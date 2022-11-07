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Моряки из Китая спасли 48 тайваньских рыбаков - РИА Новости, 07.11.2022
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Моряки из Китая спасли 48 тайваньских рыбаков
Моряки из Китая спасли 48 тайваньских рыбаков - РИА Новости, 07.11.2022
Моряки из Китая спасли 48 тайваньских рыбаков
Моряки из китайского портового города Нинбо, расположенного в провинции Чжэцзян на востоке страны, спасли экипаж из 48 человек тайваньского рыболовного судна,... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:37
2022-11-07T13:48
в мире
тихий океан
китай
нинбо
тайвань
россия-китай: главное
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ПЕКИН, 7 ноя - РИА Новости. Моряки из китайского портового города Нинбо, расположенного в провинции Чжэцзян на востоке страны, спасли экипаж из 48 человек тайваньского рыболовного судна, которое потерпело крушение в северной части Тихого океана, один человек числится пропавшим, сообщает в понедельник агентство Синьхуа со ссылкой на местное управление сельского хозяйства и сельских территорий.Сообщается, что 6 ноября около 10.10 утра (5.10 по мск) экипаж судна "Юнфа-1", которое специализируется на ловле сайры и кальмаров, спас экипаж из 48 человек тайваньского рыболовецкого судна, которое терпело крушение в северной части Тихого океана."Судно "Юнфа-1" находилось в северных акваториях Тихого океана, когда заметило столб дыма в двух морских милях от него и выпустило спасательный сигнал. Корабль немедленно направился к месту аварии и обнаружил, что корпус тайваньского рыболовного судна "Сянцин" объят пламенем. Экипаж судна переместился в две спасательные шлюпки", - говорится в сообщении агентства.Сообщается, что 48 членов экипажа немедленно пересадили с шлюпок на корабль "Юнфа-1". Позже обнаружилось, что один член корабля "Сянцин" пропал, моряки с судна "Юнфа-1" снова отправились на поиски, однако пока что не смогли найти пропавшего, пишет агентство.
https://ria.ru/20150210/1046813049.html
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в мире, тихий океан, китай, нинбо, тайвань
В мире, Тихий океан, Китай, Нинбо, Тайвань, Россия-Китай: Главное
11:37 07.11.2022 (обновлено: 13:48 07.11.2022)
 
Моряки из Китая спасли 48 тайваньских рыбаков

Моряки из Китая спасли 48 тайваньских рыбаков, потерпевших крушение в Тихом океане

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкТайвань
Тайвань - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Тайвань. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 ноя - РИА Новости. Моряки из китайского портового города Нинбо, расположенного в провинции Чжэцзян на востоке страны, спасли экипаж из 48 человек тайваньского рыболовного судна, которое потерпело крушение в северной части Тихого океана, один человек числится пропавшим, сообщает в понедельник агентство Синьхуа со ссылкой на местное управление сельского хозяйства и сельских территорий.
Сообщается, что 6 ноября около 10.10 утра (5.10 по мск) экипаж судна "Юнфа-1", которое специализируется на ловле сайры и кальмаров, спас экипаж из 48 человек тайваньского рыболовецкого судна, которое терпело крушение в северной части Тихого океана.
Житель вьетнамского города. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.02.2015
10 февраля 2015, 07:19
Вьетнамские рыбаки спасли двух туристов из РоссииПо сообщениям местных СМИ, катер с россиянами был обнаружен в понедельник недалеко от побережья курортного города Нячанга, столицы провинции Кханьхоа, в центральном Вьетнаме.
"Судно "Юнфа-1" находилось в северных акваториях Тихого океана, когда заметило столб дыма в двух морских милях от него и выпустило спасательный сигнал. Корабль немедленно направился к месту аварии и обнаружил, что корпус тайваньского рыболовного судна "Сянцин" объят пламенем. Экипаж судна переместился в две спасательные шлюпки", - говорится в сообщении агентства.
Сообщается, что 48 членов экипажа немедленно пересадили с шлюпок на корабль "Юнфа-1". Позже обнаружилось, что один член корабля "Сянцин" пропал, моряки с судна "Юнфа-1" снова отправились на поиски, однако пока что не смогли найти пропавшего, пишет агентство.
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8 апреля 2018, 02:55
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