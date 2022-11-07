17:48 07.11.2022 (обновлено: 20:03 07.11.2022)
Калужский алкогольный завод вывел на рынок ликер на замену Jägermeister
Калужский завод "Кристалл" выпустил травяные ликеры Heiler на замену Jägermeister
Магазин с алкогольной продукцией. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) начал поставлять в торговые сети травяные ликеры Alter Heiler и Konig Heiler, которые по качественным показателям могут заменить немецкий Jägermeister, к следующему году планируется выпускать порядка 300-360 тысяч декалитров (дал) данных биттеров за год, сообщили РИА Новости в компании.
"Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" начал поставки в розничные сети биттеров (травяных ликеров) Alter Heiler и Konig Heiler - собственных рецептурных разработок, которые по своим органолептическим качествам способны сместить лидера сегмента - немецкого Jägermeister", - говорится в сообщении. Отмечается, что отечественные биттеры сейчас разливаются в бутылки объемом 0,5 и 0,25 литра, а к началу 2023 года планируется дополнить линейку форматами 0,1 и 0,7 литра, а также один литр.
По словам учредителя "Кристалла" Павла Победкина, завод начал разработку данной продукции и подбор трав еще в 2019 году, однако вывод продукта на рынок пришлось отложить из-за пандемии. С ноября будут осуществляться поставки Alter Heiler в сеть магазинов "Красное и Белое", а также поставки бренда Konig Heiler для сетей "Пятерочка", "Верный" и нескольких крупных дистрибьюторов в регионах, добавил он.
"КЛВЗ планирует увеличить свое производство биттеров с 5 тысяч дал в октябре 2022 года до 25-30 тысяч дал к январю 2023 года. Таким образом, годовой объем выпуска новой продукции прогнозируется на уровне 300-360 тысяч дал", - добавляется в сообщении. При этом, по оценкам экспертов рынка, годовые объемы реализации Jägermeister в России в 2021 году составляли около 300 тысяч дал, а в текущем году продажи немецкого ликера уменьшились в связи с сокращением экспорта.
В начале ноября вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов заявил, что производитель Jägermeister официально приостановил поставки в страну. Следом российский дистрибьютор данного крепкого ликера ГК "Руст" проинформировал своих партнеров, что производитель приостановил поставки в РФ. В этот же день Минпромторг РФ включил алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта. В список вошел ряд иностранных брендов, среди них - Jagermeister, White Horse, Jack Daniel's, Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo и другие.