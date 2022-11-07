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Макрон призвал Европу продолжать выполнение обязательств по климату - РИА Новости, 07.11.2022
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Макрон призвал Европу продолжать выполнение обязательств по климату
Макрон призвал Европу продолжать выполнение обязательств по климату - РИА Новости, 07.11.2022
Макрон призвал Европу продолжать выполнение обязательств по климату
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на климатической конференции в Египте, что Европа не пожертвует своими климатическими обязательствами из-за якобы... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T20:09
2022-11-07T20:09
в мире
эммануэль макрон
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европа
украина
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климат
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ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на климатической конференции в Египте, что Европа не пожертвует своими климатическими обязательствами из-за якобы "энергетической угрозы со стороны России".После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, президент РФ заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это противоречит ее интересам."Климат не может быть корректирующейся переменной войны, которую начала Россия на территории Украины... Мы видим, как многие наши государства страдают из-за последствий изменений климата. По сути у нас есть только одно обязательство: продолжать действовать... Мы не пожертвуем нашими климатическими обязательствами из-за энергетической угрозы со стороны России", - сказал Макрон, выступая на климатической конференции, трансляцию которой вел в своих соцсетях Елисейский дворец. Конференция ООН по изменению климата (COP27) началась в воскресенье на египетском курорте Шарм-эш-Шейх при участии более 120 глав государств.Французский президент в очередной раз призвал к "энергетической трезвости", ускоренному развитию возобновляемых источников энергии и ядерной энергетики, а также к скорейшему отказу от использования угля.Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221105/klimat-1829306953.html
https://ria.ru/20221107/makron-1829519663.html
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в мире, эммануэль макрон, россия, оон, европа, украина, франция, климат
В мире, Эммануэль Макрон, Россия, ООН, Европа, Украина, Франция, Климат
20:09 07.11.2022
 
Макрон призвал Европу продолжать выполнение обязательств по климату

Макрон заявил, что ЕС не пожертвует обязательствами по климату из-за "энергоугрозы России"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на климатической конференции в Египте, что Европа не пожертвует своими климатическими обязательствами из-за якобы "энергетической угрозы со стороны России".
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, президент РФ заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это противоречит ее интересам.
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Эксперт оценил влияние энергокризиса на борьбу с изменением климата
"Климат не может быть корректирующейся переменной войны, которую начала Россия на территории Украины... Мы видим, как многие наши государства страдают из-за последствий изменений климата. По сути у нас есть только одно обязательство: продолжать действовать... Мы не пожертвуем нашими климатическими обязательствами из-за энергетической угрозы со стороны России", - сказал Макрон, выступая на климатической конференции, трансляцию которой вел в своих соцсетях Елисейский дворец. Конференция ООН по изменению климата (COP27) началась в воскресенье на египетском курорте Шарм-эш-Шейх при участии более 120 глав государств.
Французский президент в очередной раз призвал к "энергетической трезвости", ускоренному развитию возобновляемых источников энергии и ядерной энергетики, а также к скорейшему отказу от использования угля.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Макрон за полгода проиграл политику, экономику и страну
 
В миреЭммануэль МакронРоссияООНЕвропаУкраинаФранцияКлимат
 
 
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