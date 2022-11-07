https://ria.ru/20221107/krov-1829651278.html

В Британии сделали переливание выращенной в лаборатории крови человеку

В Британии сделали переливание выращенной в лаборатории крови человеку - РИА Новости, 07.11.2022

В Британии сделали переливание выращенной в лаборатории крови человеку

Британские ученые впервые в истории проводят клиническое испытание переливания выращенной в лаборатории крови человеку, говорится в сообщении, опубликованном на РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:34

2022-11-07T13:34

2022-11-07T13:34

наука

великобритания

наука

кембриджский университет

бристольский университет

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Британские ученые впервые в истории проводят клиническое испытание переливания выращенной в лаборатории крови человеку, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кембриджского университета."Кровь была перелита добровольцам в рамках… контролируемого клинического исследования Restore. Это первый случай в мире, когда эритроциты, выращенные в лаборатории, были перелиты другому человеку в рамках исследования переливания крови", - говорится в сообщении.В нем также отмечается, что, если результаты исследования докажут эффективность и безопасность метода, он может стать революционным в лечении людей с заболеваниями крови, в том числе анемией, и редкими группами крови, для которых зачастую трудно найти достаточное количество донорской крови."Мы надеемся, что выращенные в лаборатории эритроциты будут жить дольше, чем те, которые поступают от доноров крови. Если наше первое подобное в мире испытание пройдет успешно, это будет означать, что пациентам, которым в настоящее время нужны регулярные длительные переливания крови, в будущем потребуется меньше переливаний", - приводятся в заявлении слова главного исследователя Седрика Гиверта, профессора трансфузионной медицины и консультанта-гематолога Кембриджского университета и Управления исследования крови и трансплантологии Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS Blood and Transplant).На данный момент, как отмечается в заявлении, уже два человека получили переливание около 5-10 мл выращенной в лаборатории крови, они находятся под наблюдением, при этом никаких побочных эффектов выявлено не было. В будущем как минимум 10 испытуемым сделают переливание донорской и выращенной в лаборатории крови, чтобы определить, какие эритроциты живут дольше.Исследование Restore - это совместная исследовательская инициатива NHS Blood and Transplant и Бристольского университета, которые совместно работают с Кембриджским университетом и другими организациями.

https://ria.ru/20221027/uchenye-1827085390.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

великобритания, наука, кембриджский университет, бристольский университет