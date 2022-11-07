Пекин призвал G7 перестать вмешиваться в дела других стран
Пекин призвал G7 перестать вмешиваться в дела других стран и провоцировать конфликты
© AP Photo / Aaron FavilaПекин
© AP Photo / Aaron Favila
Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 7 ноя – РИА Новости. Китай призывает страны G7 перестать вмешиваться во внутренние дела других стран и провоцировать противоречия и конфронтацию, а вместо этого создавать благоприятные условия для развития глобального сотрудничества, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее страны G7 назвали своей целью "конструктивное сотрудничество" с Китаем, где это возможно и соответствует их интересам, они также отметили значимость мира и стабильности в районе Тайваня и призвали мирно разрешить проблемы вокруг Тайваньского пролива.
"Позиция Китая по вопросам, связанным с Гонконгом, Синьцзяном и Тайванем, последовательна и ясна. Так называемое совместное заявление глав внешнеполитических ведомств "Большой семерки" игнорирует позицию Китая и объективные факты, грубо вмешивается во внутренние дела Китая, а также злонамеренно клевещет и очерняет Китай. Пекин выражает острое недовольство и решительно выступает против этого", - заявил дипломат.
Он отметил, что Китай всегда был примером в том, что касается исполнения Устава ООН и претворения в жизнь подлинного мультилатерализма, "Китай всегда прикладывал усилия для содействия международному сообществу в совместном преодолении глобальных вызовов и для продвижения выстраивания Сообщества единой судьбы человечества".
"Призываем G7 прекратить цепляться за менталитет холодной войны и идеологические предрассудки, перестать вмешиваться во внутренние дела других стран, прекратить повторять ложь, перестать провоцировать региональные противоречия и создавать блоковую конфронтацию", - указал он.
Он также призвал страны "Большой семерки" создавать благоприятные условия для развития глобального сотрудничества.