https://ria.ru/20221107/krym-1829620054.html
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 07.11.2022
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности
Высокий уровень террористической опасности продлен в ряде районов Крыма до 22 ноября, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:04
2022-11-07T12:04
2022-11-07T12:04
жкх
сергей аксенов (политик)
республика крым
армянск
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Высокий уровень террористической опасности продлен в ряде районов Крыма до 22 ноября, сообщил глава республики Сергей Аксенов."В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 7 ноября 2022 года до 20:00 22 ноября 2022 года в ряде муниципальных образований и на объектах республики будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.В частности, речь идет об Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах, а также объектах транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топливно-энергетического комплекса, промышленности и водного хозяйства."Ситуация в регионе полностью контролируется органами исполнительной власти и местного самоуправления. Силовые структуры и правоохранительные органы обеспечивают безопасность Республики Крым, ее жителей и гостей в полном объеме", - подчеркнул Аксенов.
https://ria.ru/20221107/krym-1829580378.html
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жкх, сергей аксенов (политик), республика крым, армянск, джанкой
ЖКХ, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Армянск, Джанкой
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности
Глава Крыма Аксенов продлил высокий уровень террористической опасности в республике