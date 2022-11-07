https://ria.ru/20221107/krov-1829651278.html
В Британии сделали переливание выращенной в лаборатории крови человеку
В Британии сделали переливание выращенной в лаборатории крови человеку - РИА Новости, 07.11.2022
В Британии сделали переливание выращенной в лаборатории крови человеку
Британские ученые впервые в истории проводят клиническое испытание переливания выращенной в лаборатории крови человеку, говорится в сообщении, опубликованном на РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:34
2022-11-07T13:34
2022-11-07T13:34
наука
великобритания
наука
кембриджский университет
бристольский университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/17/1551471796_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0948f6155ba388041cf03322c9a54fa4.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Британские ученые впервые в истории проводят клиническое испытание переливания выращенной в лаборатории крови человеку, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кембриджского университета."Кровь была перелита добровольцам в рамках… контролируемого клинического исследования Restore. Это первый случай в мире, когда эритроциты, выращенные в лаборатории, были перелиты другому человеку в рамках исследования переливания крови", - говорится в сообщении.В нем также отмечается, что, если результаты исследования докажут эффективность и безопасность метода, он может стать революционным в лечении людей с заболеваниями крови, в том числе анемией, и редкими группами крови, для которых зачастую трудно найти достаточное количество донорской крови."Мы надеемся, что выращенные в лаборатории эритроциты будут жить дольше, чем те, которые поступают от доноров крови. Если наше первое подобное в мире испытание пройдет успешно, это будет означать, что пациентам, которым в настоящее время нужны регулярные длительные переливания крови, в будущем потребуется меньше переливаний", - приводятся в заявлении слова главного исследователя Седрика Гиверта, профессора трансфузионной медицины и консультанта-гематолога Кембриджского университета и Управления исследования крови и трансплантологии Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS Blood and Transplant).На данный момент, как отмечается в заявлении, уже два человека получили переливание около 5-10 мл выращенной в лаборатории крови, они находятся под наблюдением, при этом никаких побочных эффектов выявлено не было. В будущем как минимум 10 испытуемым сделают переливание донорской и выращенной в лаборатории крови, чтобы определить, какие эритроциты живут дольше.Исследование Restore - это совместная исследовательская инициатива NHS Blood and Transplant и Бристольского университета, которые совместно работают с Кембриджским университетом и другими организациями.
https://ria.ru/20221027/uchenye-1827085390.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/17/1551471796_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad62b112bc1c4ccca5a9bb500d5e5ff9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, наука, кембриджский университет, бристольский университет
Наука, Великобритания, Наука, Кембриджский университет, Бристольский университет
В Британии сделали переливание выращенной в лаборатории крови человеку
Британские ученые впервые тестируют переливание выращенной в лаборатории крови человеку
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.
Британские ученые впервые в истории проводят клиническое испытание переливания выращенной в лаборатории крови человеку, говорится в сообщении
, опубликованном на сайте Кембриджского университета.
"Кровь была перелита добровольцам в рамках… контролируемого клинического исследования Restore. Это первый случай в мире, когда эритроциты, выращенные в лаборатории, были перелиты другому человеку в рамках исследования переливания крови", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что, если результаты исследования докажут эффективность и безопасность метода, он может стать революционным в лечении людей с заболеваниями крови, в том числе анемией, и редкими группами крови, для которых зачастую трудно найти достаточное количество донорской крови.
"Мы надеемся, что выращенные в лаборатории эритроциты будут жить дольше, чем те, которые поступают от доноров крови. Если наше первое подобное в мире испытание пройдет успешно, это будет означать, что пациентам, которым в настоящее время нужны регулярные длительные переливания крови, в будущем потребуется меньше переливаний", - приводятся в заявлении слова главного исследователя Седрика Гиверта, профессора трансфузионной медицины и консультанта-гематолога Кембриджского университета и Управления исследования крови и трансплантологии Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS Blood and Transplant).
На данный момент, как отмечается в заявлении, уже два человека получили переливание около 5-10 мл выращенной в лаборатории крови, они находятся под наблюдением, при этом никаких побочных эффектов выявлено не было. В будущем как минимум 10 испытуемым сделают переливание донорской и выращенной в лаборатории крови, чтобы определить, какие эритроциты живут дольше.
Исследование Restore - это совместная исследовательская инициатива NHS Blood and Transplant и Бристольского университета
, которые совместно работают с Кембриджским университетом и другими организациями.