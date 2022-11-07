https://ria.ru/20221107/mask-1829550613.html

Маск заявил, что Twitter должен стать самым точным источником информации

Маск заявил, что Twitter должен стать самым точным источником информации - РИА Новости, 07.11.2022

Маск заявил, что Twitter должен стать самым точным источником информации

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, владеющий социальной сетью Twitter, заявил, что она должна стать самым точным источником информации о мире. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T03:47

2022-11-07T03:47

2022-11-07T04:11

в мире

технологии

илон маск

сан-франциско

калифорния

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, владеющий социальной сетью Twitter, заявил, что она должна стать самым точным источником информации о мире."Twitter безоговорочно должен стать самым точным источником информации о мире", - заявил Маск.Он отметил, что в этом и заключается миссия Twitter.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://radiosputnik.ria.ru/20221106/twitter-1829448757.html

https://ria.ru/20221106/mask-1829419361.html

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в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния