https://ria.ru/20221107/kitay-1829606456.html

Моряки из Китая спасли 48 тайваньских рыбаков

Моряки из Китая спасли 48 тайваньских рыбаков - РИА Новости, 07.11.2022

Моряки из Китая спасли 48 тайваньских рыбаков

Моряки из китайского портового города Нинбо, расположенного в провинции Чжэцзян на востоке страны, спасли экипаж из 48 человек тайваньского рыболовного судна,... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:37

2022-11-07T11:37

2022-11-07T13:48

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ПЕКИН, 7 ноя - РИА Новости. Моряки из китайского портового города Нинбо, расположенного в провинции Чжэцзян на востоке страны, спасли экипаж из 48 человек тайваньского рыболовного судна, которое потерпело крушение в северной части Тихого океана, один человек числится пропавшим, сообщает в понедельник агентство Синьхуа со ссылкой на местное управление сельского хозяйства и сельских территорий.Сообщается, что 6 ноября около 10.10 утра (5.10 по мск) экипаж судна "Юнфа-1", которое специализируется на ловле сайры и кальмаров, спас экипаж из 48 человек тайваньского рыболовецкого судна, которое терпело крушение в северной части Тихого океана."Судно "Юнфа-1" находилось в северных акваториях Тихого океана, когда заметило столб дыма в двух морских милях от него и выпустило спасательный сигнал. Корабль немедленно направился к месту аварии и обнаружил, что корпус тайваньского рыболовного судна "Сянцин" объят пламенем. Экипаж судна переместился в две спасательные шлюпки", - говорится в сообщении агентства.Сообщается, что 48 членов экипажа немедленно пересадили с шлюпок на корабль "Юнфа-1". Позже обнаружилось, что один член корабля "Сянцин" пропал, моряки с судна "Юнфа-1" снова отправились на поиски, однако пока что не смогли найти пропавшего, пишет агентство.

https://ria.ru/20150210/1046813049.html

https://ria.ru/20180408/1518152107.html

тихий океан

китай

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тайвань

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тихий океан, китай, нинбо, тайвань