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Пекин призвал G7 перестать вмешиваться в дела других стран - РИА Новости, 07.11.2022
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Пекин призвал G7 перестать вмешиваться в дела других стран
Пекин призвал G7 перестать вмешиваться в дела других стран - РИА Новости, 07.11.2022
Пекин призвал G7 перестать вмешиваться в дела других стран
Китай призывает страны G7 перестать вмешиваться во внутренние дела других стран и провоцировать противоречия и конфронтацию, а вместо этого создавать... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:29
2022-11-07T11:29
в мире
чжао лицзянь
китай
пекин
тайвань
оон
мид кнр
g7
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ПЕКИН, 7 ноя – РИА Новости. Китай призывает страны G7 перестать вмешиваться во внутренние дела других стран и провоцировать противоречия и конфронтацию, а вместо этого создавать благоприятные условия для развития глобального сотрудничества, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее страны G7 назвали своей целью "конструктивное сотрудничество" с Китаем, где это возможно и соответствует их интересам, они также отметили значимость мира и стабильности в районе Тайваня и призвали мирно разрешить проблемы вокруг Тайваньского пролива."Позиция Китая по вопросам, связанным с Гонконгом, Синьцзяном и Тайванем, последовательна и ясна. Так называемое совместное заявление глав внешнеполитических ведомств "Большой семерки" игнорирует позицию Китая и объективные факты, грубо вмешивается во внутренние дела Китая, а также злонамеренно клевещет и очерняет Китай. Пекин выражает острое недовольство и решительно выступает против этого", - заявил дипломат.Он отметил, что Китай всегда был примером в том, что касается исполнения Устава ООН и претворения в жизнь подлинного мультилатерализма, "Китай всегда прикладывал усилия для содействия международному сообществу в совместном преодолении глобальных вызовов и для продвижения выстраивания Сообщества единой судьбы человечества"."Призываем G7 прекратить цепляться за менталитет холодной войны и идеологические предрассудки, перестать вмешиваться во внутренние дела других стран, прекратить повторять ложь, перестать провоцировать региональные противоречия и создавать блоковую конфронтацию", - указал он.Он также призвал страны "Большой семерки" создавать благоприятные условия для развития глобального сотрудничества.
https://ria.ru/20221107/eaes-1828135366.html
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в мире, чжао лицзянь, китай, пекин, тайвань, оон, мид кнр, g7
В мире, Чжао Лицзянь, Китай, Пекин, Тайвань, ООН, МИД КНР, G7
11:29 07.11.2022
 
Пекин призвал G7 перестать вмешиваться в дела других стран

Пекин призвал G7 перестать вмешиваться в дела других стран и провоцировать конфликты

© AP Photo / Aaron FavilaПекин
Пекин - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Aaron Favila
Пекин. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 ноя – РИА Новости. Китай призывает страны G7 перестать вмешиваться во внутренние дела других стран и провоцировать противоречия и конфронтацию, а вместо этого создавать благоприятные условия для развития глобального сотрудничества, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее страны G7 назвали своей целью "конструктивное сотрудничество" с Китаем, где это возможно и соответствует их интересам, они также отметили значимость мира и стабильности в районе Тайваня и призвали мирно разрешить проблемы вокруг Тайваньского пролива.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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"В пику санкциям". О чем договорились Россия и Китай
"Позиция Китая по вопросам, связанным с Гонконгом, Синьцзяном и Тайванем, последовательна и ясна. Так называемое совместное заявление глав внешнеполитических ведомств "Большой семерки" игнорирует позицию Китая и объективные факты, грубо вмешивается во внутренние дела Китая, а также злонамеренно клевещет и очерняет Китай. Пекин выражает острое недовольство и решительно выступает против этого", - заявил дипломат.
Он отметил, что Китай всегда был примером в том, что касается исполнения Устава ООН и претворения в жизнь подлинного мультилатерализма, "Китай всегда прикладывал усилия для содействия международному сообществу в совместном преодолении глобальных вызовов и для продвижения выстраивания Сообщества единой судьбы человечества".
"Призываем G7 прекратить цепляться за менталитет холодной войны и идеологические предрассудки, перестать вмешиваться во внутренние дела других стран, прекратить повторять ложь, перестать провоцировать региональные противоречия и создавать блоковую конфронтацию", - указал он.
Он также призвал страны "Большой семерки" создавать благоприятные условия для развития глобального сотрудничества.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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В миреЧжао ЛицзяньКитайПекинТайваньООНМИД КНРG7
 
 
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