https://ria.ru/20221107/kherson-1829588732.html

Херсонские власти пообещали восстановить свет и связь в ближайшее время

Херсонские власти пообещали восстановить свет и связь в ближайшее время - РИА Новости, 07.11.2022

Херсонские власти пообещали восстановить свет и связь в ближайшее время

В Херсоне после диверсии на линии электропередачи сохраняются перебои со светом и связью, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T10:49

2022-11-07T10:49

2022-11-07T12:30

специальная военная операция на украине

херсон

безопасность

кирилл стремоусов

херсонская область

россия

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813704684_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_83a819714da1cf0ee10ef1be4a64a79f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. В Херсоне после диверсии на линии электропередачи сохраняются перебои со светом и связью, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Накануне украинские диверсанты устроили теракт на ЛЭП, из-за чего в Херсоне и некоторых районах области остановилась подача света и воды. Идут восстановительные работы.Украинская армия постоянно обстреливает Херсон и Новую Каховку. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на минувшей неделе ВСУ пытались обстрелять порт, откуда эвакуируют жителей, но эту атаку отразили силы ПВО.Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в областной столице опасной для ее жителей.Власти Херсона организовали вывоз гражданского населения на левый берег Днепра. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Сальдо, планируется отселить до 70 тысяч человек.

https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html

херсон

херсонская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсон, безопасность, кирилл стремоусов, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр