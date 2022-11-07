https://ria.ru/20221107/kitay-1829601484.html

Пекин призвал G7 перестать вмешиваться в дела других стран

Пекин призвал G7 перестать вмешиваться в дела других стран - РИА Новости, 07.11.2022

Пекин призвал G7 перестать вмешиваться в дела других стран

Китай призывает страны G7 перестать вмешиваться во внутренние дела других стран и провоцировать противоречия и конфронтацию, а вместо этого создавать... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:29

2022-11-07T11:29

2022-11-07T11:29

в мире

чжао лицзянь

китай

пекин

тайвань

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ПЕКИН, 7 ноя – РИА Новости. Китай призывает страны G7 перестать вмешиваться во внутренние дела других стран и провоцировать противоречия и конфронтацию, а вместо этого создавать благоприятные условия для развития глобального сотрудничества, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее страны G7 назвали своей целью "конструктивное сотрудничество" с Китаем, где это возможно и соответствует их интересам, они также отметили значимость мира и стабильности в районе Тайваня и призвали мирно разрешить проблемы вокруг Тайваньского пролива."Позиция Китая по вопросам, связанным с Гонконгом, Синьцзяном и Тайванем, последовательна и ясна. Так называемое совместное заявление глав внешнеполитических ведомств "Большой семерки" игнорирует позицию Китая и объективные факты, грубо вмешивается во внутренние дела Китая, а также злонамеренно клевещет и очерняет Китай. Пекин выражает острое недовольство и решительно выступает против этого", - заявил дипломат.Он отметил, что Китай всегда был примером в том, что касается исполнения Устава ООН и претворения в жизнь подлинного мультилатерализма, "Китай всегда прикладывал усилия для содействия международному сообществу в совместном преодолении глобальных вызовов и для продвижения выстраивания Сообщества единой судьбы человечества"."Призываем G7 прекратить цепляться за менталитет холодной войны и идеологические предрассудки, перестать вмешиваться во внутренние дела других стран, прекратить повторять ложь, перестать провоцировать региональные противоречия и создавать блоковую конфронтацию", - указал он.Он также призвал страны "Большой семерки" создавать благоприятные условия для развития глобального сотрудничества.

https://ria.ru/20221107/eaes-1828135366.html

https://ria.ru/20221107/oruzhie-1829550010.html

китай

пекин

тайвань

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, чжао лицзянь, китай, пекин, тайвань, оон, мид кнр, g7