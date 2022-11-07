https://ria.ru/20221107/klimat-1829668439.html

Гутерреш заявил, что человечество мчится в климатический ад

Гутерреш заявил, что человечество мчится в климатический ад - РИА Новости, 07.11.2022

Гутерреш заявил, что человечество мчится в климатический ад

Человечество на полном ходу мчится в климатический ад, заявил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш на открытии климатической... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T14:34

2022-11-07T14:34

2022-11-07T15:45

в мире

антониу гутерреш

египет

оон

глобальное потепление

сша

китай

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ООН, 7 ноя — РИА Новости. Человечество на полном ходу мчится в климатический ад, заявил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш на открытии климатической конференции COP27 в Египте.Генсек ООН призвал развитые и развивающиеся страны к заключению пакта климатической солидарности.Проект документа подразумевает сокращение выбросов в этом десятилетии, чтобы сохранить уровень глобального потепления на полутора градусах. Более богатым государствам и мировым финансовым институтам предлагается помочь развивающимся странам ускорить переход на возобновляемые источники энергии."Две крупнейшие экономики — США и Китай — несут особую ответственность за объединение усилий для претворения этого пакта в жизнь", — подчеркнул Гутерреш. Как уточнил Генеральный секретарь ООН, соглашение предполагает снижение зависимости от ископаемого топлива, прекращение строительства угольных электростанций, поэтапный отказ от использования каменного угля в странах Организации экономического сотрудничества и развития к 2030 году, а в остальном мире — к 2040 году.С 6 по 18 ноября в Египте проходит 27 конференция ООН по вопросам изменения климата (COP27). Активисты призывают к действиям правительств по борьбе с глобальным потеплением и соблюдению обязательств, прописанных в Парижском соглашении 2015 года.

https://ria.ru/20221105/vybor-1829263083.html

https://ria.ru/20221026/zima-1826791132.html

египет

сша

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, антониу гутерреш, египет, оон, глобальное потепление, сша, китай