https://ria.ru/20221107/mer-1829614042.html

Мэром Ярославля стал Артем Молчанов

Мэром Ярославля стал Артем Молчанов - РИА Новости, 07.11.2022

Мэром Ярославля стал Артем Молчанов

Депутаты гордумы Ярославля голосованием выбрали мэром города заместителя председателя правительства региона Артема Молчанова, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:50

2022-11-07T11:50

2022-11-07T11:56

политика

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Депутаты гордумы Ярославля голосованием выбрали мэром города заместителя председателя правительства региона Артема Молчанова, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник в муниципалитете (гордуме) Ярославля прошло заседание, на котором состоялся конкурс на пост мэра. Депутаты заслушали семь кандидатов, после чего состоялось открытое голосование.Он поздравил Молчанова с избранием и пожелал ему успехов в работе, назвав ее непростой.В мае текущего года мэр Ярославля Владимир Волков объявил об отставке в связи с переходом на другую работу. Вскоре и.о. градоначальника был назначен заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Илья Мотовилов. Власти сообщали, что новый мэр будет избран на конкурсной основе, и выбирать его будут депутаты в новом составе муниципалитета (гордумы), который изберут в сентябре. Выборы гордумы состоялись 9-11 сентября.Второго ноября перед заседанием муниципалитета, в повестке которого значился вопрос о назначении конкурса на пост мэра, и.о. мэра Мотовилов сообщил, что покидает свою должность, и позже ее покинул.

https://ria.ru/20220818/yaroslavl-1810349670.html

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, ярославль