https://ria.ru/20221107/krym-1829642655.html

Запорожские власти заявили о желании Киева перекрыть коридор в Крым

Запорожские власти заявили о желании Киева перекрыть коридор в Крым - РИА Новости, 07.11.2022

Запорожские власти заявили о желании Киева перекрыть коридор в Крым

Переброска Киевом крупной группировки на запорожское направление указывает на попытку отрезать ВС РФ от снабжения и перекрыть сухопутный коридор в Крым, считает РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:06

2022-11-07T13:06

2022-11-07T13:06

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

республика крым

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Переброска Киевом крупной группировки на запорожское направление указывает на попытку отрезать ВС РФ от снабжения и перекрыть сухопутный коридор в Крым, считает председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Касательно обороны на севере, сейчас ребята вгрызаются в землю в прямом смысле. Они готовятся к обороне, прекрасно понимая, сколько всего враг получил от консолидированного Запада. Достаточно посмотреть только на то, что поставили США и Италия в эти дни", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".Речь о поставках зенитных ракетных комплексов NASAMS – "это уже большая дальность и совсем другие возможности, их восемь штук поставляется", плюс больших партиях боеприпасов к HIMARS и "порядка 500 высокоточных снарядов к артиллерии натовского образца".По данным Рогова, более половины военнослужащих, задействованных Киевом на запорожском направлении, - иностранные наемники. Такая массированная переброска живой силы и техники со стороны Киева, считает он, "указывает на попытку отрезать от снабжения российскую группировку войск и перерезать сухопутный коридор в Крым".Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная. Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника.

https://ria.ru/20221107/front-1829003738.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

украина

республика крым

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир рогов, запорожская область, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, республика крым, ситуация в днр и лнр