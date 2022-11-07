https://ria.ru/20221107/krym-1829580378.html

В Госдуме оценили высказывание мэра латвийского Даугавпилса о Крыме

В Госдуме оценили высказывание мэра латвийского Даугавпилса о Крыме - РИА Новости, 07.11.2022

В Госдуме оценили высказывание мэра латвийского Даугавпилса о Крыме

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал закономерной и здравомыслящей позицию мэра второго по величине латвийского города по российскому... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T10:10

2022-11-07T10:10

2022-11-07T10:10

михаил шеремет

даугавпилс

россия

госдума рф

республика крым

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал закономерной и здравомыслящей позицию мэра второго по величине латвийского города по российскому статусу Крыма.Ранее мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш в эфире радио Delfi признал Крым российским и отказался вслед за ведущей называть Россию агрессором."Это закономерная и здравомыслящая позиция. Шила в мешке не утаишь, и правда все время выходит на поверхность, как бы ни пытались ее завуалировать наши оппоненты. Уверен, что в западных странах будет все больше появляться приверженцев здравого смысла и разумной политики по отношению к России", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, западным странам пора прекращать заведомо ущербную русофобскую политику.

https://ria.ru/20221103/latviya-1829120364.html

даугавпилс

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил шеремет, даугавпилс, россия, госдума рф, республика крым, политика