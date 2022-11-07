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Число прибывающих в Казахстан россиян вернулось к обычному количеству - РИА Новости, 07.11.2022
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Число прибывающих в Казахстан россиян вернулось к обычному количеству
Число прибывающих в Казахстан россиян вернулось к обычному количеству - РИА Новости, 07.11.2022
Число прибывающих в Казахстан россиян вернулось к обычному количеству
Число граждан России, ежедневно прибывающих в Казахстан, вернулось к прежнему обычному уровню, сообщил премьер республики Алихан Смаилов. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:02
2022-11-07T17:02
алихан смаилов
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
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АСТАНА, 7 ноя – РИА Новости. Число граждан России, ежедневно прибывающих в Казахстан, вернулось к прежнему обычному уровню, сообщил премьер республики Алихан Смаилов.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 сентября сообщил, что в последнее время в республику "приезжает много людей из России". Глава государства добавил, что Казахстан будет решать вопрос в своих интересах. В МВД поясняли, что с 21 сентября по начало октября в Казахстан въехали более 200 тысяч россиян, выехали 147 тысяч. В МИД республики сообщили РИА Новости, что Казахстан и Россия ведут переговоры по вопросам миграции на уровне заинтересованных ведомств."Количество граждан РФ, прибывающих ежедневно, вернулось к среднему обычному уровню пересечения государственной границы", - говорится в ответе Смаилова, размещенном на сайте мажилиса (нижней палаты) парламента республики, на депутатский запрос.Казахстанский премьер отметил, что в октябре этого года по сравнению с сентябрем количество прибывших россиян снизилось на 65%, и ежедневное отрицательное сальдо составляло в среднем 1,6 тысячи человек.Глава МВД республики Марат Ахметжанов 18 октября пояснял журналистам, что ситуация с наплывом россиян нормализовалась. Тогда он привел данные, согласно которым в сутки в Казахстан прибывали 8-9 тысяч граждан РФ, выезжали за пределы республики 10-11 тысяч россиян.
https://ria.ru/20221107/peregovory-1829635970.html
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алихан смаилов, касым-жомарт токаев, казахстан, россия
Алихан Смаилов, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Россия
17:02 07.11.2022
 
Число прибывающих в Казахстан россиян вернулось к обычному количеству

Премьер Смаилов: число прибывающих в Казахстан граждан России вернулось к обычному уровню

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий пограничной службы ФСБ РФ на пункте пропуска "Бугристое" на российско-казахстанской границе
Военнослужащий пограничной службы ФСБ РФ на пункте пропуска Бугристое на российско-казахстанской границе - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Военнослужащий пограничной службы ФСБ РФ на пункте пропуска "Бугристое" на российско-казахстанской границе. Архивное фото
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АСТАНА, 7 ноя – РИА Новости. Число граждан России, ежедневно прибывающих в Казахстан, вернулось к прежнему обычному уровню, сообщил премьер республики Алихан Смаилов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 сентября сообщил, что в последнее время в республику "приезжает много людей из России". Глава государства добавил, что Казахстан будет решать вопрос в своих интересах. В МВД поясняли, что с 21 сентября по начало октября в Казахстан въехали более 200 тысяч россиян, выехали 147 тысяч. В МИД республики сообщили РИА Новости, что Казахстан и Россия ведут переговоры по вопросам миграции на уровне заинтересованных ведомств.
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"Количество граждан РФ, прибывающих ежедневно, вернулось к среднему обычному уровню пересечения государственной границы", - говорится в ответе Смаилова, размещенном на сайте мажилиса (нижней палаты) парламента республики, на депутатский запрос.
Казахстанский премьер отметил, что в октябре этого года по сравнению с сентябрем количество прибывших россиян снизилось на 65%, и ежедневное отрицательное сальдо составляло в среднем 1,6 тысячи человек.
Глава МВД республики Марат Ахметжанов 18 октября пояснял журналистам, что ситуация с наплывом россиян нормализовалась. Тогда он привел данные, согласно которым в сутки в Казахстан прибывали 8-9 тысяч граждан РФ, выезжали за пределы республики 10-11 тысяч россиян.
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