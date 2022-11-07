https://ria.ru/20221107/klimat-1829758289.html

Климатические цели не должны быть важнее энергобезопасности, заявил Дуда

Климатические цели не должны быть важнее энергобезопасности, заявил Дуда - РИА Новости, 07.11.2022

Климатические цели не должны быть важнее энергобезопасности, заявил Дуда

Климатические цели не должны быть важнее энергетической безопасности, заявил президент Польши Анджей Дуда во время климатического саммита ООН, который проходит... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T18:09

2022-11-07T18:09

2022-11-07T18:09

в мире

анджей дуда

польша

оон

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ВАРШАВА, 7 ноя – РИА Новости. Климатические цели не должны быть важнее энергетической безопасности, заявил президент Польши Анджей Дуда во время климатического саммита ООН, который проходит в Египте."Мы столкнулись с гигантским ростом цен на энергию и это одна из важных тем, о которых мы сегодня говорим на климатической конференции. В каком-то смысле можно сказать, что между собой столкнулись две концепции", - заявил Дуда, выступление которого транслировало Польское телевидение."Энергетические изменения имеют необычайно положительный аспект для развития стран, которые генерируют исследования и развитие. Но сегодня мы должны ясно сказать себе, что наиважнейшей проблемой рядом с важным аспектом, которым является достижение целей охраны климата, также является обеспечение энергетической безопасности, особенно в странах, где четыре поры года, в которых есть зимний период, период, когда холодно, когда люди должны отопить квартиры и расходы, связанные с энергетической безопасностью должны быть выше. И сегодня это огромная проблема целого ряда стран, в том числе европейских, в том числе Польши", - заявил польский президент.По его словам, поляков больше интересуют вопросы отопления и электричества, чем климатические цели. "В моей стране, если посмотреть на общество, то я убежден, что мне будут задавать намного больше вопросов о том, как справиться с растущими ценами на энергию, как справиться с растущими ценами на отопление в этом году, как урегулировать оплату за электричество, удалось ли нам достигнуть в этом году климатических целей", - сказал Дуда.

https://ria.ru/20221106/polsha-1829485557.html

https://ria.ru/20221106/tseny-1829533785.html

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египет

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в мире, анджей дуда, польша, оон, египет