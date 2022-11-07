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В аэропорту Кишинева за контрабанду валюты задержали двух украинцев

В аэропорту Кишинева за контрабанду валюты задержали двух украинцев - РИА Новости, 07.11.2022

В аэропорту Кишинева за контрабанду валюты задержали двух украинцев

Пожилая пара с Украины была задержана в Кишиневском международном аэропорту Кишинева при попытке нелегального провоза крупной суммы денег, сообщили в... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T19:29

2022-11-07T19:29

2022-11-07T19:29

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КИШИНЕВ, 7 ноя – РИА Новости. Пожилая пара с Украины была задержана в Кишиневском международном аэропорту Кишинева при попытке нелегального провоза крупной суммы денег, сообщили в понедельник журналистам в Пограничной полиции Молдавии."Прибывшие с Украины супруги (74 и 67 лет соответственно), направлявшиеся на рейс Кишинев-Варшава- Тель-Авив задекларировали 40 тысяч долларов. Однако рентген багажа выявил среди вещей еще 20 тысяч долларов, 51 тысячу гривен, 3 600 евро. Незадекларированные финансовые средства были конфискованы", - отметили в ведомстве.Сообщается, что по данному факту начато разбирательство, дело передано в Управление уголовных расследований Таможенной службы Молдавии.По данным пограничной полиции, количество случаев выявления незадекларированных денежных средств компетентными органами в Кишиневском международном аэропорту выросло в январе-октябре на 200% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

https://ria.ru/20221024/ukraina-1826280132.html

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в мире, украина, кишинев, молдавия