https://ria.ru/20221107/karta-1829545945.html
Названы банковские карты, которые могут "разорить"
Названы банковские карты, которые могут "разорить" - РИА Новости, 07.11.2022
Названы банковские карты, которые могут "разорить"
Банковские карты, о которых забыл владелец – как дебетовые, так и кредитные, часто приносят убытки и неприятности, поэтому их нужно вовремя закрывать, рассказал РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T01:16
2022-11-07T01:16
2022-11-07T01:16
экономика
россия
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Банковские карты, о которых забыл владелец – как дебетовые, так и кредитные, часто приносят убытки и неприятности, поэтому их нужно вовремя закрывать, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Эксперт напомнил, что собственник кредитной карты должен оплачивать пользование средствами банка, внося плату за годовое обслуживание. Если карту не использовать, оплата все равно будет сниматься, в итоге появится задолженность.Соловьев предупредил, что банковские карты не закрываются автоматически. Для этого владелец должен подать соответствующее заявление в родную кредитную организацию. Юрист посоветовал во избежание долгов периодически проверять имеющиеся банковские карты.
https://radiosputnik.ria.ru/20221102/bankovskie-karty-1828715049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Названы банковские карты, которые могут "разорить"
Юрист Соловьев предупредил о риске появления долга из-за неиспользуемых банковских карт