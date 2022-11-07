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Мобилизованные усилили оборону в районе Энергодара - РИА Новости, 07.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/mobilizovannye-1829577592.html
Мобилизованные усилили оборону в районе Энергодара
Мобилизованные усилили оборону в районе Энергодара - РИА Новости, 07.11.2022
Мобилизованные усилили оборону в районе Энергодара
Российские военные, призванные в рамках частичной мобилизации, оборудовали усиленную линию обороны вдоль берега Днепра в районе Энергодара, сообщил... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T09:56
2022-11-07T10:34
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы рф
запорожская область
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ЭНЕРГОДАР, 7 ноя — РИА Новости. Российские военные, призванные в рамках частичной мобилизации, оборудовали усиленную линию обороны вдоль берега Днепра в районе Энергодара, сообщил корреспондент РИА Новости.Бойцы, большую часть которых призвали из Саратовской области, прибыли в зону специальной военной операции после подготовки на полигонах и боевого слаживания.На передовых позициях они усилят уже существующую оборону, оборудуя вдоль берега фортификационные сооружения и огневые позиции.По словам мужчины, еще до частичной мобилизации он собирался пойти служить добровольцем, однако из-за этого возникли разногласия в семье — в результате договорились, что пойдет служить, если призовут."Мне пришла повестка в первый же день после объявления мобилизации. Я служил около 22 лет назад, но все нормально, стрельбы как обычно, все хорошо прошло (на боевой подготовке. — Прим. ред.)", — отметил собеседник агентства.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступления украинских войск, на сегодня ситуация стабильная.Как сообщала администрация нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника. На Запорожское направление, отмечали власти, перегруппируется множество украинских соединений.
https://ria.ru/20221107/front-1829003738.html
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энергодар, вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
09:56 07.11.2022 (обновлено: 10:34 07.11.2022)
 
Мобилизованные усилили оборону в районе Энергодара

Мобилизованные усилили линию обороны вдоль береговой линии Днепра в районе Энергодара

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий, призванный в рамках частичной мобилизации, на позиции в районе города Энергодара Запорожской области
Военнослужащий, призванный в рамках частичной мобилизации, на позиции в районе города Энергодара Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий, призванный в рамках частичной мобилизации, на позиции в районе города Энергодара Запорожской области
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 7 ноя — РИА Новости. Российские военные, призванные в рамках частичной мобилизации, оборудовали усиленную линию обороны вдоль берега Днепра в районе Энергодара, сообщил корреспондент РИА Новости.
Бойцы, большую часть которых призвали из Саратовской области, прибыли в зону специальной военной операции после подготовки на полигонах и боевого слаживания.
На передовых позициях они усилят уже существующую оборону, оборудуя вдоль берега фортификационные сооружения и огневые позиции.
"Наблюдаем за тем берегом. Противник пытается спровоцировать. Постоянно слышим звуки лодок. С наступлением холодов все нормально — у нас тепло, жалоб пока нет", — рассказал РИА Новости один из мобилизованных.
По словам мужчины, еще до частичной мобилизации он собирался пойти служить добровольцем, однако из-за этого возникли разногласия в семье — в результате договорились, что пойдет служить, если призовут.
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"Мне пришла повестка в первый же день после объявления мобилизации. Я служил около 22 лет назад, но все нормально, стрельбы как обычно, все хорошо прошло (на боевой подготовке. — Прим. ред.)", — отметил собеседник агентства.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступления украинских войск, на сегодня ситуация стабильная.
Как сообщала администрация нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника. На Запорожское направление, отмечали власти, перегруппируется множество украинских соединений.
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