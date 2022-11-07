https://ria.ru/20221107/kompensatsiya-1829591190.html
Правительство продлило выплату компенсации выпадающих доходов для регионов
Правительство продлило выплату компенсации выпадающих доходов для регионов - РИА Новости, 07.11.2022
Правительство продлило выплату компенсации выпадающих доходов для регионов
Правительство сохранит выплату регионам, которые используют инвестиционный вычет по налогу на прибыль, компенсации выпадающих доходов, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:57
2022-11-07T10:57
2022-11-07T11:08
экономика
правительство рф
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство сохранит выплату регионам, которые используют инвестиционный вычет по налогу на прибыль, компенсации выпадающих доходов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник."Правительство продолжает поддерживать экономику регионов. Те субъекты, которые используют в качестве инструмента инвестиционный вычет по налогу на прибыль, будут по-прежнему получать из федерального бюджета частичную компенсацию выпадающих доходов - до 200 миллионов рублей за каждую компанию. Соответствующее постановление подписано", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин добавил, что мера поддержки продлевается на текущий и следующий годы.
https://ria.ru/20221107/po-1829594472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, правительство рф, михаил мишустин, россия
Экономика, Правительство РФ, Михаил Мишустин, Россия
10:57 07.11.2022 (обновлено: 11:08 07.11.2022)
Правительство продлило выплату компенсации выпадающих доходов для регионов
Мишустин: правительство продлило выплату компенсации выпадающих доходов для регионов
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство сохранит выплату регионам, которые используют инвестиционный вычет по налогу на прибыль, компенсации выпадающих доходов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник.
"Правительство продолжает поддерживать экономику регионов. Те субъекты, которые используют в качестве инструмента инвестиционный вычет по налогу на прибыль, будут по-прежнему получать из федерального бюджета частичную компенсацию выпадающих доходов - до 200 миллионов рублей за каждую компанию. Соответствующее постановление подписано", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин добавил, что мера поддержки продлевается на текущий и следующий годы.