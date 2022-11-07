https://ria.ru/20221107/mobilizovannye-1829577592.html

Мобилизованные усилили оборону в районе Энергодара

Мобилизованные усилили оборону в районе Энергодара - РИА Новости, 07.11.2022

Мобилизованные усилили оборону в районе Энергодара

Российские военные, призванные в рамках частичной мобилизации, оборудовали усиленную линию обороны вдоль берега Днепра в районе Энергодара, сообщил... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T09:56

2022-11-07T09:56

2022-11-07T10:34

специальная военная операция на украине

энергодар

вооруженные силы рф

запорожская область

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ЭНЕРГОДАР, 7 ноя — РИА Новости. Российские военные, призванные в рамках частичной мобилизации, оборудовали усиленную линию обороны вдоль берега Днепра в районе Энергодара, сообщил корреспондент РИА Новости.Бойцы, большую часть которых призвали из Саратовской области, прибыли в зону специальной военной операции после подготовки на полигонах и боевого слаживания.На передовых позициях они усилят уже существующую оборону, оборудуя вдоль берега фортификационные сооружения и огневые позиции.По словам мужчины, еще до частичной мобилизации он собирался пойти служить добровольцем, однако из-за этого возникли разногласия в семье — в результате договорились, что пойдет служить, если призовут."Мне пришла повестка в первый же день после объявления мобилизации. Я служил около 22 лет назад, но все нормально, стрельбы как обычно, все хорошо прошло (на боевой подготовке. — Прим. ред.)", — отметил собеседник агентства.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступления украинских войск, на сегодня ситуация стабильная.Как сообщала администрация нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника. На Запорожское направление, отмечали власти, перегруппируется множество украинских соединений.

https://ria.ru/20221107/front-1829003738.html

https://ria.ru/20221106/zaporozhe-1829440095.html

энергодар

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

энергодар, вооруженные силы рф, запорожская область