https://ria.ru/20221107/minoborony-1829696469.html

Минобороны предоставит психологическую реабилитацию военным ядерщикам

Минобороны предоставит психологическую реабилитацию военным ядерщикам - РИА Новости, 07.11.2022

Минобороны предоставит психологическую реабилитацию военным ядерщикам

Минобороны РФ предлагает предоставить право на медико-психологическую реабилитацию военнослужащим 12-го Главного управления Минобороны РФ (ядерно-оружейного),... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T15:50

2022-11-07T15:50

2022-11-07T15:50

безопасность

россия

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Минобороны РФ предлагает предоставить право на медико-психологическую реабилитацию военнослужащим 12-го Главного управления Минобороны РФ (ядерно-оружейного), несущим дежурство более 90 суток в году, следует из проекта приказа МО РФ, размещенного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.Согласно проекту приказа, перечень категорий военнослужащих, подлежащих при наличии показаний медико-психологической реабилитации, предлагается дополнить военнослужащими 12-го Главного управления Минобороны РФ, которые несут дежурство более 90 суток в год."Проведенный анализ лиц, несущих дежурство в дежурной смене по охране и обороне особо важных (специальных) объектов 12-го Главного управления, показал, что у указанной категории военнослужащих при несении дежурства более 90 суток в год отмечается повышенная утомляемость, снижение концентрации внимания и эмоциональное перенапряжение", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа.Отмечается, что эти факторы негативно сказываются на исполнении военнослужащими обязанностей, связанных "с обеспечением эксплуатации специальных боеприпасов". Для восстановления состояния организма требуется проведение медико-психологической реабилитации, подчеркивается в записке.Также указано, что медико-психологическая реабилитация может понадобиться до 800 военнослужащим в год.Двенадцатое Главное управление МО РФ является центральным органом военного управления по реализации военной ядерно-технической политики государства и ядерного обеспечения Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20221104/zakon-1829222590.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221102/ucheniya-1828752624.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия