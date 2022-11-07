https://ria.ru/20221107/marshruty-1829608291.html

Путин поручил заняться обустройством туристских маршрутов Камчатки

Путин поручил заняться обустройством туристских маршрутов Камчатки - РИА Новости, 07.11.2022

Путин поручил заняться обустройством туристских маршрутов Камчатки

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с властями Камчатского края заняться программой инфраструктурного обустройства природных туристских... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:39

2022-11-07T11:39

2022-11-07T11:39

туризм

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владимир путин

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дальний восток

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с властями Камчатского края заняться программой инфраструктурного обустройства природных туристских маршрутов, представить доклад по этому вопросу до 1 февраля, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Камчатского края обеспечить реализацию и финансирование комплексной программы инфраструктурного обустройства туристских маршрутов и природных объектов туристского показа Камчатского края. Доклад – до 1 февраля 2023 года, далее – ежегодно", - говорится в документе.Глава государства поручил также до 1 сентября создать круглогодичный молодежный образовательный центр на базе детского оздоровительного лагеря "Восход" (Елизовский р-н Камчатского края).Еще одно поручение касается вопроса о включении проектов по очистке прибрежных территорий Дальнего Востока и северных территорий Камчатского края в федеральный проект "Генеральная уборка". Доклад по этому вопросу поручено представить до 1 декабря 2022 года.

https://ria.ru/20221104/aeroport-1829275037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, владимир путин, камчатский край, дальний восток