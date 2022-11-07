https://ria.ru/20221107/matyushenko-1829823421.html

В Болгарии сообщили детали опознания тела летчика ВСУ Матюшенко

В Болгарии сообщили детали опознания тела летчика ВСУ Матюшенко - РИА Новости, 07.11.2022

В Болгарии сообщили детали опознания тела летчика ВСУ Матюшенко

Тело уничтоженного в бою в небе над Черным морем летчика Михаила Матюшенко, который командовал бригадой тактической авиации украинских войск, называемой... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T23:17

2022-11-07T23:17

2022-11-07T23:34

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Тело уничтоженного в бою в небе над Черным морем летчика Михаила Матюшенко, который командовал бригадой тактической авиации украинских войск, называемой "призраками Киева", было обнаружено в сентябре в районе болгарского порта Царево – более чем через два месяца после гибели, сообщает издание "24 часа" со ссылкой на местных правоохранителей.Власти в Киевской области сообщали, что тело Матюшенко найдено еще в начале октября.По словам главного инспектора дирекции МВД по Бургасской области Христо Ичева, неопознанные останки, которые были выброшены на берег в районе Царево, пробыли в воде два или три месяца. У тела не сохранилось лицевых тканей и отсутствовали нижние конечности. Характерной особенностью было наличие парашюта.После изучения найденного оборудования следственная полиция Бургаса связалась с клубами парашютного и парапланерного спорта и с их помощью установила контакты с военными летчиками.После обмена информации с ВВС Украины стало ясно, что речь идет о 61-летнем полковнике Михаиле Матюшенко. Его самолет Су-24 был сбит в районе острова Змеиный напротив Одессы. Предположительно, во время катапультирования его ноги застряли и были отрезаны. Военный, скорее всего, умер от потери крови, так как на теле не было обнаружено других ранений Личность Матюшенко подтвердил анализ ДНК.

https://ria.ru/20220829/likvidatsiya-1812786895.html

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ввс украины, су-24, киевская область, бургасская область, болгария, украина, в мире