https://ria.ru/20221107/kurs-1829718047.html
Официальный курс доллара на вторник снизился до 61,24 рубля
Официальный курс доллара на вторник снизился до 61,24 рубля - РИА Новости, 07.11.2022
Официальный курс доллара на вторник снизился до 61,24 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 85,88 копейки, до 61,2367 рубля, курс евро вырос на 29,42 копейки, до 60,9013... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:44
2022-11-07T16:44
2022-11-07T16:44
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786872642_0:309:3053:2026_1920x0_80_0_0_836533a5b1dcc4b71ea7990974d16ea2.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 85,88 копейки, до 61,2367 рубля, курс евро вырос на 29,42 копейки, до 60,9013 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786872642_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_1e80d7facf74599f5a09d3d9f18c2db3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Московская биржа
Официальный курс доллара на вторник снизился до 61,24 рубля
Официальный курс доллара на вторник снизился до 61,24 рубля, евро — до 60,90 рубля