https://ria.ru/20221107/kazaki-1829821226.html
Войсковой атаман назвал число участвующих в спецоперации кубанских казаков
Войсковой атаман назвал число участвующих в спецоперации кубанских казаков - РИА Новости, 07.11.2022
Войсковой атаман назвал число участвующих в спецоперации кубанских казаков
Войсковой атаман Александр Власов рассказал, что 2660 представителей кубанского казачества находятся на территории проведения специальной военной операции на... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T22:43
2022-11-07T22:43
2022-11-07T22:43
специальная военная операция на украине
александр власов
украина
донбасс
краснодарский край
кубанское казачье войско
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КРАСНОДАР, 7 ноя - РИА Новости. Войсковой атаман Александр Власов рассказал, что 2660 представителей кубанского казачества находятся на территории проведения специальной военной операции на Украине."В специальной военной операции выполняют боевые задачи 2660 казаков Кубанского казачьего войска. Для пополнения казачьих добровольческих отрядов из бригады "Кубань" функционирует учебный центр, где казаки-добровольцы под руководством опытных инструкторов проходят боевое слаживание, получают всю необходимую экипировку и технические средства перед отправкой в зону проведения спецоперации", – передает пресс-служба администрации края слова Власова.Ранее атаман сообщил, что кубанское казачество отправило свыше 530 тонн гуманитарной помощи в Донбасс с начала спецоперации.Кроме того, в Краснодарском крае 20 октября стартовала акция "Своих не бросаем", организованная Кубанским казачьим войском. Жители региона за две недели акции собрали более 16,6 миллиона рублей на поддержку участников спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20221017/dobrovoltsy-1824639188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр власов, украина, донбасс, краснодарский край, кубанское казачье войско
Специальная военная операция на Украине, Александр Власов, Украина, Донбасс, Краснодарский край, Кубанское казачье войско
Войсковой атаман назвал число участвующих в спецоперации кубанских казаков
Войсковой атаман Власов: в спецоперации участвуют более 2,5 тысячи кубанских казаков