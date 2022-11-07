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Мэром Ярославля стал Артем Молчанов - РИА Новости, 07.11.2022
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Мэром Ярославля стал Артем Молчанов
Мэром Ярославля стал Артем Молчанов - РИА Новости, 07.11.2022
Мэром Ярославля стал Артем Молчанов
Депутаты гордумы Ярославля голосованием выбрали мэром города заместителя председателя правительства региона Артема Молчанова, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:50
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политика
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Депутаты гордумы Ярославля голосованием выбрали мэром города заместителя председателя правительства региона Артема Молчанова, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник в муниципалитете (гордуме) Ярославля прошло заседание, на котором состоялся конкурс на пост мэра. Депутаты заслушали семь кандидатов, после чего состоялось открытое голосование.Он поздравил Молчанова с избранием и пожелал ему успехов в работе, назвав ее непростой.В мае текущего года мэр Ярославля Владимир Волков объявил об отставке в связи с переходом на другую работу. Вскоре и.о. градоначальника был назначен заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Илья Мотовилов. Власти сообщали, что новый мэр будет избран на конкурсной основе, и выбирать его будут депутаты в новом составе муниципалитета (гордумы), который изберут в сентябре. Выборы гордумы состоялись 9-11 сентября.Второго ноября перед заседанием муниципалитета, в повестке которого значился вопрос о назначении конкурса на пост мэра, и.о. мэра Мотовилов сообщил, что покидает свою должность, и позже ее покинул.
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политика, ярославль
Политика, Ярославль
11:50 07.11.2022 (обновлено: 11:56 07.11.2022)
 
Мэром Ярославля стал Артем Молчанов

Мэром Ярославля избрали зампреда областного правительства Артема Молчанова

© Фото : Правительство Ярославской областиАртем Молчанов
Артем Молчанов - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : Правительство Ярославской области
Артем Молчанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Депутаты гордумы Ярославля голосованием выбрали мэром города заместителя председателя правительства региона Артема Молчанова, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник в муниципалитете (гордуме) Ярославля прошло заседание, на котором состоялся конкурс на пост мэра. Депутаты заслушали семь кандидатов, после чего состоялось открытое голосование.
"По результатам голосования мэром города Ярославля избран Молчанов Артем Владимирович, набравший большинство голосов по установленной численности депутатов", - сказал глава муниципалитета Сергей Калинин.
Он поздравил Молчанова с избранием и пожелал ему успехов в работе, назвав ее непростой.
В мае текущего года мэр Ярославля Владимир Волков объявил об отставке в связи с переходом на другую работу. Вскоре и.о. градоначальника был назначен заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Илья Мотовилов. Власти сообщали, что новый мэр будет избран на конкурсной основе, и выбирать его будут депутаты в новом составе муниципалитета (гордумы), который изберут в сентябре. Выборы гордумы состоялись 9-11 сентября.
Второго ноября перед заседанием муниципалитета, в повестке которого значился вопрос о назначении конкурса на пост мэра, и.о. мэра Мотовилов сообщил, что покидает свою должность, и позже ее покинул.
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