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Правительство продлило выплату компенсации выпадающих доходов для регионов - РИА Новости, 07.11.2022
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Правительство продлило выплату компенсации выпадающих доходов для регионов
Правительство продлило выплату компенсации выпадающих доходов для регионов - РИА Новости, 07.11.2022
Правительство продлило выплату компенсации выпадающих доходов для регионов
Правительство сохранит выплату регионам, которые используют инвестиционный вычет по налогу на прибыль, компенсации выпадающих доходов, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:57
2022-11-07T11:08
экономика
правительство рф
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство сохранит выплату регионам, которые используют инвестиционный вычет по налогу на прибыль, компенсации выпадающих доходов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник."Правительство продолжает поддерживать экономику регионов. Те субъекты, которые используют в качестве инструмента инвестиционный вычет по налогу на прибыль, будут по-прежнему получать из федерального бюджета частичную компенсацию выпадающих доходов - до 200 миллионов рублей за каждую компанию. Соответствующее постановление подписано", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин добавил, что мера поддержки продлевается на текущий и следующий годы.
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экономика, правительство рф, михаил мишустин, россия
Экономика, Правительство РФ, Михаил Мишустин, Россия
10:57 07.11.2022 (обновлено: 11:08 07.11.2022)
 
Правительство продлило выплату компенсации выпадающих доходов для регионов

Мишустин: правительство продлило выплату компенсации выпадающих доходов для регионов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство сохранит выплату регионам, которые используют инвестиционный вычет по налогу на прибыль, компенсации выпадающих доходов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник.
"Правительство продолжает поддерживать экономику регионов. Те субъекты, которые используют в качестве инструмента инвестиционный вычет по налогу на прибыль, будут по-прежнему получать из федерального бюджета частичную компенсацию выпадающих доходов - до 200 миллионов рублей за каждую компанию. Соответствующее постановление подписано", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин добавил, что мера поддержки продлевается на текущий и следующий годы.
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ЭкономикаПравительство РФМихаил МишустинРоссия
 
 
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