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Эпидемия коронавируса в Китае в целом контролируется и сдерживается - РИА Новости, 07.11.2022
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Эпидемия коронавируса в Китае в целом контролируется и сдерживается
Эпидемия коронавируса в Китае в целом контролируется и сдерживается - РИА Новости, 07.11.2022
Эпидемия коронавируса в Китае в целом контролируется и сдерживается
Эпидемия коронавируса в Китае в целом контролируется и сдерживается, сообщили на пресс-конференции Совместного механизма профилактики и контроля Госсовета КНР. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:43
2022-11-07T11:43
россия-китай: главное
китай
урумчи
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Эпидемия коронавируса в Китае в целом контролируется и сдерживается, сообщили на пресс-конференции Совместного механизма профилактики и контроля Госсовета КНР.При этом отмечено, что по-прежнему существует угроза кластерных заражений и твиндемии, то есть двойной эпидемии коронавируса и гриппа.В последнее время кластерные вспышки были зафиксированы в ряде китайских городов, в том числе в Урумчи, Хух-Хото, Гуанчжоу, Чжэнчжоу, Фучжоу и Ланьчжоу.
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Артем Смирнов
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китай, урумчи, коронавирус covid-19
Россия-Китай: Главное, Китай, Урумчи, Коронавирус COVID-19
11:43 07.11.2022
 

Эпидемия коронавируса в Китае в целом контролируется и сдерживается

© AP Photo / Andy WongМужчина делает сдает тест на коронавирус в Пекине, Китай
Мужчина делает сдает тест на коронавирус в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Andy Wong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Эпидемия коронавируса в Китае в целом контролируется и сдерживается, сообщили на пресс-конференции Совместного механизма профилактики и контроля Госсовета КНР.
При этом отмечено, что по-прежнему существует угроза кластерных заражений и твиндемии, то есть двойной эпидемии коронавируса и гриппа.
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В последнее время кластерные вспышки были зафиксированы в ряде китайских городов, в том числе в Урумчи, Хух-Хото, Гуанчжоу, Чжэнчжоу, Фучжоу и Ланьчжоу.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайУрумчиКоронавирус COVID-19
 
 
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