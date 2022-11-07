https://ria.ru/20221107/kitay-1829604351.html
Эпидемия коронавируса в Китае в целом контролируется и сдерживается
Эпидемия коронавируса в Китае в целом контролируется и сдерживается - РИА Новости, 07.11.2022
Эпидемия коронавируса в Китае в целом контролируется и сдерживается
Эпидемия коронавируса в Китае в целом контролируется и сдерживается, сообщили на пресс-конференции Совместного механизма профилактики и контроля Госсовета КНР. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:43
2022-11-07T11:43
2022-11-07T11:43
россия-китай: главное
китай
урумчи
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Эпидемия коронавируса в Китае в целом контролируется и сдерживается, сообщили на пресс-конференции Совместного механизма профилактики и контроля Госсовета КНР.При этом отмечено, что по-прежнему существует угроза кластерных заражений и твиндемии, то есть двойной эпидемии коронавируса и гриппа.В последнее время кластерные вспышки были зафиксированы в ряде китайских городов, в том числе в Урумчи, Хух-Хото, Гуанчжоу, Чжэнчжоу, Фучжоу и Ланьчжоу.
https://ria.ru/20221103/kampaniya-1828928029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, урумчи, коронавирус covid-19
Россия-Китай: Главное, Китай, Урумчи, Коронавирус COVID-19