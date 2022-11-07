Рейтинг@Mail.ru
Калужский алкогольный завод вывел на рынок ликер на замену Jägermeister - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221107/liker-1829747229.html
Калужский алкогольный завод вывел на рынок ликер на замену Jägermeister
Калужский алкогольный завод вывел на рынок ликер на замену Jägermeister - РИА Новости, 07.11.2022
Калужский алкогольный завод вывел на рынок ликер на замену Jägermeister
Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) начал поставлять в торговые сети травяные ликеры Alter Heiler и Konig Heiler, которые по качественным... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:48
2022-11-07T20:03
экономика
россия
алкоголь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147792/25/1477922580_0:228:4368:2685_1920x0_80_0_0_4badcd686e2757188a5f5509cdc07405.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) начал поставлять в торговые сети травяные ликеры Alter Heiler и Konig Heiler, которые по качественным показателям могут заменить немецкий Jägermeister, к следующему году планируется выпускать порядка 300-360 тысяч декалитров (дал) данных биттеров за год, сообщили РИА Новости в компании."Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" начал поставки в розничные сети биттеров (травяных ликеров) Alter Heiler и Konig Heiler - собственных рецептурных разработок, которые по своим органолептическим качествам способны сместить лидера сегмента - немецкого Jägermeister", - говорится в сообщении. Отмечается, что отечественные биттеры сейчас разливаются в бутылки объемом 0,5 и 0,25 литра, а к началу 2023 года планируется дополнить линейку форматами 0,1 и 0,7 литра, а также один литр.По словам учредителя "Кристалла" Павла Победкина, завод начал разработку данной продукции и подбор трав еще в 2019 году, однако вывод продукта на рынок пришлось отложить из-за пандемии. С ноября будут осуществляться поставки Alter Heiler в сеть магазинов "Красное и Белое", а также поставки бренда Konig Heiler для сетей "Пятерочка", "Верный" и нескольких крупных дистрибьюторов в регионах, добавил он."КЛВЗ планирует увеличить свое производство биттеров с 5 тысяч дал в октябре 2022 года до 25-30 тысяч дал к январю 2023 года. Таким образом, годовой объем выпуска новой продукции прогнозируется на уровне 300-360 тысяч дал", - добавляется в сообщении. При этом, по оценкам экспертов рынка, годовые объемы реализации Jägermeister в России в 2021 году составляли около 300 тысяч дал, а в текущем году продажи немецкого ликера уменьшились в связи с сокращением экспорта.В начале ноября вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов заявил, что производитель Jägermeister официально приостановил поставки в страну. Следом российский дистрибьютор данного крепкого ликера ГК "Руст" проинформировал своих партнеров, что производитель приостановил поставки в РФ. В этот же день Минпромторг РФ включил алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта. В список вошел ряд иностранных брендов, среди них - Jagermeister, White Horse, Jack Daniel's, Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo и другие.
https://ria.ru/20221102/jagermeister-1828601625.html
https://ria.ru/20221102/import-1828801388.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147792/25/1477922580_243:0:4126:2912_1920x0_80_0_0_4c566f3feace824a2615a6ebe8133773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, алкоголь
Экономика, Россия, Алкоголь
17:48 07.11.2022 (обновлено: 20:03 07.11.2022)
 
Калужский алкогольный завод вывел на рынок ликер на замену Jägermeister

Калужский завод "Кристалл" выпустил травяные ликеры Heiler на замену Jägermeister

© Fotolia / Pavel LosevskyМагазин с алкогольной продукцией
Магазин с алкогольной продукцией - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Fotolia / Pavel Losevsky
Магазин с алкогольной продукцией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) начал поставлять в торговые сети травяные ликеры Alter Heiler и Konig Heiler, которые по качественным показателям могут заменить немецкий Jägermeister, к следующему году планируется выпускать порядка 300-360 тысяч декалитров (дал) данных биттеров за год, сообщили РИА Новости в компании.
"Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" начал поставки в розничные сети биттеров (травяных ликеров) Alter Heiler и Konig Heiler - собственных рецептурных разработок, которые по своим органолептическим качествам способны сместить лидера сегмента - немецкого Jägermeister", - говорится в сообщении. Отмечается, что отечественные биттеры сейчас разливаются в бутылки объемом 0,5 и 0,25 литра, а к началу 2023 года планируется дополнить линейку форматами 0,1 и 0,7 литра, а также один литр.
Ликер Jägermeister - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 11:21
Производитель Jägermeister официально приостановил поставки в Россию
По словам учредителя "Кристалла" Павла Победкина, завод начал разработку данной продукции и подбор трав еще в 2019 году, однако вывод продукта на рынок пришлось отложить из-за пандемии. С ноября будут осуществляться поставки Alter Heiler в сеть магазинов "Красное и Белое", а также поставки бренда Konig Heiler для сетей "Пятерочка", "Верный" и нескольких крупных дистрибьюторов в регионах, добавил он.
"КЛВЗ планирует увеличить свое производство биттеров с 5 тысяч дал в октябре 2022 года до 25-30 тысяч дал к январю 2023 года. Таким образом, годовой объем выпуска новой продукции прогнозируется на уровне 300-360 тысяч дал", - добавляется в сообщении. При этом, по оценкам экспертов рынка, годовые объемы реализации Jägermeister в России в 2021 году составляли около 300 тысяч дал, а в текущем году продажи немецкого ликера уменьшились в связи с сокращением экспорта.
В начале ноября вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов заявил, что производитель Jägermeister официально приостановил поставки в страну. Следом российский дистрибьютор данного крепкого ликера ГК "Руст" проинформировал своих партнеров, что производитель приостановил поставки в РФ. В этот же день Минпромторг РФ включил алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта. В список вошел ряд иностранных брендов, среди них - Jagermeister, White Horse, Jack Daniel's, Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo и другие.
Продажа пива - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 20:40
Минпромторг включил алкоголь в перечень для параллельного импорта
 
ЭкономикаРоссияАлкоголь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала