https://ria.ru/20221107/makron-1829519663.html

Макрон за полгода проиграл политику, экономику и страну

Макрон за полгода проиграл политику, экономику и страну - РИА Новости, 07.11.2022

Макрон за полгода проиграл политику, экономику и страну

Провал по всем статьям — именно этими словами можно прокомментировать только что опубликованные цифры соцопроса, в котором французов спрашивали о том, одобряют... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T08:00

2022-11-07T08:00

2022-11-07T10:09

марин ле пен

николя саркози

франсуа фийон

франция

брюссель

париж

санкции в отношении россии

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Провал по всем статьям — именно этими словами можно прокомментировать только что опубликованные цифры соцопроса, в котором французов спрашивали о том, одобряют ли они политику нынешнего лидера страны. "Одобрямсов" оказалось всего 27 процентов. Цифры свежие, опубликованы накануне. За чуть больше чем полгода, прошедших с момента, когда подвели итоги второго тура выборов и когда был продлен еще на пять лет его мандат, нынешний хозяин Елисейского дворца потерял свыше половины избирателей и симпатизантов — тогдашние 58 с небольшим хвостиком процентов против сегодняшних 27.Для того чтобы так быстро, так лихо и так безрассудно разбрасываться доверием избирателей, требуется не только умение, но и редкая степень цинизма. Потому что иначе рационально объяснить подобное поведение в публичном политическом поле невозможно.К цинизму нынешних властей Франции мы еще вернемся, а пока поговорим вот о чем.Политика, как одно из явлений природы, подчиняется тем же законам, в том числе и основополагающему. Закону сохранения энергии. Тут все очень просто — если где-то что-то убыло, значит, в другом месте что-то прибыло. Если симпатии в отношении политики Макрона, уже названной макронизмом, уменьшились более чем вдвое, значит, есть политики и партии, которые эти политики возглавляют, а также идеи, которые эти партии выдвигают, кто нарастили себе число сторонников.И это отнюдь не социалисты, влияние которых сейчас не разглядеть и под микроскопом, и не правые, не партия республиканцев, молчаливо позволившая расправиться с помощью юстиции со своими наиболее компетентными и здравыми лидерами — Николя Саркози и Франсуа Фийоном.Второй главной оппозиционной партией Франции, если судить о количестве ее депутатов в Национальном собрании и если смотреть на цифры рейтинга в отношении идей и тех, кто партию представляет, стало "Национальное объединение", ранее известное как "Национальный фронт", под руководством представителей семьи Ле Пен.В субботу вечером был избран новый партийный лидер, это 27-летний Жордан Барделла, француз итальянского происхождения.Его мать работала помощником воспитателя в начальной школе, отец был владельцем маленькой мастерской.В жилах Барделла течет не только итальянская кровь, его прадед приехал из Алжира. Сам новый лидер партии вырос в социальном жилье (то есть он из семьи, мягко говоря, с очень невысокими доходами) в том самом этническом гетто Припарижья департамента Сен-Сен-Дени, где, как говорит он сам, уже давно перестали действовать законы республики и где правят бал наркоторговцы и банды нелегалов.Можно с уверенностью утверждать, что все те, кто Макрона создавал, кто помогал ему пройти весь путь наверх, кто поддерживал его деньгами и связями, все те, кто потом, после избрания, получил в соответствии с обязательствами и обещаниями все бенефиции, ночь с субботы на воскресенье провели очень неспокойно.За менее чем пять лет до следующих президентских выборов (это мгновение, практически ничто с точки зрения подготовки и построения планов кампании) они получили такого потенциального соперника, против которого сейчас вряд ли найдется хоть какой-то прием, чтобы начать дискредитацию.Барделла умен, отлично образован, прекрасный полемист и, что для Франции вообще небывалый случай, вышел из самой народной гущи. Тех самых людей, которых потомственные миллионеры и миллиардеры, "делатели президентов", уже давно привыкли презирать, называя, когда их никто не слышит, "беззубой нищетой" (не потому, что нищета не умеет давать сдачи, а потому, что у нее нет денег на услуги дантиста).Тем временем в экономике уже почти полный блэкаут, до такой степени, что закрываются заводы, работавшие последние сто лет и даже во время войны выпускавшие свою продукцию.Например, фирма Duralex (стекло для дома, сервировки стола, кухни, хранения продуктов), работавшая аж с 1927 года, объявила об остановке конвейеров. Полной.Уходя, как говорится, не забудьте гасить свет в цехах и подсобных помещениях.