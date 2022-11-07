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Завершился организованный вывоз жителей Херсона на левый берег Днепра - РИА Новости, 07.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/kherson-1829715491.html
Завершился организованный вывоз жителей Херсона на левый берег Днепра
Завершился организованный вывоз жителей Херсона на левый берег Днепра - РИА Новости, 07.11.2022
Завершился организованный вывоз жителей Херсона на левый берег Днепра
В Херсоне ушел последний теплоход, перевозивший местных жителей на левый берег Днепра, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:37
2022-11-07T17:13
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
владимир сальдо
херсон
херсонская область
днепр (город)
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Херсоне ушел последний теплоход, перевозивший местных жителей на левый берег Днепра, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."С левого на правый берег закрыли дорогу, в город мы не рекомендуем возвращаться", — сказал он в обращении, опубликованном в Telegram-канале.Он уточнил, что в дальнейшем при желании жители правобережья смогут выехать на левый берег самостоятельно, а власти окажут всю необходимую помощь. Все системы жизнеобеспечения Херсона продолжают функционировать, добавил Стремоусов.Замглавы администрации также отметил, что каждый эвакуированный житель сможет получить единоразовую выплату в размере 100 тысяч рублей и жилищный сертификат. Это можно сделать либо на левом берегу Днепра, либо в других регионах России.Украинская армия постоянно обстреливает Херсон и Новую Каховку. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на минувшей неделе ВСУ пытались обстрелять порт, откуда эвакуируют жителей, но эту атаку отразили силы ПВО.Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в областной столице опасной для ее жителей.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что решение о перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра принято, чтобы создать в этом районе оборонительные укрепления и избежать жертв среди мирных граждан.
https://radiosputnik.ria.ru/20221107/kherson-1829667342.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кирилл стремоусов, владимир сальдо, херсон, херсонская область , днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Херсон, Херсонская область , Днепр (город)
16:37 07.11.2022 (обновлено: 17:13 07.11.2022)
 
Завершился организованный вывоз жителей Херсона на левый берег Днепра

Херсонские власти заявили о завершении вывоза жителей на левый берег Днепра

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЖители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра
Жители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Жители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Херсоне ушел последний теплоход, перевозивший местных жителей на левый берег Днепра, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"С левого на правый берег закрыли дорогу, в город мы не рекомендуем возвращаться", — сказал он в обращении, опубликованном в Telegram-канале.
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
Вчера, 14:31В России
В Херсоне частично восстановили электроснабжение
Он уточнил, что в дальнейшем при желании жители правобережья смогут выехать на левый берег самостоятельно, а власти окажут всю необходимую помощь. Все системы жизнеобеспечения Херсона продолжают функционировать, добавил Стремоусов.
Замглавы администрации также отметил, что каждый эвакуированный житель сможет получить единоразовую выплату в размере 100 тысяч рублей и жилищный сертификат. Это можно сделать либо на левом берегу Днепра, либо в других регионах России.
Украинская армия постоянно обстреливает Херсон и Новую Каховку. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на минувшей неделе ВСУ пытались обстрелять порт, откуда эвакуируют жителей, но эту атаку отразили силы ПВО.
Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в областной столице опасной для ее жителей.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что решение о перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра принято, чтобы создать в этом районе оборонительные укрепления и избежать жертв среди мирных граждан.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеКирилл СтремоусовВладимир СальдоХерсонХерсонская областьДнепр (город)
 
 
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