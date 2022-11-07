https://ria.ru/20221107/kavkaz-1829637317.html

В Кремле призвали Ереван и Баку воздержаться от дестабилизации ситуации

В Кремле призвали Ереван и Баку воздержаться от дестабилизации ситуации - РИА Новости, 07.11.2022

В Кремле призвали Ереван и Баку воздержаться от дестабилизации ситуации

Россия призывает Армению и Азербайджан воздержаться от шагов, которые могут дестабилизировать ситуацию между двумя странами, сообщил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:48

2022-11-07T12:48

2022-11-07T12:56

азербайджан

армения

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия призывает Армению и Азербайджан воздержаться от шагов, которые могут дестабилизировать ситуацию между двумя странами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы по-прежнему призываем обе страны воздерживаться от каких-либо действий и шагов, которые могут вести к нарастанию напряжения", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как отреагировали в Кремле на новость о возобновившейся перестрелке между Арменией и Азербайджаном.Ранее министерство обороны Армении обвинило азербайджанские ВС в обстреле армянских позиций на границе в ночь на понедельник, в Баку также заявили об использовании другой стороной стрелкового оружия по азербайджанским позициям.

https://ria.ru/20221107/armeniya-1829565011.html

азербайджан

армения

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

азербайджан, армения, политика, россия, дмитрий песков