https://ria.ru/20221107/lukashenko-1829621292.html
Лукашенко посетил чемпионат среди белорусских СМИ по колке дров
Лукашенко посетил чемпионат среди белорусских СМИ по колке дров - РИА Новости, 07.11.2022
Лукашенко посетил чемпионат среди белорусских СМИ по колке дров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил чемпионат по колке дров среди сотрудников СМИ, который проводится в республике впервые, и показал там... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:08
2022-11-07T12:08
2022-11-07T12:08
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил чемпионат по колке дров среди сотрудников СМИ, который проводится в республике впервые, и показал там мастер-класс, передает Sputnik Беларусь."Президент на чемпионате по колке дров среди журналистов лично продемонстрировал, как правильно их колоть", - говорится в сообщении.Отмечается, что "Лукашенко показал, как с помощью топора и кувалды разрубить большую колоду, а затем продемонстрировал отличные навыки владения топором на полене поменьше".По данным агентства, "Лукашенко по традиции вспомнил и о жителях соседних стран, где сейчас порой не все просто с энергоресурсами". "Латышей, литовцев и поляков - к нам, пусть рубят на дрова сами", - сказал он.После этого президент прошел к соревновательным секторам, чтобы понаблюдать за ходом состязаний.Идея проведения соревнований по колке дров среди белорусских журналистов возникла во время одного из общений Лукашенко с представителями СМИ, ее выдвинул один из сотрудников государственного телеканала. Соревнования проходят в Минском районе, на берегу водохранилища Вяча. Программа соревнований предусматривает такие дисциплины, как колка дров среди мужчин и среди женщин, переруб бревна топором среди мужчин, эстафета. Также посетителям обещают шоу профессионалов по валке леса, концертную и развлекательную программу, работу полевой кухни.
https://radiosputnik.ria.ru/20221105/ikra-1829378466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
Лукашенко посетил чемпионат среди белорусских СМИ по колке дров
Лукашенко посетил чемпионат по колке дров среди сотрудников СМИ и показал мастер-класс
МИНСК, 7 ноя – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил чемпионат по колке дров среди сотрудников СМИ, который проводится в республике впервые, и показал там мастер-класс, передает Sputnik Беларусь
.
"Президент на чемпионате по колке дров среди журналистов лично продемонстрировал, как правильно их колоть", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Лукашенко
показал, как с помощью топора и кувалды разрубить большую колоду, а затем продемонстрировал отличные навыки владения топором на полене поменьше".
"Ищем трещину и ищем ту точку, куда мы хотим ударить. И по трещине в направлении центра. Желательно рубить так, чтобы полено с колодки не падало", - инструктировал глава государства по ходу мастер-класса.
По данным агентства, "Лукашенко по традиции вспомнил и о жителях соседних стран, где сейчас порой не все просто с энергоресурсами". "Латышей, литовцев и поляков - к нам, пусть рубят на дрова сами", - сказал он.
После этого президент прошел к соревновательным секторам, чтобы понаблюдать за ходом состязаний.
Идея проведения соревнований по колке дров среди белорусских журналистов возникла во время одного из общений Лукашенко с представителями СМИ, ее выдвинул один из сотрудников государственного телеканала. Соревнования проходят в Минском районе, на берегу водохранилища Вяча. Программа соревнований предусматривает такие дисциплины, как колка дров среди мужчин и среди женщин, переруб бревна топором среди мужчин, эстафета. Также посетителям обещают шоу профессионалов по валке леса, концертную и развлекательную программу, работу полевой кухни.