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Губернатор Приморья опроверг сообщения о больших потерях у морпехов в ДНР - РИА Новости, 07.11.2022
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https://ria.ru/20221107/morpekhi-1829627682.html
Губернатор Приморья опроверг сообщения о больших потерях у морпехов в ДНР
Губернатор Приморья опроверг сообщения о больших потерях у морпехов в ДНР - РИА Новости, 07.11.2022
Губернатор Приморья опроверг сообщения о больших потерях у морпехов в ДНР
Бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты понесли гораздо меньшие потери в боях за село Павловка в ДНР, чем утверждалось в обращении в соцсетях,... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:25
2022-11-07T13:26
специальная военная операция на украине
олег кожемяко
общество
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
россия
приморский край
ситуация в днр и лнр
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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя — РИА Новости. Бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты понесли гораздо меньшие потери в боях за село Павловка в ДНР, чем утверждалось в обращении в соцсетях, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко."Связались с командирами. Да, потери есть. Идут тяжелые бои. Но они (потери. — Прим. ред.) далеко не такие, как пишут в этом обращении", — сказал глава региона на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.Обращение военнослужащих появилось в соцсетях накануне. Его авторы жаловались на большое количество смертей среди личного состава бригады при наступлении на занятое украинскими войсками село Павловка. В приморском правительстве передали заявление в военную прокуратуру.Губернатор добавил, что власти связались с командованием для "определенного разбора" каждого случая гибели военного из Приморья. Получившим ранения бойцам и семьям погибших обещана помощь.В 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота также служат мобилизованные с Чукотки. Глава региона Роман Копин пообещал "прояснить ситуацию" и призвал "доверять только проверенной информации".В начале ноября врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продолжают продвижение на Угледарском направлении и ведут бои за Павловку.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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олег кожемяко, общество, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, россия, приморский край, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Олег Кожемяко, Общество, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Россия, Приморский край, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:25 07.11.2022 (обновлено: 13:26 07.11.2022)
 
Губернатор Приморья опроверг сообщения о больших потерях у морпехов в ДНР

Кожемяко: заявленные потери морпехов в боях за Павловку в ДНР сильно преувеличены

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота
Военнослужащие подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военнослужащие подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя — РИА Новости. Бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты понесли гораздо меньшие потери в боях за село Павловка в ДНР, чем утверждалось в обращении в соцсетях, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
"Связались с командирами. Да, потери есть. Идут тяжелые бои. Но они (потери. — Прим. ред.) далеко не такие, как пишут в этом обращении", — сказал глава региона на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Обращение военнослужащих появилось в соцсетях накануне. Его авторы жаловались на большое количество смертей среди личного состава бригады при наступлении на занятое украинскими войсками село Павловка. В приморском правительстве передали заявление в военную прокуратуру.
Губернатор добавил, что власти связались с командованием для "определенного разбора" каждого случая гибели военного из Приморья. Получившим ранения бойцам и семьям погибших обещана помощь.
В 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота также служат мобилизованные с Чукотки. Глава региона Роман Копин пообещал "прояснить ситуацию" и призвал "доверять только проверенной информации".
В начале ноября врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продолжают продвижение на Угледарском направлении и ведут бои за Павловку.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеОлег КожемякоОбществоВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаРоссияПриморский крайСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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