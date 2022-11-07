https://ria.ru/20221107/izrail-1829775486.html
Число рейсов между Россией и Израилем существенно увеличится
Число рейсов между Россией и Израилем существенно увеличится - РИА Новости, 07.11.2022
Число рейсов между Россией и Израилем существенно увеличится
В ноябре 2022 года авиакомпании существенно увеличили количество рейсов в Тель-Авив из Москвы, Минеральных Вод и Сочи, планируются перелеты и из Екатеринбурга,... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T19:16
2022-11-07T19:16
2022-11-07T19:16
туризм
туризм
тель-авив
москва
минеральные воды
министерство туризма израиля
sukhoi superjet
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/52/1514365258_0:195:4696:2837_1920x0_80_0_0_856d3f875fe866120fb8295d235a5fae.jpg
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В ноябре 2022 года авиакомпании существенно увеличили количество рейсов в Тель-Авив из Москвы, Минеральных Вод и Сочи, планируются перелеты и из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.С 1 ноября израильская авиакомпания EL AL увеличила количество рейсов на маршруте Москва - Тель-Авив - Москва с семи до 13–14 в неделю. Теперь авиаперевозчик осуществляет от двух до трех регулярных перелетов ежедневно, кроме пятницы и субботы. Продолжительность полета составляет пять часов 50 минут.27 ноября авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Тель-Авив на лайнерах SSJ 100 вместимостью 100 кресел. Полеты будут выполняться по воскресеньям с посадкой на дозаправку в Минеральных Водах. Ее длительность составит 40 минут. Общая продолжительность полета в одну сторону - порядка семи часов.Начиная с 18 ноября к двум существующим еженедельным рейсам авиакомпании "Азимут" из Минеральных Вод в Тель-Авив добавятся еще два. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Продолжительность полета три часа 20 минут.С 20 ноября перевозчик также в два раза увеличивает число рейсов из Сочи в Тель-Авив: до четырех в неделю по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в полете - три часа пять минут.
https://ria.ru/20221026/aviakompanii-1826827846.html
тель-авив
москва
минеральные воды
сочи
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/52/1514365258_327:0:4370:3032_1920x0_80_0_0_9f82ea21e28ebee9f67dc7af7f5d39c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, тель-авив, москва, минеральные воды, министерство туризма израиля, sukhoi superjet, сочи, екатеринбург, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Тель-Авив, Москва, Минеральные Воды, Министерство туризма Израиля, Sukhoi Superjet, Сочи, Екатеринбург, куда можно лететь, Отдых на море
Число рейсов между Россией и Израилем существенно увеличится
Российские и израильская авиакомпании запускают новые рейсы в Тель-Авив из регионов
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В ноябре 2022 года авиакомпании существенно увеличили количество рейсов в Тель-Авив из Москвы, Минеральных Вод и Сочи, планируются перелеты и из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.
С 1 ноября израильская авиакомпания EL AL увеличила количество рейсов на маршруте Москва - Тель-Авив - Москва с семи до 13–14 в неделю. Теперь авиаперевозчик осуществляет от двух до трех регулярных перелетов ежедневно, кроме пятницы и субботы. Продолжительность полета составляет пять часов 50 минут.
27 ноября авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Тель-Авив на лайнерах SSJ
100 вместимостью 100 кресел. Полеты будут выполняться по воскресеньям с посадкой на дозаправку в Минеральных Водах. Ее длительность составит 40 минут. Общая продолжительность полета в одну сторону - порядка семи часов.
Начиная с 18 ноября к двум существующим еженедельным рейсам авиакомпании "Азимут" из Минеральных Вод в Тель-Авив добавятся еще два. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Продолжительность полета три часа 20 минут.
С 20 ноября перевозчик также в два раза увеличивает число рейсов из Сочи в Тель-Авив: до четырех в неделю по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в полете - три часа пять минут.