https://ria.ru/20221107/klimat-1829668439.html
Гутерреш заявил, что человечество мчится в климатический ад
Гутерреш заявил, что человечество мчится в климатический ад - РИА Новости, 07.11.2022
Гутерреш заявил, что человечество мчится в климатический ад
Человечество на полном ходу мчится в климатический ад, заявил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш на открытии климатической... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T14:34
2022-11-07T14:34
2022-11-07T15:45
в мире
антониу гутерреш
египет
оон
глобальное потепление
сша
китай
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ООН, 7 ноя — РИА Новости. Человечество на полном ходу мчится в климатический ад, заявил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш на открытии климатической конференции COP27 в Египте.Генсек ООН призвал развитые и развивающиеся страны к заключению пакта климатической солидарности.Проект документа подразумевает сокращение выбросов в этом десятилетии, чтобы сохранить уровень глобального потепления на полутора градусах. Более богатым государствам и мировым финансовым институтам предлагается помочь развивающимся странам ускорить переход на возобновляемые источники энергии."Две крупнейшие экономики — США и Китай — несут особую ответственность за объединение усилий для претворения этого пакта в жизнь", — подчеркнул Гутерреш. Как уточнил Генеральный секретарь ООН, соглашение предполагает снижение зависимости от ископаемого топлива, прекращение строительства угольных электростанций, поэтапный отказ от использования каменного угля в странах Организации экономического сотрудничества и развития к 2030 году, а в остальном мире — к 2040 году.С 6 по 18 ноября в Египте проходит 27 конференция ООН по вопросам изменения климата (COP27). Активисты призывают к действиям правительств по борьбе с глобальным потеплением и соблюдению обязательств, прописанных в Парижском соглашении 2015 года.
https://ria.ru/20221105/vybor-1829263083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, антониу гутерреш, египет, оон, глобальное потепление, сша, китай
В мире, Антониу Гутерреш, Египет, ООН, Глобальное потепление, США, Китай
14:34 07.11.2022 (обновлено: 15:45 07.11.2022)
Гутерреш заявил, что человечество мчится в климатический ад
Генсек ООН Гутерреш заявил, что человечество на полном ходу мчится в климатический ад
ООН, 7 ноя — РИА Новости. Человечество на полном ходу мчится в климатический ад, заявил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш на открытии климатической конференции COP27 в Египте.
"Глобальная температура продолжает расти. И наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы на шоссе в климатический ад, а наша нога стоит на акселераторе", — подчеркнул глава всемирной организации.
Генсек ООН призвал развитые и развивающиеся страны к заключению пакта климатической солидарности.
Проект документа подразумевает сокращение выбросов в этом десятилетии, чтобы сохранить уровень глобального потепления на полутора градусах. Более богатым государствам и мировым финансовым институтам предлагается помочь развивающимся странам ускорить переход на возобновляемые источники энергии.
"Две крупнейшие экономики — США
и Китай
— несут особую ответственность за объединение усилий для претворения этого пакта в жизнь", — подчеркнул Гутерреш.
Как уточнил Генеральный секретарь ООН, соглашение предполагает снижение зависимости от ископаемого топлива, прекращение строительства угольных электростанций, поэтапный отказ от использования каменного угля в странах Организации экономического сотрудничества и развития к 2030 году, а в остальном мире — к 2040 году.
С 6 по 18 ноября в Египте
проходит 27 конференция ООН
по вопросам изменения климата (COP27). Активисты призывают к действиям правительств по борьбе с глобальным потеплением и соблюдению обязательств, прописанных в Парижском соглашении 2015 года.