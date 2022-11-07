13:50 07.11.2022 (обновлено: 14:46 07.11.2022)
В Херсоне частично восстановили подачу света и воды после теракта на ЛЭП
Херсонские власти частично восстановили подачу света и воды после теракта на ЛЭП
Билборд на улице в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Аварийные службы частично восстановили электро- и водоснабжение после диверсии на ЛЭП в Херсоне, сообщили в администрации области.
"Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" частично восстановили работу жизненно важных коммуникаций в каждом микрорайоне города. Запитана вся критическая инфраструктура города: 18 насосных станций, десять канализационно-насосных станций, четыре больницы, очистные сооружения и одна котельная ТЭЦ", — говорится в записи в Telegram-канале органа исполнительной власти.
Сейчас полностью освещена центральная площадь города, обеспечена подача воды и тепла, канализационная система, как утверждается, также работает стабильно.
Сейчас полностью освещена центральная площадь города, обеспечена подача воды и тепла, канализационная система, как утверждается, также работает стабильно.
Украинская армия постоянно обстреливает Херсон и Новую Каховку. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на минувшей неделе ВСУ пытались обстрелять порт, откуда эвакуируют жителей, но эту атаку отразили силы ПВО.
Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в областной столице опасной для ее жителей.
Власти Херсона организовали вывоз гражданского населения на левый берег Днепра. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Сальдо, планируется отселить до 70 тысяч человек.