https://ria.ru/20221107/koty-1829751652.html
В Москве посоветовали осматривать авто из-за прячущихся от холода котов
В Москве посоветовали осматривать авто из-за прячущихся от холода котов - РИА Новости, 07.11.2022
В Москве посоветовали осматривать авто из-за прячущихся от холода котов
Депутат Мосгордумы, член комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов после сообщений москвичей в соцсетях о кошках под капотом... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:59
2022-11-07T17:59
2022-11-07T17:59
общество
москва
александр козлов (глава минприроды)
россия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Депутат Мосгордумы, член комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов после сообщений москвичей в соцсетях о кошках под капотом посоветовал заранее проверять, не прячутся ли животные из-за холодов в автомобиле или у колес.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что москвичи начали находить под капотами своих автомобилей кошек, которые прятались там от холодов. На минувшей неделе столбики термометров в столице по ночам опускались ниже нуля."Перед тем как собираетесь заводить автомобиль, обязательно осмотрите колёса. Зачастую именно туда забираются животные, чтобы спрятаться от холода. Осмотреться под крыльями авто – это дело всего нескольких десятков секунд и при этом большое дело - спасённая жизнь животного. Также бывает, что котята забираются под капоты. Поэтому важно осмотреть и моторное пространство. Обычно удаётся их выманить без особых проблем, можно предложить еду. Для этого советую купить небольшой пакетик корма, и пусть он у вас всегда будет с собой. В машине или сумке", - сказал Козлов РИА Новости.Он отметил, что изредка для извлечения животного требуется разбирать узлы и агрегаты машины. "Можно вызвать выездного автомастера. Хотя, конечно, бывает, что вызывают МЧС. Но если вооружиться немного терпением и едой, то можно справиться и самим. Либо можно обратиться в профильные НКО, благотворительные фонды, занимающиеся бездомными кошками и собаками, у которых есть горячие линии. Они пошагово подскажут, как действовать", - добавил депутат.Козлов уточнил, что стоит не только самим каждое утро проводить быстрый осмотр машины, но и советовать это соседям-автомобилистам. Как вариант, можно оставить записку о животном на стекле соседского автомобиля."А ещё рекомендую, если вы живёте в доме с подвалом, обязательно проверить, открыт ли в них один продух размером 15 на 15 сантиметров, чтобы бездомные кошки могли найти себе безопасное укрытие от холодов именно там. Но машину всё равно не забывайте проверять", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20221101/koshka-1828423051.html
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общество, москва, александр козлов (глава минприроды), россия
Общество, Москва, Александр Козлов (глава Минприроды), Россия
В Москве посоветовали осматривать авто из-за прячущихся от холода котов
Депутат Козлов посоветовал москвичам осматривать авто из-за прячущихся в тепло котов
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Депутат Мосгордумы, член комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов после сообщений москвичей в соцсетях о кошках под капотом посоветовал заранее проверять, не прячутся ли животные из-за холодов в автомобиле или у колес.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что москвичи начали находить под капотами своих автомобилей кошек, которые прятались там от холодов. На минувшей неделе столбики термометров в столице по ночам опускались ниже нуля.
"Перед тем как собираетесь заводить автомобиль, обязательно осмотрите колёса. Зачастую именно туда забираются животные, чтобы спрятаться от холода. Осмотреться под крыльями авто – это дело всего нескольких десятков секунд и при этом большое дело - спасённая жизнь животного. Также бывает, что котята забираются под капоты. Поэтому важно осмотреть и моторное пространство. Обычно удаётся их выманить без особых проблем, можно предложить еду. Для этого советую купить небольшой пакетик корма, и пусть он у вас всегда будет с собой. В машине или сумке", - сказал Козлов РИА Новости.
Он отметил, что изредка для извлечения животного требуется разбирать узлы и агрегаты машины. "Можно вызвать выездного автомастера. Хотя, конечно, бывает, что вызывают МЧС
. Но если вооружиться немного терпением и едой, то можно справиться и самим. Либо можно обратиться в профильные НКО, благотворительные фонды, занимающиеся бездомными кошками и собаками, у которых есть горячие линии. Они пошагово подскажут, как действовать", - добавил депутат.
Козлов уточнил, что стоит не только самим каждое утро проводить быстрый осмотр машины, но и советовать это соседям-автомобилистам. Как вариант, можно оставить записку о животном на стекле соседского автомобиля.
"А ещё рекомендую, если вы живёте в доме с подвалом, обязательно проверить, открыт ли в них один продух размером 15 на 15 сантиметров, чтобы бездомные кошки могли найти себе безопасное укрытие от холодов именно там. Но машину всё равно не забывайте проверять", - добавил собеседник агентства.