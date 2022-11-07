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В Кремле призвали Ереван и Баку воздержаться от дестабилизации ситуации - РИА Новости, 07.11.2022
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В Кремле призвали Ереван и Баку воздержаться от дестабилизации ситуации
В Кремле призвали Ереван и Баку воздержаться от дестабилизации ситуации - РИА Новости, 07.11.2022
В Кремле призвали Ереван и Баку воздержаться от дестабилизации ситуации
Россия призывает Армению и Азербайджан воздержаться от шагов, которые могут дестабилизировать ситуацию между двумя странами, сообщил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:48
2022-11-07T12:56
азербайджан
армения
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия призывает Армению и Азербайджан воздержаться от шагов, которые могут дестабилизировать ситуацию между двумя странами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы по-прежнему призываем обе страны воздерживаться от каких-либо действий и шагов, которые могут вести к нарастанию напряжения", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как отреагировали в Кремле на новость о возобновившейся перестрелке между Арменией и Азербайджаном.Ранее министерство обороны Армении обвинило азербайджанские ВС в обстреле армянских позиций на границе в ночь на понедельник, в Баку также заявили об использовании другой стороной стрелкового оружия по азербайджанским позициям.
https://ria.ru/20221107/armeniya-1829565011.html
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азербайджан, армения, политика, россия, дмитрий песков
Азербайджан, Армения, Политика, Россия, Дмитрий Песков
12:48 07.11.2022 (обновлено: 12:56 07.11.2022)
 
В Кремле призвали Ереван и Баку воздержаться от дестабилизации ситуации

Песков призвал Армению и Азербайджан воздержаться от дестабилизации ситуации

© POOL / Перейти в медиабанкТрёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
© POOL
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Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия призывает Армению и Азербайджан воздержаться от шагов, которые могут дестабилизировать ситуацию между двумя странами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы по-прежнему призываем обе страны воздерживаться от каких-либо действий и шагов, которые могут вести к нарастанию напряжения", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как отреагировали в Кремле на новость о возобновившейся перестрелке между Арменией и Азербайджаном.
Ранее министерство обороны Армении обвинило азербайджанские ВС в обстреле армянских позиций на границе в ночь на понедельник, в Баку также заявили об использовании другой стороной стрелкового оружия по азербайджанским позициям.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
09:09
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе
 
АзербайджанАрменияПолитикаРоссияДмитрий Песков
 
 
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