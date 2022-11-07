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Маск заявил, что Twitter должен стать самым точным источником информации
Маск заявил, что Twitter должен стать самым точным источником информации - РИА Новости, 07.11.2022
Маск заявил, что Twitter должен стать самым точным источником информации
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, владеющий социальной сетью Twitter, заявил, что она должна стать самым точным источником информации о мире. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T03:47
2022-11-07T03:47
2022-11-07T04:11
в мире
технологии
илон маск
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, владеющий социальной сетью Twitter, заявил, что она должна стать самым точным источником информации о мире."Twitter безоговорочно должен стать самым точным источником информации о мире", - заявил Маск.Он отметил, что в этом и заключается миссия Twitter.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://radiosputnik.ria.ru/20221106/twitter-1829448757.html
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в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния
В мире, Технологии, Илон Маск, Сан-Франциско, Калифорния
03:47 07.11.2022 (обновлено: 04:11 07.11.2022)
Маск заявил, что Twitter должен стать самым точным источником информации
Маск: Twitter безоговорочно должен стать самым точным источником информации о мире