Говорят, что так, с погашенным светом и остановленными линиями, будет минимум до весны. А там — "посмотрим". Счета за электричество (а производство стекла очень энергоемко) выросли больше чем в десять раз — с четырех миллионов до 43 миллионов евро. Последняя цифра — треть общего годового оборота.Но Duralex еще повезло. Примерно у каждого пятого малого или среднего предприятия во Франции счета за электричество и иные виды энергии выросли до 60 процентов от общего объема годового производства.За каждой такой историей — люди. Их семьи. Их проблемы. А еще городки, в которых такие производства расположены. Как правило, они небольшие. Значит, и там все эти последствия тоже ощутят, пусть и рикошетом.Но какая разница, как живут эти маленькие люди с их "ничтожными", с точки зрения технократов-макронистов, да и того же коллективного Брюсселя, проблемами. Для этих солидных дам и не менее солидных господ на повестке совершенно иные задачи. И вопросы.И главный вопрос о том, чтобы удержать власть.Если Макрон избирался (и то, с довольно ощутимым скрипом) как "проевропеец" и защитник "свободы, прогресса и демократии" тогда, в апреле, ограничительные меры в отношении России еще не свели на нет общеевропейскую экономику, еще не клокотала инфляция, и про рецессию, которая вот тут, буквально рядом, говорить не рекомендовалось, чтобы "не допустить во власть экстремистов и ультрас", читай, Марин Ле Пен, то сейчас скрывать то, что видно всем, бесполезно.Не сумев добиться принятия бюджета демократическим методом, то есть обсуждая и дебатируя, правительство, четырежды использовав статью Конституции, только так сумело этот финансовый закон продавить.Что будет при обсуждении пенсионной реформы, притом что уже начато осеннее наступление трудящихся и на следующей неделе, например, Париж парализует стачка всего общественного транспорта, подумать страшно. Вернее, так: подумать можно, но ужасают последствия.Обвинения в том, что "Национальное объединение" — это "сборище фашистов, ксенофобов, антисемитов, гомофобов", политтехнологически уже не работает.Поднять свой рейтинг Макрон сейчас — и снова политтехнологически — не может, ему это не позволят экономическая ситуация в стране, рост преступности и насилия в обществе, коллапс системы медобслуживания, крах, кстати, и во внешней политике тоже — с Берлином у Парижа отношения испорчены, и, судя по всему, надолго.Единственный "хитрый" ход, который остался в арсенале хозяина Елисейского дворца, — это роспуск Национальной ассамблеи и назначение внеочередных выборов.Пресса намекает, что этот план обсуждается — и обсуждается активно.Смакующие детали медиа, которых набрифинговали специально обученные люди, видимо, никогда не слышали слово "блеф" и не знают, что оно означает.При нынешнем рейтинге и его самого, и провластного политического объединения (у Макрона, кстати, уже нет партии, которую ему специально создали для победы пять лет назад, а потом она как-то растворилась в коалиции с президентскими заединщиками) последнее, что может поправить дела нынешнего лидера страны, так это роспуск парламента.Кризис, в который Макрон своими руками вогнал страну, нарушая в том числе и принципы доверия тех, с кем он беседовал, не имеет прецедентов за последние семь с половиной десятилетий.Принятое им цунами политиканских, не политических, решений (и только чтобы понравиться то Вашингтону, то Брюсселю, то тем, кто "за зеленую повестку", то тем, кто за "права человека", то есть за бесконтрольную нелегальную миграцию, то финансовым тузам, то лобби "Большой фармы") сделало в итоге за пять лет из Франции — влиятельного, имевшего вес, позицию и статус государства, из ядерной державы, умевшей улаживать тяжелые конфликты, — страну, с которой не считается вообще никто.Ее президенту не доверяют ни собственные избиратели, ни его коллеги — лидеры других стран.И да, новый лидер оппозиционной партии, будьте уверены, использует все ошибки, все недочеты и все накопленное в обществе раздражение, чтобы склонить еще значительную часть электората на свою сторону.А сделать ни Макрон, ни макронисты, ни Брюссель с помощью имеющихся у него негласных рычагов не смогут ничего.Так что не только тайное становится явным, не только сеющий ветер пожинает бурю, но и страну можно тоже проиграть. За ломберным столиком, если играешь с шулерами.Если убеждений и принципов нет, как и полностью отсутствует желание защитить и национальные интересы, и собственных избирателей.

https://ria.ru/20221104/defitsit-1829268448.html

https://ria.ru/20221103/makron-1828918043.html

https://ria.ru/20221024/frantsiya-1825633659.html

https://ria.ru/20221024/frantsiya-1825633659.html

https://ria.ru/20221021/makron-1825700945.html

франция

брюссель

париж

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

марин ле пен, николя саркози, франсуа фийон, франция, брюссель, париж, санкции в отношении россии, авторы