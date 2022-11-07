https://ria.ru/20221107/marksspencer-1829619585.html

Магазины Marks & Spencer будут закрыты в России до Нового года

Магазины Marks & Spencer будут закрыты в России до Нового года - РИА Новости, 07.11.2022

Магазины Marks & Spencer будут закрыты в России до Нового года

Магазины британского ритейлера Marks & Spencer будут закрыты в России до Нового года, сейчас распродаются складские запасы, сообщили РИА Новости его сотрудники. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:03

2022-11-07T12:03

2022-11-07T12:03

экономика

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Магазины британского ритейлера Marks & Spencer будут закрыты в России до Нового года, сейчас распродаются складские запасы, сообщили РИА Новости его сотрудники."Магазины будут закрыты до Нового года точно, конкретную дату мы не знаем, но не позже", - заявил сотрудник сети в одном из московских торговых центров. В другом магазине также подтвердили эту информацию, добавив, что "новые коллекции - это старый завоз, хранящийся на складах, поставок нет". При этом на российском сайте компании размещено объявление, согласно которому интернет-магазин прекратил свою работу 30 сентября. "Заказы, оформленные до этой даты, будут доставлены при условии наличия товаров. Звонки по телефону центрального офиса по интернет-заказам не обрабатываются", - уточняется там. Агентство направило запрос в компанию.В конце мая ритейлер принял решение покинуть российский рынок. Ранее, 4 марта, Marks & Spencer объявил о приостановке поставок товаров в Россию.Британский ритейлер Marks & Spencer был основан в 1884 году. Компания предоставляет разнообразный набор товаров, в том числе продукты питания и одежду. Штаб-квартира находится в Лондоне.

https://ria.ru/20220924/import-1818409175.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, санкции в отношении россии