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Путин поручил заняться обустройством туристских маршрутов Камчатки - РИА Новости, 07.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221107/marshruty-1829608291.html
Путин поручил заняться обустройством туристских маршрутов Камчатки
Путин поручил заняться обустройством туристских маршрутов Камчатки - РИА Новости, 07.11.2022
Путин поручил заняться обустройством туристских маршрутов Камчатки
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с властями Камчатского края заняться программой инфраструктурного обустройства природных туристских... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:39
2022-11-07T11:39
туризм
новости - туризм
владимир путин
камчатский край
дальний восток
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с властями Камчатского края заняться программой инфраструктурного обустройства природных туристских маршрутов, представить доклад по этому вопросу до 1 февраля, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Камчатского края обеспечить реализацию и финансирование комплексной программы инфраструктурного обустройства туристских маршрутов и природных объектов туристского показа Камчатского края. Доклад – до 1 февраля 2023 года, далее – ежегодно", - говорится в документе.Глава государства поручил также до 1 сентября создать круглогодичный молодежный образовательный центр на базе детского оздоровительного лагеря "Восход" (Елизовский р-н Камчатского края).Еще одно поручение касается вопроса о включении проектов по очистке прибрежных территорий Дальнего Востока и северных территорий Камчатского края в федеральный проект "Генеральная уборка". Доклад по этому вопросу поручено представить до 1 декабря 2022 года.
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новости - туризм, владимир путин, камчатский край, дальний восток
Туризм, Новости - Туризм, Владимир Путин, Камчатский край, Дальний Восток
11:39 07.11.2022
 
Путин поручил заняться обустройством туристских маршрутов Камчатки

Путин поручил заняться инфраструктурным обустройством туристских маршрутов Камчатки

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в медиабанкИзвержение гейзера Великан в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке
Извержение гейзера Великан в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Мария Ващук
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Извержение гейзера Великан в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с властями Камчатского края заняться программой инфраструктурного обустройства природных туристских маршрутов, представить доклад по этому вопросу до 1 февраля, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Камчатского края обеспечить реализацию и финансирование комплексной программы инфраструктурного обустройства туристских маршрутов и природных объектов туристского показа Камчатского края. Доклад – до 1 февраля 2023 года, далее – ежегодно", - говорится в документе.
Глава государства поручил также до 1 сентября создать круглогодичный молодежный образовательный центр на базе детского оздоровительного лагеря "Восход" (Елизовский р-н Камчатского края).
Еще одно поручение касается вопроса о включении проектов по очистке прибрежных территорий Дальнего Востока и северных территорий Камчатского края в федеральный проект "Генеральная уборка". Доклад по этому вопросу поручено представить до 1 декабря 2022 года.
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