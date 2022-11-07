https://ria.ru/20221107/krym-1829580378.html
В Госдуме оценили высказывание мэра латвийского Даугавпилса о Крыме
В Госдуме оценили высказывание мэра латвийского Даугавпилса о Крыме - РИА Новости, 07.11.2022
В Госдуме оценили высказывание мэра латвийского Даугавпилса о Крыме
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал закономерной и здравомыслящей позицию мэра второго по величине латвийского города по российскому... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:10
2022-11-07T10:10
2022-11-07T10:10
михаил шеремет
даугавпилс
россия
госдума рф
республика крым
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/66/1551456601_0:198:2481:1593_1920x0_80_0_0_cfc4e3184ea89f6c46f9df76c0a88644.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал закономерной и здравомыслящей позицию мэра второго по величине латвийского города по российскому статусу Крыма.Ранее мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш в эфире радио Delfi признал Крым российским и отказался вслед за ведущей называть Россию агрессором."Это закономерная и здравомыслящая позиция. Шила в мешке не утаишь, и правда все время выходит на поверхность, как бы ни пытались ее завуалировать наши оппоненты. Уверен, что в западных странах будет все больше появляться приверженцев здравого смысла и разумной политики по отношению к России", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, западным странам пора прекращать заведомо ущербную русофобскую политику.
https://ria.ru/20221103/latviya-1829120364.html
даугавпилс
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/66/1551456601_0:0:2363:1772_1920x0_80_0_0_ee73877a8406022e26171c1cd903f3e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил шеремет, даугавпилс, россия, госдума рф, республика крым, политика
Михаил Шеремет, Даугавпилс, Россия, Госдума РФ, Республика Крым, Политика
В Госдуме оценили высказывание мэра латвийского Даугавпилса о Крыме
Депутат Шеремет назвал позицию мэра латвийского Даугавпилса по Крыму закономерной
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал закономерной и здравомыслящей позицию мэра второго по величине латвийского города по российскому статусу Крыма.
Ранее мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса
Андрейс Элксниньш в эфире радио Delfi признал Крым российским и отказался вслед за ведущей называть Россию
агрессором.
"Это закономерная и здравомыслящая позиция. Шила в мешке не утаишь, и правда все время выходит на поверхность, как бы ни пытались ее завуалировать наши оппоненты. Уверен, что в западных странах будет все больше появляться приверженцев здравого смысла и разумной политики по отношению к России", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, западным странам пора прекращать заведомо ущербную русофобскую политику.