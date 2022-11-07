https://ria.ru/20221107/kanada-1829814152.html
Трюдо обвинил КНР в попытках повлиять на демократические процессы в Канаде
Трюдо обвинил КНР в попытках повлиять на демократические процессы в Канаде - РИА Новости, 07.11.2022
Трюдо обвинил КНР в попытках повлиять на демократические процессы в Канаде
Китай и ряд других стран якобы продолжают агрессивные попытки повлиять на демократические процессы в Канаде, включая выборы, заявил в понедельник... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T21:42
2022-11-07T21:42
2022-11-07T21:42
в мире
джастин трюдо
китай
канада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149813/27/1498132722_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7d15fdcc02368f9f26d0896c563cd36b.jpg
ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Китай и ряд других стран якобы продолжают агрессивные попытки повлиять на демократические процессы в Канаде, включая выборы, заявил в понедельник премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо.Таким образом канадский премьер прокомментировал недавние публикации в СМИ о том, что Китай якобы пытался вмешаться в ход федеральных выборов в Канаде 2019 года, профинансировав избирательные кампании более десятка кандидатов.При этом Трюдо подчеркнул, что его правительство приняло "значительные меры" в целях повышения честности и прозрачности выборного процесса. Эти шаги, по его словам, включают в себя постоянное сотрудничество с разведслужбами страны и создание специального комитета высокого уровня для мониторинга безопасности избирательной системы."Мы продолжим вкладывать средства в борьбу с вмешательством в выборы, а также с иностранным вмешательством в нашу демократию и институты", - пообещал канадский премьер.
https://ria.ru/20221029/kanada-1827801888.html
китай
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149813/27/1498132722_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_698291f820980a904857901155e574ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джастин трюдо, китай, канада
В мире, Джастин Трюдо, Китай, Канада
Трюдо обвинил КНР в попытках повлиять на демократические процессы в Канаде
Премьер Канады Трюдо обвинил КНР в попытках повлиять на демократические процессы в стране
ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Китай и ряд других стран якобы продолжают агрессивные попытки повлиять на демократические процессы в Канаде, включая выборы, заявил в понедельник премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо.
"К сожалению, мы наблюдаем, что государственные акторы со всего мира, будь то Китай или другие страны, продолжают играть в агрессивные игры с нашими институтами", - сказал Трюдо в ходе общения с журналистами. Трансляцию его выступления вели федеральные телеканалы.
Таким образом канадский премьер прокомментировал недавние публикации в СМИ о том, что Китай якобы пытался вмешаться в ход федеральных выборов в Канаде 2019 года, профинансировав избирательные кампании более десятка кандидатов.
При этом Трюдо подчеркнул, что его правительство приняло "значительные меры" в целях повышения честности и прозрачности выборного процесса. Эти шаги, по его словам, включают в себя постоянное сотрудничество с разведслужбами страны и создание специального комитета высокого уровня для мониторинга безопасности избирательной системы.
"Мы продолжим вкладывать средства в борьбу с вмешательством в выборы, а также с иностранным вмешательством в нашу демократию и институты", - пообещал канадский премьер.