https://ria.ru/20221107/kiev-1829665294.html

В Киевской области ввели экстренные отключения электричества

В Киевской области ввели экстренные отключения электричества - РИА Новости, 07.11.2022

В Киевской области ввели экстренные отключения электричества

В Киевской области ввели экстренные отключения света, ситуация в энергосистеме остается напряженной, сообщила в понедельник пресс-служба Киевского горсовета. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T14:25

2022-11-07T14:25

2022-11-07T14:35

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Киевской области ввели экстренные отключения света, ситуация в энергосистеме остается напряженной, сообщила в понедельник пресс-служба Киевского горсовета."Из-за роста потребления в Киевской области сегодня, 7 ноября, НЭК "Укрэнерго" предоставила распоряжение провести экстренные отключения. Ситуация в энергосистеме напряженная", - сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.По информации ДТЭК "Киевские региональные электросети", на время экстренных отключений графики стабилизационных отключений действовать не будут. Власти призвали потреблять электроэнергию умеренно, снизив максимально потребление электроэнергии с 6.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00 (7.00-12.00 и 18.00-0.00 мск). Представителей бизнеса призвали ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.Ранее в "Укрэнерго" анонсировали плановые отключения электроэнергии в Киеве и семи областях Украины в понедельник утром, не исключены экстренные аварийные отключения в отдельных регионах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электричества.

https://ria.ru/20221107/ukraina-1829560883.html

https://ria.ru/20221106/elektrichestvo-1829446992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, киевская область, киев, украина, вооруженные силы рф, дтэк, укрэнерго