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В Болгарии сообщили детали опознания тела летчика ВСУ Матюшенко - РИА Новости, 07.11.2022
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В Болгарии сообщили детали опознания тела летчика ВСУ Матюшенко
В Болгарии сообщили детали опознания тела летчика ВСУ Матюшенко - РИА Новости, 07.11.2022
В Болгарии сообщили детали опознания тела летчика ВСУ Матюшенко
Тело уничтоженного в бою в небе над Черным морем летчика Михаила Матюшенко, который командовал бригадой тактической авиации украинских войск, называемой... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T23:17
2022-11-07T23:34
ввс украины
су-24
киевская область
бургасская область
болгария
украина
в мире
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Тело уничтоженного в бою в небе над Черным морем летчика Михаила Матюшенко, который командовал бригадой тактической авиации украинских войск, называемой "призраками Киева", было обнаружено в сентябре в районе болгарского порта Царево – более чем через два месяца после гибели, сообщает издание "24 часа" со ссылкой на местных правоохранителей.Власти в Киевской области сообщали, что тело Матюшенко найдено еще в начале октября.По словам главного инспектора дирекции МВД по Бургасской области Христо Ичева, неопознанные останки, которые были выброшены на берег в районе Царево, пробыли в воде два или три месяца. У тела не сохранилось лицевых тканей и отсутствовали нижние конечности. Характерной особенностью было наличие парашюта.После изучения найденного оборудования следственная полиция Бургаса связалась с клубами парашютного и парапланерного спорта и с их помощью установила контакты с военными летчиками.После обмена информации с ВВС Украины стало ясно, что речь идет о 61-летнем полковнике Михаиле Матюшенко. Его самолет Су-24 был сбит в районе острова Змеиный напротив Одессы. Предположительно, во время катапультирования его ноги застряли и были отрезаны. Военный, скорее всего, умер от потери крови, так как на теле не было обнаружено других ранений Личность Матюшенко подтвердил анализ ДНК.
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ввс украины, су-24, киевская область, бургасская область, болгария, украина, в мире
ВВС Украины, Су-24, Киевская область, Бургасская область, Болгария, Украина, В мире
23:17 07.11.2022 (обновлено: 23:34 07.11.2022)
 
В Болгарии сообщили детали опознания тела летчика ВСУ Матюшенко

Болгарская полиция сообщила детали опознания тела украинского военного летчика Матюшенко

© Фото : Бучанській міській радіПолковник украинских ВВС Михаил Матюшенко
Полковник украинских ВВС Михаил Матюшенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : Бучанській міській раді
Полковник украинских ВВС Михаил Матюшенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Тело уничтоженного в бою в небе над Черным морем летчика Михаила Матюшенко, который командовал бригадой тактической авиации украинских войск, называемой "призраками Киева", было обнаружено в сентябре в районе болгарского порта Царево – более чем через два месяца после гибели, сообщает издание "24 часа" со ссылкой на местных правоохранителей.
Власти в Киевской области сообщали, что тело Матюшенко найдено еще в начале октября.
По словам главного инспектора дирекции МВД по Бургасской области Христо Ичева, неопознанные останки, которые были выброшены на берег в районе Царево, пробыли в воде два или три месяца. У тела не сохранилось лицевых тканей и отсутствовали нижние конечности. Характерной особенностью было наличие парашюта.
После изучения найденного оборудования следственная полиция Бургаса связалась с клубами парашютного и парапланерного спорта и с их помощью установила контакты с военными летчиками.
После обмена информации с ВВС Украины стало ясно, что речь идет о 61-летнем полковнике Михаиле Матюшенко. Его самолет Су-24 был сбит в районе острова Змеиный напротив Одессы. Предположительно, во время катапультирования его ноги застряли и были отрезаны. Военный, скорее всего, умер от потери крови, так как на теле не было обнаружено других ранений Личность Матюшенко подтвердил анализ ДНК.
Истребитель Су-27 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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ВВС УкраиныСу-24Киевская областьБургасская областьБолгарияУкраинаВ мире
 
 
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