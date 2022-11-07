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В Госдуме оценили высказывание мэра латвийского Даугавпилса о Крыме - РИА Новости, 07.11.2022
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В Госдуме оценили высказывание мэра латвийского Даугавпилса о Крыме
В Госдуме оценили высказывание мэра латвийского Даугавпилса о Крыме - РИА Новости, 07.11.2022
В Госдуме оценили высказывание мэра латвийского Даугавпилса о Крыме
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал закономерной и здравомыслящей позицию мэра второго по величине латвийского города по российскому... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:10
2022-11-07T10:10
михаил шеремет
даугавпилс
россия
госдума рф
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал закономерной и здравомыслящей позицию мэра второго по величине латвийского города по российскому статусу Крыма.Ранее мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш в эфире радио Delfi признал Крым российским и отказался вслед за ведущей называть Россию агрессором."Это закономерная и здравомыслящая позиция. Шила в мешке не утаишь, и правда все время выходит на поверхность, как бы ни пытались ее завуалировать наши оппоненты. Уверен, что в западных странах будет все больше появляться приверженцев здравого смысла и разумной политики по отношению к России", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, западным странам пора прекращать заведомо ущербную русофобскую политику.
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михаил шеремет, даугавпилс, россия, госдума рф, республика крым, политика
Михаил Шеремет, Даугавпилс, Россия, Госдума РФ, Республика Крым, Политика
10:10 07.11.2022
 
В Госдуме оценили высказывание мэра латвийского Даугавпилса о Крыме

Депутат Шеремет назвал позицию мэра латвийского Даугавпилса по Крыму закономерной

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в медиабанкДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал закономерной и здравомыслящей позицию мэра второго по величине латвийского города по российскому статусу Крыма.
Ранее мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш в эфире радио Delfi признал Крым российским и отказался вслед за ведущей называть Россию агрессором.
"Это закономерная и здравомыслящая позиция. Шила в мешке не утаишь, и правда все время выходит на поверхность, как бы ни пытались ее завуалировать наши оппоненты. Уверен, что в западных странах будет все больше появляться приверженцев здравого смысла и разумной политики по отношению к России", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, западным странам пора прекращать заведомо ущербную русофобскую политику.
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Михаил ШереметДаугавпилсРоссияГосдума РФРеспублика КрымПолитика
 
 
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