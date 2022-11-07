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Запорожские власти заявили о желании Киева перекрыть коридор в Крым - РИА Новости, 07.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/krym-1829642655.html
Запорожские власти заявили о желании Киева перекрыть коридор в Крым
Запорожские власти заявили о желании Киева перекрыть коридор в Крым - РИА Новости, 07.11.2022
Запорожские власти заявили о желании Киева перекрыть коридор в Крым
Переброска Киевом крупной группировки на запорожское направление указывает на попытку отрезать ВС РФ от снабжения и перекрыть сухопутный коридор в Крым, считает РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:06
2022-11-07T13:06
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
республика крым
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Переброска Киевом крупной группировки на запорожское направление указывает на попытку отрезать ВС РФ от снабжения и перекрыть сухопутный коридор в Крым, считает председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Касательно обороны на севере, сейчас ребята вгрызаются в землю в прямом смысле. Они готовятся к обороне, прекрасно понимая, сколько всего враг получил от консолидированного Запада. Достаточно посмотреть только на то, что поставили США и Италия в эти дни", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".Речь о поставках зенитных ракетных комплексов NASAMS – "это уже большая дальность и совсем другие возможности, их восемь штук поставляется", плюс больших партиях боеприпасов к HIMARS и "порядка 500 высокоточных снарядов к артиллерии натовского образца".По данным Рогова, более половины военнослужащих, задействованных Киевом на запорожском направлении, - иностранные наемники. Такая массированная переброска живой силы и техники со стороны Киева, считает он, "указывает на попытку отрезать от снабжения российскую группировку войск и перерезать сухопутный коридор в Крым".Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная. Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника.
https://ria.ru/20221107/front-1829003738.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
украина
республика крым
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владимир рогов, запорожская область, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:06 07.11.2022
 
Запорожские власти заявили о желании Киева перекрыть коридор в Крым

Рогов заявил, что Киев, перебрасывая силы, пытается перекрыть сухопутный коридор в Крым

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Переброска Киевом крупной группировки на запорожское направление указывает на попытку отрезать ВС РФ от снабжения и перекрыть сухопутный коридор в Крым, считает председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Касательно обороны на севере, сейчас ребята вгрызаются в землю в прямом смысле. Они готовятся к обороне, прекрасно понимая, сколько всего враг получил от консолидированного Запада. Достаточно посмотреть только на то, что поставили США и Италия в эти дни", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Военнослужащий РФ возле пункта пропуска Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Нет обороны". Что происходит возле позиций ВСУ в Запорожской области
Речь о поставках зенитных ракетных комплексов NASAMS – "это уже большая дальность и совсем другие возможности, их восемь штук поставляется", плюс больших партиях боеприпасов к HIMARS и "порядка 500 высокоточных снарядов к артиллерии натовского образца".
По данным Рогова, более половины военнослужащих, задействованных Киевом на запорожском направлении, - иностранные наемники. Такая массированная переброска живой силы и техники со стороны Киева, считает он, "указывает на попытку отрезать от снабжения российскую группировку войск и перерезать сухопутный коридор в Крым".
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная. Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника.
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22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЗапорожская областьБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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