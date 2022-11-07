https://ria.ru/20221107/mask-1829551312.html

Маск заявил о росте числа пользователей Twitter после покупки соцсети

Маск заявил о росте числа пользователей Twitter после покупки соцсети - РИА Новости, 07.11.2022

Маск заявил о росте числа пользователей Twitter после покупки соцсети

Миллиардер Илон Маск сообщил, что число пользователей соцсети Twitter значительно выросло по всему миру после объявления о том, что он ее купил. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T04:14

2022-11-07T04:14

2022-11-07T04:15

в мире

технологии

илон маск

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск сообщил, что число пользователей соцсети Twitter значительно выросло по всему миру после объявления о том, что он ее купил.Миллиардер добавил, что по мере того, как Twitter будет становиться "самым надежным источником правды", он окажется тем, "без чего невозможно обойтись".В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, а в конце октября окончательно закрыл сделку по приобретению компании. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.

https://ria.ru/20221107/mask-1829550613.html

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в мире, технологии, илон маск