.) далеко не такие, как пишут в этом обращении", — сказал глава региона на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.Обращение военнослужащих появилось в соцсетях накануне. Его авторы жаловались на большое количество смертей среди личного состава бригады при наступлении на занятое украинскими войсками село Павловка. В приморском правительстве передали заявление в военную прокуратуру.Губернатор добавил, что власти связались с командованием для "определенного разбора" каждого случая гибели военного из Приморья. Получившим ранения бойцам и семьям погибших обещана помощь.В 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота также служат мобилизованные с Чукотки. Глава региона Роман Копин пообещал "прояснить ситуацию" и призвал "доверять только проверенной информации".В начале ноября врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продолжают продвижение на Угледарском направлении и ведут бои за Павловку.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220921/poteri-1818333891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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олег кожемяко, общество, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, россия, приморский край, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Олег Кожемяко, Общество, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Россия, Приморский край, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:25 07.11.2022 (обновлено: 13:26 07.11.2022)
Губернатор Приморья опроверг сообщения о больших потерях у морпехов в ДНР
Кожемяко: заявленные потери морпехов в боях за Павловку в ДНР сильно преувеличены