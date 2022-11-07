https://ria.ru/20221107/kanada-1829814152.html

Трюдо обвинил КНР в попытках повлиять на демократические процессы в Канаде

Трюдо обвинил КНР в попытках повлиять на демократические процессы в Канаде - РИА Новости, 07.11.2022

Трюдо обвинил КНР в попытках повлиять на демократические процессы в Канаде

Китай и ряд других стран якобы продолжают агрессивные попытки повлиять на демократические процессы в Канаде, включая выборы, заявил в понедельник... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T21:42

2022-11-07T21:42

2022-11-07T21:42

в мире

джастин трюдо

китай

канада

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ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Китай и ряд других стран якобы продолжают агрессивные попытки повлиять на демократические процессы в Канаде, включая выборы, заявил в понедельник премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо.Таким образом канадский премьер прокомментировал недавние публикации в СМИ о том, что Китай якобы пытался вмешаться в ход федеральных выборов в Канаде 2019 года, профинансировав избирательные кампании более десятка кандидатов.При этом Трюдо подчеркнул, что его правительство приняло "значительные меры" в целях повышения честности и прозрачности выборного процесса. Эти шаги, по его словам, включают в себя постоянное сотрудничество с разведслужбами страны и создание специального комитета высокого уровня для мониторинга безопасности избирательной системы."Мы продолжим вкладывать средства в борьбу с вмешательством в выборы, а также с иностранным вмешательством в нашу демократию и институты", - пообещал канадский премьер.

https://ria.ru/20221029/kanada-1827801888.html

китай

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в мире, джастин трюдо, китай, канада