https://ria.ru/20221107/makeevka-1829552337.html

Украинские войска нанесли удар по Горняцкому району Макеевки

Украинские войска нанесли удар по Горняцкому району Макеевки - РИА Новости, 07.11.2022

Украинские войска нанесли удар по Горняцкому району Макеевки

Украинские войска в 02.50 выпустили по Горняцкому району Макеевки ракету из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T04:43

2022-11-07T04:43

2022-11-07T04:43

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 02.50 выпустили по Горняцкому району Макеевки ракету из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02.50 - населенный пункт Карловка – населенный пункт Макеевка (Горняцкий район): выпущена одна ракета из РСЗО HIMARS", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20221107/obstrel-1829551902.html

макеевка

донецкая народная республика

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макеевка, донецкая народная республика, сцкк