https://ria.ru/20221107/kherson-1829588732.html
Херсонские власти пообещали восстановить свет и связь в ближайшее время
Херсонские власти пообещали восстановить свет и связь в ближайшее время - РИА Новости, 07.11.2022
Херсонские власти пообещали восстановить свет и связь в ближайшее время
В Херсоне после диверсии на линии электропередачи сохраняются перебои со светом и связью, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:49
2022-11-07T10:49
2022-11-07T12:30
специальная военная операция на украине
херсон
безопасность
кирилл стремоусов
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. В Херсоне после диверсии на линии электропередачи сохраняются перебои со светом и связью, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Накануне украинские диверсанты устроили теракт на ЛЭП, из-за чего в Херсоне и некоторых районах области остановилась подача света и воды. Идут восстановительные работы.Украинская армия постоянно обстреливает Херсон и Новую Каховку. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на минувшей неделе ВСУ пытались обстрелять порт, откуда эвакуируют жителей, но эту атаку отразили силы ПВО.Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в областной столице опасной для ее жителей.Власти Херсона организовали вывоз гражданского населения на левый берег Днепра. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Сальдо, планируется отселить до 70 тысяч человек.
https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html
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РИА Новости
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10:49 07.11.2022 (обновлено: 12:30 07.11.2022)
Херсонские власти пообещали восстановить свет и связь в ближайшее время
Херсонские власти пообещали скорое восстановление света, пропавшего из-за диверсии на ЛЭП