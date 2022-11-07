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Трюдо обвинил КНР в попытках повлиять на демократические процессы в Канаде - РИА Новости, 07.11.2022
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Трюдо обвинил КНР в попытках повлиять на демократические процессы в Канаде
Трюдо обвинил КНР в попытках повлиять на демократические процессы в Канаде - РИА Новости, 07.11.2022
Трюдо обвинил КНР в попытках повлиять на демократические процессы в Канаде
Китай и ряд других стран якобы продолжают агрессивные попытки повлиять на демократические процессы в Канаде, включая выборы, заявил в понедельник... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T21:42
2022-11-07T21:42
в мире
джастин трюдо
китай
канада
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ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Китай и ряд других стран якобы продолжают агрессивные попытки повлиять на демократические процессы в Канаде, включая выборы, заявил в понедельник премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо.Таким образом канадский премьер прокомментировал недавние публикации в СМИ о том, что Китай якобы пытался вмешаться в ход федеральных выборов в Канаде 2019 года, профинансировав избирательные кампании более десятка кандидатов.При этом Трюдо подчеркнул, что его правительство приняло "значительные меры" в целях повышения честности и прозрачности выборного процесса. Эти шаги, по его словам, включают в себя постоянное сотрудничество с разведслужбами страны и создание специального комитета высокого уровня для мониторинга безопасности избирательной системы."Мы продолжим вкладывать средства в борьбу с вмешательством в выборы, а также с иностранным вмешательством в нашу демократию и институты", - пообещал канадский премьер.
https://ria.ru/20221029/kanada-1827801888.html
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в мире, джастин трюдо, китай, канада
В мире, Джастин Трюдо, Китай, Канада
21:42 07.11.2022
 
Трюдо обвинил КНР в попытках повлиять на демократические процессы в Канаде

Премьер Канады Трюдо обвинил КНР в попытках повлиять на демократические процессы в стране

© РИА Новости / Алекс Панциков / Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Китай и ряд других стран якобы продолжают агрессивные попытки повлиять на демократические процессы в Канаде, включая выборы, заявил в понедельник премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо.
"К сожалению, мы наблюдаем, что государственные акторы со всего мира, будь то Китай или другие страны, продолжают играть в агрессивные игры с нашими институтами", - сказал Трюдо в ходе общения с журналистами. Трансляцию его выступления вели федеральные телеканалы.
Таким образом канадский премьер прокомментировал недавние публикации в СМИ о том, что Китай якобы пытался вмешаться в ход федеральных выборов в Канаде 2019 года, профинансировав избирательные кампании более десятка кандидатов.
При этом Трюдо подчеркнул, что его правительство приняло "значительные меры" в целях повышения честности и прозрачности выборного процесса. Эти шаги, по его словам, включают в себя постоянное сотрудничество с разведслужбами страны и создание специального комитета высокого уровня для мониторинга безопасности избирательной системы.
"Мы продолжим вкладывать средства в борьбу с вмешательством в выборы, а также с иностранным вмешательством в нашу демократию и институты", - пообещал канадский премьер.
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В миреДжастин ТрюдоКитайКанада
 
 
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