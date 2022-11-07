Запорожские власти заявили о желании Киева перекрыть коридор в Крым
Рогов заявил, что Киев, перебрасывая силы, пытается перекрыть сухопутный коридор в Крым
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Переброска Киевом крупной группировки на запорожское направление указывает на попытку отрезать ВС РФ от снабжения и перекрыть сухопутный коридор в Крым, считает председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Касательно обороны на севере, сейчас ребята вгрызаются в землю в прямом смысле. Они готовятся к обороне, прекрасно понимая, сколько всего враг получил от консолидированного Запада. Достаточно посмотреть только на то, что поставили США и Италия в эти дни", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Речь о поставках зенитных ракетных комплексов NASAMS – "это уже большая дальность и совсем другие возможности, их восемь штук поставляется", плюс больших партиях боеприпасов к HIMARS и "порядка 500 высокоточных снарядов к артиллерии натовского образца".
По данным Рогова, более половины военнослужащих, задействованных Киевом на запорожском направлении, - иностранные наемники. Такая массированная переброска живой силы и техники со стороны Киева, считает он, "указывает на попытку отрезать от снабжения российскую группировку войск и перерезать сухопутный коридор в Крым".
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная. Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника.