Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал уважать собственные пути развития государств - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221107/kitay-1829772287.html
Китай призвал уважать собственные пути развития государств
Китай призвал уважать собственные пути развития государств - РИА Новости, 07.11.2022
Китай призвал уважать собственные пути развития государств
Китай, оказавшись перед лицом глобальных идеологических противостояний, выступает за уважение путей развития, самостоятельно выбранных каждым государством в... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T18:41
2022-11-07T18:41
в мире
ван и (политик)
китай
оон
мид кнр
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829614210_0:296:3071:2023_1920x0_80_0_0_994ddc8c65e913c03bb63f7fb4b02b60.jpg
ПЕКИН, 7 ноя - РИА Новости. Китай, оказавшись перед лицом глобальных идеологических противостояний, выступает за уважение путей развития, самостоятельно выбранных каждым государством в мире и основанных на уважении прав человека и демократии, заявил глава МИД КНР Ван И.Ван И в понедельник провел видеовстречу с председателем Генассамблеи ООН Чабой Короши."Перед лицом идеологического противостояния Китай выступает за уважение тех путей развития, которые независимо выбрала каждая страна и которые основаны на уважении прав человека и демократии. Китай выступает против произвольного вмешательства во внутренние дела других государств. В условиях столкновения различных культур и применения политики силы Китай призывает продвигать общие для всего человечества ценности, уважать разнообразие культур, с помощью обменов преодолевать отчуждение между культурами, обучаясь друг у друга, преодолевать столкновение культур", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Он также отметил, что Китай всегда поддерживал дело ООН и важную роль ГА ООН."Китай продолжит поддерживать международную систему, в центре которой ООН, а также отстаивать международный порядок, основанный на международном праве, и международные нормы, основанные на целях и принципах Устава ООН", - подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20221107/briks-1829751362.html
https://ria.ru/20221107/kitay-1829601484.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829614210_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5dfe341d747ad8cd5749ece46f342aea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ван и (политик), китай, оон, мид кнр, генеральная ассамблея оон
В мире, Ван И (политик), Китай, ООН, МИД КНР, Генеральная Ассамблея ООН
18:41 07.11.2022
 
Китай призвал уважать собственные пути развития государств

Глава МИД Китая Ван И: Пекин выступает за уважение собственных путей развития государств

© AP Photo / Petros GiannakourisМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 ноя - РИА Новости. Китай, оказавшись перед лицом глобальных идеологических противостояний, выступает за уважение путей развития, самостоятельно выбранных каждым государством в мире и основанных на уважении прав человека и демократии, заявил глава МИД КНР Ван И.
Ван И в понедельник провел видеовстречу с председателем Генассамблеи ООН Чабой Короши.
Флаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
17:58
Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС
"Перед лицом идеологического противостояния Китай выступает за уважение тех путей развития, которые независимо выбрала каждая страна и которые основаны на уважении прав человека и демократии. Китай выступает против произвольного вмешательства во внутренние дела других государств. В условиях столкновения различных культур и применения политики силы Китай призывает продвигать общие для всего человечества ценности, уважать разнообразие культур, с помощью обменов преодолевать отчуждение между культурами, обучаясь друг у друга, преодолевать столкновение культур", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он также отметил, что Китай всегда поддерживал дело ООН и важную роль ГА ООН.
"Китай продолжит поддерживать международную систему, в центре которой ООН, а также отстаивать международный порядок, основанный на международном праве, и международные нормы, основанные на целях и принципах Устава ООН", - подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства.
Пекин - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
11:29
Пекин призвал G7 перестать вмешиваться в дела других стран
 
В миреВан И (политик)КитайООНМИД КНРГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала