14:25 07.11.2022 (обновлено: 14:35 07.11.2022)
В Киевской области ввели экстренные отключения электричества
В Киевской области из-за роста потребления ввели экстренные отключения электричества
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди идут по площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди идут по площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Киевской области ввели экстренные отключения света, ситуация в энергосистеме остается напряженной, сообщила в понедельник пресс-служба Киевского горсовета.
"Из-за роста потребления в Киевской области сегодня, 7 ноября, НЭК "Укрэнерго" предоставила распоряжение провести экстренные отключения. Ситуация в энергосистеме напряженная", - сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
По информации ДТЭК "Киевские региональные электросети", на время экстренных отключений графики стабилизационных отключений действовать не будут. Власти призвали потреблять электроэнергию умеренно, снизив максимально потребление электроэнергии с 6.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00 (7.00-12.00 и 18.00-0.00 мск). Представителей бизнеса призвали ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электричества.