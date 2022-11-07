https://ria.ru/20221107/kompensatsiya-1829591190.html

Правительство продлило выплату компенсации выпадающих доходов для регионов

Правительство продлило выплату компенсации выпадающих доходов для регионов - РИА Новости, 07.11.2022

Правительство продлило выплату компенсации выпадающих доходов для регионов

Правительство сохранит выплату регионам, которые используют инвестиционный вычет по налогу на прибыль, компенсации выпадающих доходов, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T10:57

2022-11-07T10:57

2022-11-07T11:08

экономика

правительство рф

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство сохранит выплату регионам, которые используют инвестиционный вычет по налогу на прибыль, компенсации выпадающих доходов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник."Правительство продолжает поддерживать экономику регионов. Те субъекты, которые используют в качестве инструмента инвестиционный вычет по налогу на прибыль, будут по-прежнему получать из федерального бюджета частичную компенсацию выпадающих доходов - до 200 миллионов рублей за каждую компанию. Соответствующее постановление подписано", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин добавил, что мера поддержки продлевается на текущий и следующий годы.

https://ria.ru/20221107/po-1829594472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, правительство рф, михаил мишустин, россия