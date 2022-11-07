https://ria.ru/20221107/izrail-1829775486.html

Число рейсов между Россией и Израилем существенно увеличится

Число рейсов между Россией и Израилем существенно увеличится - РИА Новости, 07.11.2022

Число рейсов между Россией и Израилем существенно увеличится

В ноябре 2022 года авиакомпании существенно увеличили количество рейсов в Тель-Авив из Москвы, Минеральных Вод и Сочи, планируются перелеты и из Екатеринбурга,... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T19:16

2022-11-07T19:16

2022-11-07T19:16

туризм

туризм

тель-авив

москва

минеральные воды

министерство туризма израиля

sukhoi superjet

сочи

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В ноябре 2022 года авиакомпании существенно увеличили количество рейсов в Тель-Авив из Москвы, Минеральных Вод и Сочи, планируются перелеты и из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.С 1 ноября израильская авиакомпания EL AL увеличила количество рейсов на маршруте Москва - Тель-Авив - Москва с семи до 13–14 в неделю. Теперь авиаперевозчик осуществляет от двух до трех регулярных перелетов ежедневно, кроме пятницы и субботы. Продолжительность полета составляет пять часов 50 минут.27 ноября авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Тель-Авив на лайнерах SSJ 100 вместимостью 100 кресел. Полеты будут выполняться по воскресеньям с посадкой на дозаправку в Минеральных Водах. Ее длительность составит 40 минут. Общая продолжительность полета в одну сторону - порядка семи часов.Начиная с 18 ноября к двум существующим еженедельным рейсам авиакомпании "Азимут" из Минеральных Вод в Тель-Авив добавятся еще два. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Продолжительность полета три часа 20 минут.С 20 ноября перевозчик также в два раза увеличивает число рейсов из Сочи в Тель-Авив: до четырех в неделю по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в полете - три часа пять минут.

https://ria.ru/20221026/aviakompanii-1826827846.html

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сочи

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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