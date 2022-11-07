https://ria.ru/20221107/kontrabanda-1829785662.html
В аэропорту Кишинева за контрабанду валюты задержали двух украинцев
В аэропорту Кишинева за контрабанду валюты задержали двух украинцев - РИА Новости, 07.11.2022
В аэропорту Кишинева за контрабанду валюты задержали двух украинцев
Пожилая пара с Украины была задержана в Кишиневском международном аэропорту Кишинева при попытке нелегального провоза крупной суммы денег, сообщили в... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T19:29
2022-11-07T19:29
2022-11-07T19:29
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КИШИНЕВ, 7 ноя – РИА Новости. Пожилая пара с Украины была задержана в Кишиневском международном аэропорту Кишинева при попытке нелегального провоза крупной суммы денег, сообщили в понедельник журналистам в Пограничной полиции Молдавии."Прибывшие с Украины супруги (74 и 67 лет соответственно), направлявшиеся на рейс Кишинев-Варшава- Тель-Авив задекларировали 40 тысяч долларов. Однако рентген багажа выявил среди вещей еще 20 тысяч долларов, 51 тысячу гривен, 3 600 евро. Незадекларированные финансовые средства были конфискованы", - отметили в ведомстве.Сообщается, что по данному факту начато разбирательство, дело передано в Управление уголовных расследований Таможенной службы Молдавии.По данным пограничной полиции, количество случаев выявления незадекларированных денежных средств компетентными органами в Кишиневском международном аэропорту выросло в январе-октябре на 200% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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в мире, украина, кишинев, молдавия
В мире, Украина, Кишинев, Молдавия
В аэропорту Кишинева за контрабанду валюты задержали двух украинцев
В аэропорту Кишинева за контрабанду валюты задержали пожилую пару из Украины