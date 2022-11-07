Путин поручил заняться обустройством туристских маршрутов Камчатки
Путин поручил заняться инфраструктурным обустройством туристских маршрутов Камчатки
© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в медиабанкИзвержение гейзера Великан в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке
Извержение гейзера Великан в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с властями Камчатского края заняться программой инфраструктурного обустройства природных туристских маршрутов, представить доклад по этому вопросу до 1 февраля, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Камчатского края обеспечить реализацию и финансирование комплексной программы инфраструктурного обустройства туристских маршрутов и природных объектов туристского показа Камчатского края. Доклад – до 1 февраля 2023 года, далее – ежегодно", - говорится в документе.
Глава государства поручил также до 1 сентября создать круглогодичный молодежный образовательный центр на базе детского оздоровительного лагеря "Восход" (Елизовский р-н Камчатского края).
Еще одно поручение касается вопроса о включении проектов по очистке прибрежных территорий Дальнего Востока и северных территорий Камчатского края в федеральный проект "Генеральная уборка". Доклад по этому вопросу поручено представить до 1 декабря 2022 года.