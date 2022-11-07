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Названы банковские карты, которые могут "разорить" - РИА Новости, 07.11.2022
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Названы банковские карты, которые могут "разорить"
Названы банковские карты, которые могут "разорить" - РИА Новости, 07.11.2022
Названы банковские карты, которые могут "разорить"
Банковские карты, о которых забыл владелец – как дебетовые, так и кредитные, часто приносят убытки и неприятности, поэтому их нужно вовремя закрывать, рассказал РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T01:16
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экономика
россия
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Банковские карты, о которых забыл владелец – как дебетовые, так и кредитные, часто приносят убытки и неприятности, поэтому их нужно вовремя закрывать, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Эксперт напомнил, что собственник кредитной карты должен оплачивать пользование средствами банка, внося плату за годовое обслуживание. Если карту не использовать, оплата все равно будет сниматься, в итоге появится задолженность.Соловьев предупредил, что банковские карты не закрываются автоматически. Для этого владелец должен подать соответствующее заявление в родную кредитную организацию. Юрист посоветовал во избежание долгов периодически проверять имеющиеся банковские карты.
https://radiosputnik.ria.ru/20221102/bankovskie-karty-1828715049.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
01:16 07.11.2022
 
Названы банковские карты, которые могут "разорить"

Юрист Соловьев предупредил о риске появления долга из-за неиспользуемых банковских карт

© Depositphotos.com / Ivan KrukБанковская карта
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Depositphotos.com / Ivan Kruk
Банковская карта. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Банковские карты, о которых забыл владелец – как дебетовые, так и кредитные, часто приносят убытки и неприятности, поэтому их нужно вовремя закрывать, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Эксперт напомнил, что собственник кредитной карты должен оплачивать пользование средствами банка, внося плату за годовое обслуживание. Если карту не использовать, оплата все равно будет сниматься, в итоге появится задолженность.
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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Эксперт назвала типичные ошибки при использовании банковских карт
Соловьев предупредил, что банковские карты не закрываются автоматически. Для этого владелец должен подать соответствующее заявление в родную кредитную организацию. Юрист посоветовал во избежание долгов периодически проверять имеющиеся банковские карты.
 
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