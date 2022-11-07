Рейтинг@Mail.ru
Климатические цели не должны быть важнее энергобезопасности, заявил Дуда - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221107/klimat-1829758289.html
Климатические цели не должны быть важнее энергобезопасности, заявил Дуда
Климатические цели не должны быть важнее энергобезопасности, заявил Дуда - РИА Новости, 07.11.2022
Климатические цели не должны быть важнее энергобезопасности, заявил Дуда
Климатические цели не должны быть важнее энергетической безопасности, заявил президент Польши Анджей Дуда во время климатического саммита ООН, который проходит... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T18:09
2022-11-07T18:09
в мире
анджей дуда
польша
оон
египет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587553762_0:0:2132:1199_1920x0_80_0_0_7f035e9b45a084ad8125136f60a3f126.jpg
ВАРШАВА, 7 ноя – РИА Новости. Климатические цели не должны быть важнее энергетической безопасности, заявил президент Польши Анджей Дуда во время климатического саммита ООН, который проходит в Египте."Мы столкнулись с гигантским ростом цен на энергию и это одна из важных тем, о которых мы сегодня говорим на климатической конференции. В каком-то смысле можно сказать, что между собой столкнулись две концепции", - заявил Дуда, выступление которого транслировало Польское телевидение."Энергетические изменения имеют необычайно положительный аспект для развития стран, которые генерируют исследования и развитие. Но сегодня мы должны ясно сказать себе, что наиважнейшей проблемой рядом с важным аспектом, которым является достижение целей охраны климата, также является обеспечение энергетической безопасности, особенно в странах, где четыре поры года, в которых есть зимний период, период, когда холодно, когда люди должны отопить квартиры и расходы, связанные с энергетической безопасностью должны быть выше. И сегодня это огромная проблема целого ряда стран, в том числе европейских, в том числе Польши", - заявил польский президент.По его словам, поляков больше интересуют вопросы отопления и электричества, чем климатические цели. "В моей стране, если посмотреть на общество, то я убежден, что мне будут задавать намного больше вопросов о том, как справиться с растущими ценами на энергию, как справиться с растущими ценами на отопление в этом году, как урегулировать оплату за электричество, удалось ли нам достигнуть в этом году климатических целей", - сказал Дуда.
https://ria.ru/20221106/polsha-1829485557.html
https://ria.ru/20221106/tseny-1829533785.html
польша
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587553762_188:0:2119:1448_1920x0_80_0_0_217af0549190d126955db30041193434.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анджей дуда, польша, оон, египет
В мире, Анджей Дуда, Польша, ООН, Египет
18:09 07.11.2022
 
Климатические цели не должны быть важнее энергобезопасности, заявил Дуда

Президент Дуда на саммите ООН: климатические цели не должны быть важнее энергобезопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 7 ноя – РИА Новости. Климатические цели не должны быть важнее энергетической безопасности, заявил президент Польши Анджей Дуда во время климатического саммита ООН, который проходит в Египте.
"Мы столкнулись с гигантским ростом цен на энергию и это одна из важных тем, о которых мы сегодня говорим на климатической конференции. В каком-то смысле можно сказать, что между собой столкнулись две концепции", - заявил Дуда, выступление которого транслировало Польское телевидение.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 15:47
Польша больше не пойдет на уступки Еврокомиссии, заявил Дуда
"Энергетические изменения имеют необычайно положительный аспект для развития стран, которые генерируют исследования и развитие. Но сегодня мы должны ясно сказать себе, что наиважнейшей проблемой рядом с важным аспектом, которым является достижение целей охраны климата, также является обеспечение энергетической безопасности, особенно в странах, где четыре поры года, в которых есть зимний период, период, когда холодно, когда люди должны отопить квартиры и расходы, связанные с энергетической безопасностью должны быть выше. И сегодня это огромная проблема целого ряда стран, в том числе европейских, в том числе Польши", - заявил польский президент.
По его словам, поляков больше интересуют вопросы отопления и электричества, чем климатические цели. "В моей стране, если посмотреть на общество, то я убежден, что мне будут задавать намного больше вопросов о том, как справиться с растущими ценами на энергию, как справиться с растущими ценами на отопление в этом году, как урегулировать оплату за электричество, удалось ли нам достигнуть в этом году климатических целей", - сказал Дуда.
Зал пленарных заседаний Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 21:48
ФРГ потратит 83 миллиарда евро на ограничение роста цен на газ и энергию
 
В миреАнджей ДудаПольшаООНЕгипет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала