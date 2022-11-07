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В Киевской области ввели экстренные отключения электричества - РИА Новости, 07.11.2022
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В Киевской области ввели экстренные отключения электричества
В Киевской области ввели экстренные отключения электричества - РИА Новости, 07.11.2022
В Киевской области ввели экстренные отключения электричества
В Киевской области ввели экстренные отключения света, ситуация в энергосистеме остается напряженной, сообщила в понедельник пресс-служба Киевского горсовета. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T14:25
2022-11-07T14:35
в мире
владимир зеленский
киевская область
киев
украина
вооруженные силы рф
дтэк
укрэнерго
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Киевской области ввели экстренные отключения света, ситуация в энергосистеме остается напряженной, сообщила в понедельник пресс-служба Киевского горсовета."Из-за роста потребления в Киевской области сегодня, 7 ноября, НЭК "Укрэнерго" предоставила распоряжение провести экстренные отключения. Ситуация в энергосистеме напряженная", - сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.По информации ДТЭК "Киевские региональные электросети", на время экстренных отключений графики стабилизационных отключений действовать не будут. Власти призвали потреблять электроэнергию умеренно, снизив максимально потребление электроэнергии с 6.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00 (7.00-12.00 и 18.00-0.00 мск). Представителей бизнеса призвали ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.Ранее в "Укрэнерго" анонсировали плановые отключения электроэнергии в Киеве и семи областях Украины в понедельник утром, не исключены экстренные аварийные отключения в отдельных регионах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электричества.
https://ria.ru/20221107/ukraina-1829560883.html
https://ria.ru/20221106/elektrichestvo-1829446992.html
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в мире, владимир зеленский, киевская область, киев, украина, вооруженные силы рф, дтэк, укрэнерго
В мире, Владимир Зеленский, Киевская область, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ, ДТЭК, Укрэнерго
14:25 07.11.2022 (обновлено: 14:35 07.11.2022)
 
В Киевской области ввели экстренные отключения электричества

В Киевской области из-за роста потребления ввели экстренные отключения электричества

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди идут по площади Независимости в Киеве
Люди идут по площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди идут по площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Киевской области ввели экстренные отключения света, ситуация в энергосистеме остается напряженной, сообщила в понедельник пресс-служба Киевского горсовета.
"Из-за роста потребления в Киевской области сегодня, 7 ноября, НЭК "Укрэнерго" предоставила распоряжение провести экстренные отключения. Ситуация в энергосистеме напряженная", - сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Отключения электроэнергии в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
08:20
В семи областях Украины начались плановые отключения света
По информации ДТЭК "Киевские региональные электросети", на время экстренных отключений графики стабилизационных отключений действовать не будут. Власти призвали потреблять электроэнергию умеренно, снизив максимально потребление электроэнергии с 6.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00 (7.00-12.00 и 18.00-0.00 мск). Представителей бизнеса призвали ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.
Ранее в "Укрэнерго" анонсировали плановые отключения электроэнергии в Киеве и семи областях Украины в понедельник утром, не исключены экстренные аварийные отключения в отдельных регионах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электричества.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 10:14Специальная военная операция на Украине
В семи областях Украины ввели графики отключений света
 
В миреВладимир ЗеленскийКиевская областьКиевУкраинаВооруженные силы РФДТЭКУкрэнерго
 
 
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