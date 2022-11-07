https://ria.ru/20221107/kherson-1829656652.html

В Херсоне частично восстановили подачу света и воды после теракта на ЛЭП

В Херсоне частично восстановили подачу света и воды после теракта на ЛЭП - РИА Новости, 07.11.2022

В Херсоне частично восстановили подачу света и воды после теракта на ЛЭП

Аварийные службы частично восстановили электро- и водоснабжение после диверсии на ЛЭП в Херсоне, сообщили в администрации области. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:50

2022-11-07T13:50

2022-11-07T14:46

специальная военная операция на украине

херсон

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Аварийные службы частично восстановили электро- и водоснабжение после диверсии на ЛЭП в Херсоне, сообщили в администрации области."Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" частично восстановили работу жизненно важных коммуникаций в каждом микрорайоне города. Запитана вся критическая инфраструктура города: 18 насосных станций, десять канализационно-насосных станций, четыре больницы, очистные сооружения и одна котельная ТЭЦ", — говорится в записи в Telegram-канале органа исполнительной власти.Сейчас полностью освещена центральная площадь города, обеспечена подача воды и тепла, канализационная система, как утверждается, также работает стабильно.Украинская армия постоянно обстреливает Херсон и Новую Каховку. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на минувшей неделе ВСУ пытались обстрелять порт, откуда эвакуируют жителей, но эту атаку отразили силы ПВО.Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в областной столице опасной для ее жителей.Власти Херсона организовали вывоз гражданского населения на левый берег Днепра. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Сальдо, планируется отселить до 70 тысяч человек.

https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html

херсон

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсон