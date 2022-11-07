https://ria.ru/20221107/marksspencer-1829619585.html
Магазины Marks & Spencer будут закрыты в России до Нового года
Магазины Marks & Spencer будут закрыты в России до Нового года - РИА Новости, 07.11.2022
Магазины Marks & Spencer будут закрыты в России до Нового года
Магазины британского ритейлера Marks & Spencer будут закрыты в России до Нового года, сейчас распродаются складские запасы, сообщили РИА Новости его сотрудники. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:03
2022-11-07T12:03
2022-11-07T12:03
экономика
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Магазины британского ритейлера Marks & Spencer будут закрыты в России до Нового года, сейчас распродаются складские запасы, сообщили РИА Новости его сотрудники."Магазины будут закрыты до Нового года точно, конкретную дату мы не знаем, но не позже", - заявил сотрудник сети в одном из московских торговых центров. В другом магазине также подтвердили эту информацию, добавив, что "новые коллекции - это старый завоз, хранящийся на складах, поставок нет". При этом на российском сайте компании размещено объявление, согласно которому интернет-магазин прекратил свою работу 30 сентября. "Заказы, оформленные до этой даты, будут доставлены при условии наличия товаров. Звонки по телефону центрального офиса по интернет-заказам не обрабатываются", - уточняется там. Агентство направило запрос в компанию.В конце мая ритейлер принял решение покинуть российский рынок. Ранее, 4 марта, Marks & Spencer объявил о приостановке поставок товаров в Россию.Британский ритейлер Marks & Spencer был основан в 1884 году. Компания предоставляет разнообразный набор товаров, в том числе продукты питания и одежду. Штаб-квартира находится в Лондоне.
https://ria.ru/20220924/import-1818409175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Санкции в отношении России
Магазины Marks & Spencer будут закрыты в России до Нового года
Магазины Marks & Spencer снова откроются в России не ранее 2023 года
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Магазины британского ритейлера Marks & Spencer будут закрыты в России до Нового года, сейчас распродаются складские запасы, сообщили РИА Новости его сотрудники.
"Магазины будут закрыты до Нового года точно, конкретную дату мы не знаем, но не позже", - заявил сотрудник сети в одном из московских торговых центров. В другом магазине также подтвердили эту информацию, добавив, что "новые коллекции - это старый завоз, хранящийся на складах, поставок нет". При этом на российском сайте компании размещено объявление, согласно которому интернет-магазин прекратил свою работу 30 сентября. "Заказы, оформленные до этой даты, будут доставлены при условии наличия товаров. Звонки по телефону центрального офиса по интернет-заказам не обрабатываются", - уточняется там. Агентство направило запрос в компанию.
В конце мая ритейлер принял решение покинуть российский рынок. Ранее, 4 марта, Marks & Spencer объявил о приостановке поставок товаров в Россию.
Британский ритейлер Marks & Spencer был основан в 1884 году. Компания предоставляет разнообразный набор товаров, в том числе продукты питания и одежду. Штаб-квартира находится в Лондоне
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