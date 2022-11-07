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Украинские войска нанесли удар по Горняцкому району Макеевки - РИА Новости, 07.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/makeevka-1829552337.html
Украинские войска нанесли удар по Горняцкому району Макеевки
Украинские войска нанесли удар по Горняцкому району Макеевки - РИА Новости, 07.11.2022
Украинские войска нанесли удар по Горняцкому району Макеевки
Украинские войска в 02.50 выпустили по Горняцкому району Макеевки ракету из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T04:43
2022-11-07T04:43
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 02.50 выпустили по Горняцкому району Макеевки ракету из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02.50 - населенный пункт Карловка – населенный пункт Макеевка (Горняцкий район): выпущена одна ракета из РСЗО HIMARS", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20221107/obstrel-1829551902.html
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макеевка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
04:43 07.11.2022
 
Украинские войска нанесли удар по Горняцкому району Макеевки

Украинские войска выпустили по Горняцкому району Макеевки ракету из РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система HIMARS - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan Ozaki
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 02.50 выпустили по Горняцкому району Макеевки ракету из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02.50 - населенный пункт Карловка – населенный пункт Макеевка (Горняцкий район): выпущена одна ракета из РСЗО HIMARS", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кадры пожара в здании управления железными дорогами в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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При обстреле центра Донецка пострадало здание управления железными дорогами
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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