https://ria.ru/20221107/kriminal-1829027527.html

"Уверял, что возьмется за старое". В Пермь вернулся людоед

"Уверял, что возьмется за старое". В Пермь вернулся людоед - РИА Новости, 07.11.2022

"Уверял, что возьмется за старое". В Пермь вернулся людоед

"Человек должен попробовать все" — так объяснил следователю мотивы двух убийств каннибал Михаил Малышев. Преступления он совершил еще в конце девяностых. На... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T08:00

2022-11-07T08:00

2022-11-07T08:05

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. "Человек должен попробовать все" — так объяснил следователю мотивы двух убийств каннибал Михаил Малышев. Преступления он совершил еще в конце девяностых. На днях вышел из колонии, отсидев положенные 23 года. Это сильно обеспокоило жителей региона.Любитель шашлыковВ конце девяностых в Перми пропал житель Закамского района Владимир (имена всех потерпевших изменены. — Прим. авт.). Оперативники выяснили, что последний раз мужчину видели, когда он собирался на шашлыки к 32-летнему Михаилу Малышеву. Тот часто звал знакомых поесть мяса, жаренного на углях."Готовил, как правило, из бродячих собак, — говорит бывший старший следователь городской прокуратуры, подполковник юстиции в отставке Гульнара Абибулаева. — На допросе признался, что во время гулянки завязалась ссора и он зарезал гостя. Затем расчленил".Часть тела выбросил, из другой приготовил фарш для котлет. Расфасованные в пакеты останки нашли в однокомнатной квартире во время обыска. Там же обнаружили десятки килограммов замороженной собачатины.Малышева отправили в СИЗО. Тем временем сотрудники угрозыска выяснили, что в его однокомнатной квартире на улице Маршала Рыбалко жила девушка Оксана."С ней он познакомился на улице, — продолжает бывший следователь. — Она недавно развелась и была в очень подавленном состоянии. На этом убийца и сыграл. Пригласил домой и запер, пригрозив расправой. На окна повесил решетки. За несколько лет пленница лишь однажды вышла из квартиры".Еще в "однушке" жил выпускник детского дома Дмитрий, приятель каннибала. Он отставал в развитии, чем преступник умело пользовался — вступал с ним в интимную связь, как и с заложницей."Малышев много пил, тащил в квартиру всякий хлам, — рассказывает Абибулаева. — При этом он хороший психолог, человек достаточно грамотный, начитанный. Вырос в семье учителей, даже окончил музыкальную школу по классу скрипки. Постоянно где-то работал. Шил из меха убитых собак шапки и шубы, которые продавал. Женат не был, из родных — мать и сестра".Первое убийствоОперативники смогли разговорить перепуганную до смерти Оксану и вскоре к уголовному дело об убийстве прибавилась еще одна статья — "Незаконное лишение свободы". Но, оказалось, и это не все."На одном из допросов под тяжестью улик Малышев признался еще в одном убийстве, которое произошло годом ранее, — вспоминает следователь. — Преступнику стало скучно, он приказал Оксане познакомиться на улице с какой-нибудь молодой девушкой и пригласить ее домой. Пленница беспрекословно подчинилась. Это, кстати, и был тот единственный раз, когда заложница вышла из квартиры".Оксана позвала с собой случайную прохожую — студентку местного училища. Малышев ее изнасиловал, затем убил, расчленил и съел. Оставшееся положил в мешок и выбросил в реку Каму.Однако за это преступление уже осудили другого человека. Его сразу освободили, а уголовное дело направили на пересмотр. В конце концов каннибала обвинили в двух убийствах, изнасиловании и незаконном лишении свободы."Вину от безысходности он признал, но на допросах вел себя уверенно и агрессивно, — вспоминает Абибулаева. — Угрожал даже мне, намекая, что выйдет еще достаточно сильным мужиком. Каннибализм объяснил желанием попробовать в этой жизни все. В пример привел некоторые африканские племена, до сих пор практикующие поедание человечины".Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что Малышев совершал преступления в здравом уме. Выявили лишь небольшие отклонения, но на решение суда это не повлияло. Его приговорили к 23 годам колонии строгого режима после курса принудительного лечения.Особое вниманиеМалышева отправили в одну из колоний Пермского края. Там он работал на кухне, вел себя примерно. В конце октября 2022-го вышел на свободу и вернулся в ту самую квартиру на улице Маршала Рыбалко. Это шокировало не только соседей, но и жителей города. В местных пабликах начался спор."Зачем таких выпускать? — задается вопросом пермяк Сергей Фистин. — Нужно давать пожизненное и держать только в одиночных камерах".Многие боятся, что каннибал не исправился, а значит, рано или поздно вернется к прежним занятиям — охоте не только на уличных собак, но и на людей. К тому же у всех на слуху пример знаменитого "скопинского маньяка", который после освобождения регулярно подходил к детским площадкам и школам. В итоге пробыл на свободе всего 527 дней — в сентябре его отправили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста.Кроме того, в СМИ и соцсетях появилась информация о причастности Малышева еще к нескольким убийствам. Однако следователи говорят, что о других эпизодах ничего не известно.В областном управлении МВД поспешили успокоить граждан. Уверяют, что полицейские будут регулярно навещать преступника и "проводить профилактические беседы". Людоеда поставят на специальный учет, усилив контроль.

https://ria.ru/20220908/ubiystvo-1815191477.html

https://ria.ru/20220901/kriminal-1813435229.html

https://ria.ru/20220905/kriminal-1814102396.html

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, пермь, москва