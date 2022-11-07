https://ria.ru/20221107/kazakhstan-1829724781.html

Число прибывающих в Казахстан россиян вернулось к обычному количеству

Число прибывающих в Казахстан россиян вернулось к обычному количеству - РИА Новости, 07.11.2022

Число прибывающих в Казахстан россиян вернулось к обычному количеству

Число граждан России, ежедневно прибывающих в Казахстан, вернулось к прежнему обычному уровню, сообщил премьер республики Алихан Смаилов. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T17:02

2022-11-07T17:02

2022-11-07T17:02

алихан смаилов

касым-жомарт токаев

казахстан

россия

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АСТАНА, 7 ноя – РИА Новости. Число граждан России, ежедневно прибывающих в Казахстан, вернулось к прежнему обычному уровню, сообщил премьер республики Алихан Смаилов.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 сентября сообщил, что в последнее время в республику "приезжает много людей из России". Глава государства добавил, что Казахстан будет решать вопрос в своих интересах. В МВД поясняли, что с 21 сентября по начало октября в Казахстан въехали более 200 тысяч россиян, выехали 147 тысяч. В МИД республики сообщили РИА Новости, что Казахстан и Россия ведут переговоры по вопросам миграции на уровне заинтересованных ведомств."Количество граждан РФ, прибывающих ежедневно, вернулось к среднему обычному уровню пересечения государственной границы", - говорится в ответе Смаилова, размещенном на сайте мажилиса (нижней палаты) парламента республики, на депутатский запрос.Казахстанский премьер отметил, что в октябре этого года по сравнению с сентябрем количество прибывших россиян снизилось на 65%, и ежедневное отрицательное сальдо составляло в среднем 1,6 тысячи человек.Глава МВД республики Марат Ахметжанов 18 октября пояснял журналистам, что ситуация с наплывом россиян нормализовалась. Тогда он привел данные, согласно которым в сутки в Казахстан прибывали 8-9 тысяч граждан РФ, выезжали за пределы республики 10-11 тысяч россиян.

https://ria.ru/20221107/peregovory-1829635970.html

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алихан смаилов, касым-жомарт токаев, казахстан, россия