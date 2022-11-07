https://ria.ru/20221107/kitay-1829772287.html

Китай призвал уважать собственные пути развития государств

Китай призвал уважать собственные пути развития государств - РИА Новости, 07.11.2022

Китай призвал уважать собственные пути развития государств

Китай, оказавшись перед лицом глобальных идеологических противостояний, выступает за уважение путей развития, самостоятельно выбранных каждым государством в... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T18:41

2022-11-07T18:41

2022-11-07T18:41

в мире

ван и (политик)

китай

оон

мид кнр

генеральная ассамблея оон

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ПЕКИН, 7 ноя - РИА Новости. Китай, оказавшись перед лицом глобальных идеологических противостояний, выступает за уважение путей развития, самостоятельно выбранных каждым государством в мире и основанных на уважении прав человека и демократии, заявил глава МИД КНР Ван И.Ван И в понедельник провел видеовстречу с председателем Генассамблеи ООН Чабой Короши."Перед лицом идеологического противостояния Китай выступает за уважение тех путей развития, которые независимо выбрала каждая страна и которые основаны на уважении прав человека и демократии. Китай выступает против произвольного вмешательства во внутренние дела других государств. В условиях столкновения различных культур и применения политики силы Китай призывает продвигать общие для всего человечества ценности, уважать разнообразие культур, с помощью обменов преодолевать отчуждение между культурами, обучаясь друг у друга, преодолевать столкновение культур", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Он также отметил, что Китай всегда поддерживал дело ООН и важную роль ГА ООН."Китай продолжит поддерживать международную систему, в центре которой ООН, а также отстаивать международный порядок, основанный на международном праве, и международные нормы, основанные на целях и принципах Устава ООН", - подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20221107/briks-1829751362.html

https://ria.ru/20221107/kitay-1829601484.html

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в мире, ван и (политик), китай, оон, мид кнр, генеральная ассамблея оон