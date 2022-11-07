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Украинские войска нанесли удар по Горняцкому району Макеевки
Украинские войска нанесли удар по Горняцкому району Макеевки - РИА Новости, 07.11.2022
Украинские войска нанесли удар по Горняцкому району Макеевки
Украинские войска в 02.50 выпустили по Горняцкому району Макеевки ракету из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T04:43
2022-11-07T04:43
2022-11-07T04:43
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 02.50 выпустили по Горняцкому району Макеевки ракету из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02.50 - населенный пункт Карловка – населенный пункт Макеевка (Горняцкий район): выпущена одна ракета из РСЗО HIMARS", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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макеевка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска нанесли удар по Горняцкому району Макеевки
Украинские войска выпустили по Горняцкому району Макеевки ракету из РСЗО HIMARS