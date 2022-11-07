https://ria.ru/20221107/lukashenko-1829715680.html
Лукашенко посоветовал белорусским журналистам не бояться оппозиции
Лукашенко посоветовал белорусским журналистам не бояться оппозиции - РИА Новости, 07.11.2022
Лукашенко посоветовал белорусским журналистам не бояться оппозиции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал журналистам не бояться оппозиции. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:38
2022-11-07T16:38
2022-11-07T16:38
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александр лукашенко
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МИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал журналистам не бояться оппозиции.В понедельник Лукашенко посетил чемпионат по колке дров среди журналистов под Минском и провел там мастер-класс."Не надо никого бояться. Если они начинают вас атаковать, значит, задели. Если они начинают на вас ссылаться, чего-то говорить, хорошо, пусть ссылаются. У них сейчас тренд такой: ребята, мы не формируем повестку дня, лукашенковцы, ябатьки эти что скажут, а мы потом перепевками занимаемся. Ну, это так. Они и не могут формировать. Как могут они формировать? Поэтому они вот и пошли: давайте ракетами… Ну, это безумцы. Если бы они были политиками, это говорить нельзя, даже если ты в безумном сне хочешь этого", - цитирует белорусского лидера агентство Белта."Ну, кто сегодня в Беларуси за ними пойдет? Они себя уже опустили ниже плинтуса. Нельзя такие вещи делать. Слава богу, что они такие. Я же говорю, что нашу оппозицию надо лелеять, вскармливать, поливать, водички… Пусть она будет и дальше такая", - отметил Лукашенко.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
Лукашенко посоветовал белорусским журналистам не бояться оппозиции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал журналистам не бояться оппозиции
МИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал журналистам не бояться оппозиции.
В понедельник Лукашенко посетил чемпионат по колке дров среди журналистов под Минском и провел там мастер-класс.
"Не надо никого бояться. Если они начинают вас атаковать, значит, задели. Если они начинают на вас ссылаться, чего-то говорить, хорошо, пусть ссылаются. У них сейчас тренд такой: ребята, мы не формируем повестку дня, лукашенковцы, ябатьки эти что скажут, а мы потом перепевками занимаемся. Ну, это так. Они и не могут формировать. Как могут они формировать? Поэтому они вот и пошли: давайте ракетами… Ну, это безумцы. Если бы они были политиками, это говорить нельзя, даже если ты в безумном сне хочешь этого", - цитирует белорусского лидера агентство Белта.
"Ну, кто сегодня в Беларуси за ними пойдет? Они себя уже опустили ниже плинтуса. Нельзя такие вещи делать. Слава богу, что они такие. Я же говорю, что нашу оппозицию надо лелеять, вскармливать, поливать, водички… Пусть она будет и дальше такая", - отметил Лукашенко.