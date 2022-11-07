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Маск заявил о росте числа пользователей Twitter после покупки соцсети - РИА Новости, 07.11.2022
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Маск заявил о росте числа пользователей Twitter после покупки соцсети
Маск заявил о росте числа пользователей Twitter после покупки соцсети - РИА Новости, 07.11.2022
Маск заявил о росте числа пользователей Twitter после покупки соцсети
Миллиардер Илон Маск сообщил, что число пользователей соцсети Twitter значительно выросло по всему миру после объявления о том, что он ее купил. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T04:14
2022-11-07T04:15
в мире
технологии
илон маск
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск сообщил, что число пользователей соцсети Twitter значительно выросло по всему миру после объявления о том, что он ее купил.Миллиардер добавил, что по мере того, как Twitter будет становиться "самым надежным источником правды", он окажется тем, "без чего невозможно обойтись".В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, а в конце октября окончательно закрыл сделку по приобретению компании. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
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в мире, технологии, илон маск
В мире, Технологии, Илон Маск
04:14 07.11.2022 (обновлено: 04:15 07.11.2022)
 
Маск заявил о росте числа пользователей Twitter после покупки соцсети

Маск: число пользователей Twitter значительно выросло с тех пор, как была объявлена сделка

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск сообщил, что число пользователей соцсети Twitter значительно выросло по всему миру после объявления о том, что он ее купил.
"Число пользователей Twitter значительно выросло по всему миру с тех пор, как была объявлена сделка", - написал он в Twitter.
Миллиардер добавил, что по мере того, как Twitter будет становиться "самым надежным источником правды", он окажется тем, "без чего невозможно обойтись".
В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, а в конце октября окончательно закрыл сделку по приобретению компании. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
03:47
Маск заявил, что Twitter должен стать самым точным источником информации
 
В миреТехнологииИлон Маск
 
 
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